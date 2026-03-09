Reacția lui Trump după scumpirea bruscă a barilului de petrol: „Este un preț foarte mic de plătit pentru siguranța și pacea globală”

Președintele Donald Trump a declarat că scumpirea petrolului provocată de tensiunile dintre SUA și Iran este „un preț foarte mic de plătit” pentru securitatea globală. Reacția liderului de la Casa Albă vine în contextul creșterii accelerate a prețurilor energiei și al războiului în plină escaladare din Orientul Mijlociu.

Donald Trump a afirmat că majorarea recentă a prețurilor petrolului, alimentată de conflictul dintre Statele Unite și Iran, reprezintă „un cost justificat” pentru stabilitatea globală și eliminarea amenințării nucleare iraniene, u*potrivit The Hill.com.

Mesajul a fost transmis duminică seara pe platforma Truth Social, unde liderul de la Casa Albă a explicat că impactul economic ar trebui privit în contextul obiectivului strategic al Washingtonului.

„Prețurile petrolului pe termen scurt, care vor scădea rapid odată cu eliminarea amenințării nucleare iraniene, reprezintă un preț foarte mic de plătit pentru SUA, pentru lume, pentru siguranță și pace”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social duminică seara.

Președintele a avut și un mesaj tranșant pentru criticii acestei poziții: „Doar proștii ar gândi altfel!”.

Tensiunile cu Iranul împing petrolul la niveluri ridicate

Conflictul dintre Washington și Teheran a generat o creștere rapidă a prețurilor energiei pe piețele internaționale, afectând direct costurile combustibililor în Statele Unite. Potrivit datelor publicate de AAA, media națională pentru un galon de benzină obișnuită în SUA a crescut cu aproximativ 14% între săptămâna trecută și sâmbătă.

Situația s-a agravat după ce Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Hormuz, unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru transportul petrolului la nivel global. Aproximativ 20% din exporturile mondiale de petrol tranzitează această rută maritimă îngustă care leagă Golful Persic de Oceanul Indian.

În acest context, cotațiile petrolului au urcat puternic pe piețele internaționale. Petrolul brut West Texas Intermediate a depășit pragul de 91 de dolari pe baril vineri, înregistrând o creștere de aproximativ 10 dolari într-o singură zi. În același timp, petrolul Brent, referința internațională a pieței, după acest weekend ,a depășit 100 de dolari pe baril.

Administrația de la Washington este conștientă de impactul economic al acestor evoluții, mai ales într-un moment în care costul vieții rămâne una dintre principalele preocupări ale alegătorilor americani înaintea alegerilor intermediare. Departamentul Trezoreriei a anunțat că pregătește măsuri care ar putea atenua creșterea costurilor energiei pentru populație și pentru economie.

