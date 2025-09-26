Prima pagină » Știri externe » Caz șocant la o școală din Dâmbovița. Un profesor de 59 de ani, acuzat de agresiune SEXUALĂ asupra unei eleve de 13 ani

Maya Radu
26 sept. 2025, 08:18, Știri externe
Incident grav în prima lună de școală, în Dâmbovița. Un profesor de 59 de ani este acuzat de agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani. Poliția a demarat o anchetă.

Scenele s-ar fi petrecut la o școală din mediul rural, din Dâmbovița. Mai exact, fata îi este eleva bărbatului la o școală din Decindeni, comuna Dragomirești.

Bărbatul, acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor este profesor de arte plastice la școala din localitate. Minora agresată îi era elevă. După incident, speriata, copila a spus părinților ce a pățit și aceștia au reclamat individul la poliție

„Față de un bărbat, de 59 de ani, suspect de comiterea infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Din cercetările efectuate a reieșit că, la data de 23 septembrie, bărbatul, în calitate de cadru didactic dintr-o școală gimnazială din comuna Dragomirești, în timpul unei ore de curs, ar fi agresat sexual o minoră de 13 ani, elevă a acestuia, prin aceea că ar fi tras-o de mână și ar fi sărutat-o pe gât, împotriva voinței sale”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Dâmbovița.

Reacția Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a reacționat în cazul profesorului de arte plastice de la Școala Decindeni, acuzat de agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani.

Familia fetei a reclamat incidentul revoltător produs chiar în rima lună a noului an școlar, iar bărbatul de 59 de ani este cercetat. Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița anunță anchetă internă, suspendarea profesorului acuzat de agresiune sexuală și consiliere pentru elevi.

„Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița condamnă ferm orice formă de abuz comisă de personalul din instituțiile de învățământ, înregistrând cu îngrijorare cazul profesorului reținut pentru cercetarea infracțiunii de agresiune.

Echipa ISJ Dâmbovița își exprimă profunda preocupare și transmite colegilor directori să sporească vigilența și să întărească mecanismele legale pentru prevenirea formelor de violență sau abuz în mediul educațional și raportarea posibilelor abateri către instituțiile în a căror competență se află cercetarea.

În acest sens, au fost luate următoarele măsuri imediate:

-demararea unei anchete interne, la nivelul unității de învățământ, în colaborare cu autoritățile competente și suspendarea de la clasă a profesorului cercetat, în conformitate cu legislația în vigoare.

-implementarea unor măsuri suplimentare de prevenție și popularizarea mecanismelor de raportare sau sesizare anonimă și sesiuni de informare pentru elevi, părinți și cadre didactice, în unitățile de învățământ în care profesorul este titular începând cu 1 septembrie 2025.

-punerea la dispoziție pentru minorul afectat și pentru alți copii și elevi, care au luat la cunoștință despre caz a sprijinului consilierului școlar. Clasa a fost cuprinsă într-un program de consiliere de grup, iar elevei îi este asigurat suport psihologic prin activități de consiliere individuală.

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița asigură transparență în acest proces și va furniza informații actualizate despre evoluția cazului și acțiunile întreprinse, cu scopul prevenirii repetării unor astfel de cazuri. Cu ocazia primei ședințe de lucru cu directorii unităților de învățământ vor fi reamintite prevederile legale și responsabilitățile personalului de conducere, didactic și administrativ, precum și obligativitatea întreprinderii demersurilor legale pentru identificarea precoce a unor comportamente nedorite în rândul personalului angajat în sistemul educațional”, transmite Biroul de Comunicare al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița într-un comunicat.

Pe parcursul zilei de astăzi, bărbatul va fi prezentat magistraților, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.
În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz.

