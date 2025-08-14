O badantă româncă, stabilită în Italia, a primit casa bătrânei pe care o îngrijea. Decizia a stârnit FURIA nepoților, care au contestat testamentul

Antoneta, o româncă în vârstă de 45 de ani, stabilită în Italia, a primit prin testament o casă din orașul Brescia, în semn de recunoștință, din partea femeii de 92 de ani pe care a îngrijit-o.

Motivul donației a fost „atenția, grija și afecțiunea” cu care își făcuse meseria, scrie rotalianul.com, care precizează, însă, că decizia a stârnit furia celor șase nepoți ai bătrânei, care au contestat testamentul, acuzând că femeia ar fi fost manipulată.

Cazul a ajuns la procuratură, iar procurorul a susținut inițial că badanta ar fi constrâns-o pe pensionară să-i doneze casa și să-i transfere 9.000 de euro pentru acte notariale.

Scrisoarea care a schimbat soarta procesului

În instanță, avocata româncei a prezentat o scrisoare emoționantă semnată de bătrână: „Dragii mei nepoți, vă rog să nu fiți supărați pe mine pentru ceea ce am hotărât în testamentul meu! (…) M-am simțit abandonată de voi toți. (…) De la această femeie am avut atenția și afecțiunea pe care nu am primit-o niciodată de la voi. (…) Vreau să dau posibilitate Antonetei să-și trăiască viața liniștită și cu demnitate.”

Bătrâna a confirmat și că dorește ca românca să primească locuința, în timp ce nepoților le-a lăsat magazinul familiei.

Pensionara fusese mutată inițial într-un azil, autoritățile considerând că românca nu mai poate avea grijă de ea, dar totul s-a schimbat după ce procurorul de caz a avut o discuție personală cu bătrâna, declarând apoi în instanță: „Bătrâna de 92 de ani este lucidă și conștientă de tot ceea ce afirmă.”

Judecătorul a respins acuzațiile nepoților și a decis că testamentul este legal și de necontestat, astfel că românca va rămâne cu casa.