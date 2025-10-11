Ce indicații a transmis șeful Hamasului către subordonații săi înainte de atacul asupra Israelului

A fost găsit un memo scris de mână de fostul lider al Hamas, Yahya Sinwar, digitalizat pe un computer izolat. El ordona țintirea civililor israelieni în atacul din 7 octombrie 2023.

Documentul, datat cu 24 august 2022, a fost descoperit de o unitate specială israeliană într-un complex subteran folosit de Muhammed Sinwar în perioada în care se ascundea.

Ce indicații conținea memo-ul transmis de fostul lider Hamas, Yahya Sinwar

Potrivit New York Times, memo-ul care are șase pagini conține directive clare, în arabă, de a viza atât obiective militare, cât și civile, inclusiv instrucțiuni clare explicite de a filma și difuza atrocitățile comise în timpul invaziei.

„Trebuie afirmat comandanților unităților să întreprindă aceste acțiuni intenționat, să le filmeze și să difuzeze imaginile cât mai repede posibil”, cita NYT din textul documentului scris de Sinwar, ucis între timp de Israel.

Aceeași publicație a descoperit și faptul că un comandant din Gaza City, Abu al-Baraa, le-ar fi transmis operativilor din zona kibutzului Sa’ad: „Măcelăriți-i. Distrugeți neamul lui Israel.” Mesajele au fost redate de presa americană după ce au fost interceptate de serviciile israeliene.

Potrivit reportajului instrucțiunile similare au circulat între comandanți și subordonați în orele de la începutul atacului din 7 octombrie. Deși la începutul războiului Hamas a negat faptul că a vizat civilii, iar copiii și femeile au fost luați ostatici pentru „siguranța” lor, majoritatea copiilor au fost eliberați în cadrul unui schimb din noiembrie 2023. Totuși, trupurile fraților Bibas și ale mamei lor, Shiri, nu au fost returnate decât mai târziu; anchetele au arătat că aceștia au fost bătuți până la moarte după răpire.

Memo-ul lui Yahya Sinwar nu doar încuraja omoruri, ci și incendieri planificate: documentul ordona intrarea în cartiere rezidențiale și arderea lor „cu benzină sau motorină dintr-un rezervor”.

Interceptările de pe 7 octombrie conțin comenzi care par să fi implementat aceste instrucțiuni. Un comandant, Abu Muhammed, le-ar fi spus subordonaților: „Începeți să dați foc la case.” „Ardeți, ardeți — vreau tot kibbutzul în flăcări”, se mai aude în mesaje.

Alte interceptări redate de NYT arată comenzi de cruzime împotriva soldaților: „Călcați pe cap soldații”, „deschideți focul la distanță mică, spintecați-i” — fraze care apar și în memo.