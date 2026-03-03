Zelenski, îngrijorat că războiul SUA cu Iranul ar putea perturba fluxul de arme către Ucraina. Ce condiție pune pentru a repara conducta Drujba

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat, marți, că implicarea SUA în atacurile împotriva Iranului ar putea perturba fluxul de arme de care Ucraina are nevoie pentru a continua să se apere împotriva Rusiei, relatează The Guardian.

Într-un interviu acordat ziarului italian Corriere della Sera, Zelenski a declarat că războiul anterior dintre Israel și Iran de anul trecut a „încetinit” livrările către Ucraina.

De data aceasta, „nu s-a întâmplat încă, dar mă tem că s-ar putea întâmpla”, a declarat el pentru ziarul italian.

Zelenski a mai spus că războiul îl lasă pe Vladimir Putin „mai slab”, arătând că este „un aliat slab” care „vorbește, dar nu acționează”.

El a declarat că următoarea reuniune trilaterală cu SUA și Rusia este încă planificată pentru începutul lunii martie, deși este posibil să nu mai aibă loc la Abu Dhabi.

Președintele Ucrainei spune că ar prefera ca reuniunea să se desfășoare la Geneva sau în altă parte în Europa, sugerând Austria, Vaticanul sau Turcia ca posibile locații.

Zelenski a răspuns, de asemenea, criticilor tot mai intense din partea Ungariei și Slovaciei cu privire la conducta Drujba și a insistat că aceasta nu este operațională ca urmare a bombardamentelor rusești. El a declarat că i-a spus clar prim-ministrului slovac, Robert Fico, că „pentru a repara situația, este nevoie de un armistițiu, iar acest lucru trebuie să îi fie clarificat lui Putin”.

Orbán din Ungaria și Fico din Slovacia sunt singurii doi lideri ai UE care au continuat să colaboreze cu Rusia și Putin în timpul războiului, inclusiv prin vizite la Moscova.

Luni, Fico a solicitat o întâlnire urgentă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta despre starea conductei. Anterior, el a vorbit la telefon și cu Zelenskyy, cei doi discutând despre o posibilă întâlnire față în față.

Marți, Orbán a cerut și Comisiei să intervină, dublând amenințarea sa de a bloca toate deciziile UE legate de Ucraina până la rezolvarea situației.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Zelenski și-a oferit ajutorul în „războiul“ împotriva Iranului. „Toată lumea vede acum că experiența noastră în apărărare este de neînlocuit”

Zelenski anunță începerea negocierilor de aderare la UE. „În câteva zile, Ucraina va fi pregătită”