Prima pagină » Știri externe » Reacția lui Trump după scumpirea bruscă a barilului de petrol: „Este un preț foarte mic de plătit pentru siguranța și pacea globală”

Reacția lui Trump după scumpirea bruscă a barilului de petrol: „Este un preț foarte mic de plătit pentru siguranța și pacea globală”

Mihai Tănase
09 mart. 2026, 07:35, Știri externe
Reacția lui Trump după scumpirea bruscă a barilului de petrol: „Este un preț foarte mic de plătit pentru siguranța și pacea globală”
Donald Trump - Foto: Mediafax foto

Președintele Donald Trump a declarat că scumpirea petrolului provocată de tensiunile dintre SUA și Iran este „un preț foarte mic de plătit” pentru securitatea globală. Reacția liderului de la Casa Albă vine în contextul creșterii accelerate a prețurilor energiei și al războiului în plină escaladare din Orientul Mijlociu.

Donald Trump a afirmat că majorarea recentă a prețurilor petrolului, alimentată de conflictul dintre Statele Unite și Iran, reprezintă „un cost justificat” pentru stabilitatea globală și eliminarea amenințării nucleare iraniene, u*potrivit The Hill.com.

Mesajul a fost transmis duminică seara pe platforma Truth Social, unde liderul de la Casa Albă a explicat că impactul economic ar trebui privit în contextul obiectivului strategic al Washingtonului.

„Prețurile petrolului pe termen scurt, care vor scădea rapid odată cu eliminarea amenințării nucleare iraniene, reprezintă un preț foarte mic de plătit pentru SUA, pentru lume, pentru siguranță și pace”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social duminică seara.

Președintele a avut și un mesaj tranșant pentru criticii acestei poziții: „Doar proștii ar gândi altfel!”.

Tensiunile cu Iranul împing petrolul la niveluri ridicate

Conflictul dintre Washington și Teheran a generat o creștere rapidă a prețurilor energiei pe piețele internaționale, afectând direct costurile combustibililor în Statele Unite. Potrivit datelor publicate de AAA, media națională pentru un galon de benzină obișnuită în SUA a crescut cu aproximativ 14% între săptămâna trecută și sâmbătă.

Situația s-a agravat după ce Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Hormuz, unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru transportul petrolului la nivel global. Aproximativ 20% din exporturile mondiale de petrol tranzitează această rută maritimă îngustă care leagă Golful Persic de Oceanul Indian.

În acest context, cotațiile petrolului au urcat puternic pe piețele internaționale. Petrolul brut West Texas Intermediate a depășit pragul de 91 de dolari pe baril vineri, înregistrând o creștere de aproximativ 10 dolari într-o singură zi. În același timp, petrolul Brent, referința internațională a pieței, după acest weekend ,a depășit 100 de dolari pe baril.

Administrația de la Washington este conștientă de impactul economic al acestor evoluții, mai ales într-un moment în care costul vieții rămâne una dintre principalele preocupări ale alegătorilor americani înaintea alegerilor intermediare. Departamentul Trezoreriei a anunțat că pregătește măsuri care ar putea atenua creșterea costurilor energiei pentru populație și pentru economie.

Recomandarea autorului:

Donald Trump, despre războiul împotriva regimului de la Teheran: „SUA au făcut lumii un serviciu atacând Iranul. Ar fi folosit arme nucleare”

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 10. Gardienii Revoluției îi jură credință lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului/Bahrainul, bombardat puternic
06:00
🚨 Lupte în Orient, ziua 10. Gardienii Revoluției îi jură credință lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului/Bahrainul, bombardat puternic
CONTROVERSĂ Cât gaz și petrol a importat Europa din Rusia în 2025. Tranzitul prin Ucraina a umplut și conturile Kievului. Cât a încasat Ucraina de la Rusia
05:00
Cât gaz și petrol a importat Europa din Rusia în 2025. Tranzitul prin Ucraina a umplut și conturile Kievului. Cât a încasat Ucraina de la Rusia
PORTRET Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider iranian care se va bate cu Trump
23:34
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider iranian care se va bate cu Trump
ULTIMA ORĂ E oficial: Fiul lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, este noul lider suprem al Iranului, relatează presa de stat de la Teheran
23:25
E oficial: Fiul lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, este noul lider suprem al Iranului, relatează presa de stat de la Teheran
MILITAR Pentagonul a raportat moartea celui de-al șaptelea militar american de la începerea războiului cu Iran
22:27
Pentagonul a raportat moartea celui de-al șaptelea militar american de la începerea războiului cu Iran
APĂRARE Baza de la Deveselu, pe lista obiectivelor militare de risc din Europa, conform Politico
21:24
Baza de la Deveselu, pe lista obiectivelor militare de risc din Europa, conform Politico
Mediafax
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
Digi24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei litrul
Click
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Europa nu este pregătită pentru atacuri masive cu drone, avertizează un fost comandant al Armatei SUA
AFACERI O cafenea din București a intrat în Top 100 mondial. Localul a fost selectat din peste 38.000 de concurenți
07:38
O cafenea din București a intrat în Top 100 mondial. Localul a fost selectat din peste 38.000 de concurenți
ACTUALITATE 9 Martie, calendarul zilei: 20 de ani de la tragicul deces al Laurei Stoica. Ornella Muti împlinește 71 de ani. Moare Charles Bukowski
07:15
9 Martie, calendarul zilei: 20 de ani de la tragicul deces al Laurei Stoica. Ornella Muti împlinește 71 de ani. Moare Charles Bukowski
8 MARTIE Interviu cu garda jos. Senatorul PSD, Victoria Stoiciu: „Când un bărbat ajunge într-o funcție politică, nimeni nu se întreabă al cui amant sau fiu e”
07:09
Interviu cu garda jos. Senatorul PSD, Victoria Stoiciu: „Când un bărbat ajunge într-o funcție politică, nimeni nu se întreabă al cui amant sau fiu e”
INEDIT Elevii unui colegiu din Piteşti au construit un robot cu care merge la o competiție națională la București. Ce știe să facă robotul
05:00
Elevii unui colegiu din Piteşti au construit un robot cu care merge la o competiție națională la București. Ce știe să facă robotul
INEDIT Un cuplu din Olanda, fără nicio experiență în construcții, a ridicat o căsuță de la zero cu ajutorul ChatGPT. Unde au apărut probleme în acest proiect
00:10
Un cuplu din Olanda, fără nicio experiență în construcții, a ridicat o căsuță de la zero cu ajutorul ChatGPT. Unde au apărut probleme în acest proiect
AFACERI Principala afacere a familiei Esca-Eram, care se bucurase de succes și profit constant, are acum datorii de 2 milioane de euro. Ce a provocat declinul
23:45
Principala afacere a familiei Esca-Eram, care se bucurase de succes și profit constant, are acum datorii de 2 milioane de euro. Ce a provocat declinul

Cele mai noi

Trimite acest link pe