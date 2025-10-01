Prima pagină » Știri externe » Câți bani trebuie să îi ofere un angajator unei badante din Italia. Suma reprezintă drepturile salariale neplătite

01 oct. 2025, 15:51, Știri externe
O femeie care a lucrat ca badantă în Italia a câștigat un proces de muncă împotriva unui pensionar în vârstă de 89 de ani. Ea l-a acuzat că nu i-a plătit corect drepturile salariale și că a concediat-o în mod ilegal.

Instanța a dispus plata unei sume totale de peste 37.000 de euro. Pensionarul a fost trimis în judecată pentru că ar fi hărțui-o pe fosta îngrijitoare a fiului său cu dizabilități.

O badantă din Italia, obține peste 37.000 de euro de la fostul angajator

Fosta îngrijitoare, constituie partea civilă și este reprezentată de avocatul Francesca Balini. Ea a lucrat, potrivit declarațiilor sale, în casa pensionarului între 1996 și ianuarie 2018.

Ea a reclamat că nu a primit nici remunerația cuvenită pentru orele prestate efectiv și că a fost concediată ilegal.

După ce prima instanță i-a respins acțiunea în anul 2022, femeia a făcut apel și a solicitat recunoașterea dreptului de a primi diferențele salariale pentru unele concedii și sărbători legale libere, dar neefectuate, precum și indemnizația de concediere.

Cererea ei s-a raportat la contractul de 25 de ore pe săptămână și la atribuțiile desfășurate în calitate de îngrijitoare a unei persoane dependente. Femeia ar fi desfășurat nu doar activități de îngrijire, ci și treburi casnice, gătit, îngrijirea grădinii și a păsărilor, având grijă de fiul pensionarului inclusiv la ea acasă.

Instanța a condamnat pensionarul la plata sumei

Curtea de Apel din Roma, secția litigii de muncă și asigurări sociale, a condamnat pensionarul la plata sumei totale de 37.259,20 euro, la care se adaugă dobânzi legale și actualizarea valorii din momentul apariției fiecărui credit până la achitare.

Înainte de proces, se poate organiza o întâlnire de conciliere cu fostul angajator, la Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) sau la o comisie sindicală. Dacă părțile ajung la un acord, se întocmește un proces-verbal cu valoare legală.

Dacă nu se va ajunge la o înțelegere, badanta poate introduce o plângere la Tribunalul Muncii (Tribunale del Lavoro).

