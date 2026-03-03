La începutul acestei luni, au apărut întrebări cu privire la starea de sănătate a președintelui SUA, Donald Trump, după ce i-a fost zărită o pată roșie uriașă pe partea dreaptă a gâtului. Medicul său afirmă că nu este nimic îngrijorător.

Fotografiile realizate la începutul lunii în timpul unei ceremonii oficiale au generat discuții aprinse despre starea de sănătate a președintelui SUA. În imagini se vede o zonă extinsă de culoare roșiatică pe partea dreaptă a gâtului, vizibilă deasupra gulerului cămășii.

Speculațiile au apărut rapid, iar Casa Albă a fost chestionată direct dacă este vorba despre o problemă medicală.

Ce spune medicul lui Donald Trump

Medicul personal al președintelui a transmis că nu este vorba despre o afecțiune gravă, ci despre un efect secundar al unui tratament dermatologic. Într-o declarație oferită pentru CNN, doctorul Sean Barbabella a explicat că președintele utilizează o cremă dermatologică obișnuită, administrată preventiv.

Conform acestuia, tratamentul este aplicat de aproximativ o săptămână, iar roșeața locală este i reacție temporară, care poate persista câteva săptămâni.

Totuși, medicul nu a oferit detalii suplimentare privind motivul exact pentru care a fost recomandată cremă.

Apariția care a stârnit întrebări

Zona roșiatică a fost observată în timpul unei ceremonii oficiale de acordare a Medaliei de Onoare. Pata se întindea de la baza gâtului până aproape de urechi, fiind clar vizibilă în imagini.

La 79 de ani, Donald Trump este cel mai în vârstă președinte care a depus jurământul în istoria Statelor Unite. Orice detaliu vizibil legat de starea sa fizică atrage atenția publică.

Mai ales că, în trecut, au fost remarcate și vânătăi pe dosul mâinilor sale. Președintele a explicat la momentul acela că sunt rezultatul numeroaselor strângeri de mână și al administrării zilnice de aspirină într-o doză mai mare decât cea standard, ceea ce poate favoriza apariția echimozelor.

Anul trecut, Trump a efectuat două evaluări medicale la Walter Reed National Military Medical Center. În urma uneia dintre vizite, medicul său a precizat că au fost realizate investigații cardiovasculare imagistice.

Nu au fost comunicate probleme medicale majore. În decembrie, dr. Barbabella a transmis public că ”Președintele Donald Trump se află într-o stare generală excelentă”.

