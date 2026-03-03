Rușii de la Rosatom au oprit operațiunile de la centrala nucleară Bushehr din Iran. Angajații părăsesc țara. „Am pierdut contactul cu întreaga industrie nucleară“

Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunțat, marți, că și-a suspendat activitățile la centrala nucleară Bushehr din Iran. Operațiunile au fost întrerupte pe fondul atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, ceea ce a determinat evacuarea a peste 600 de angajați.

Suspendarea a fost confirmată de șeful Rosatom, Alexei Likhachev, care a menționat că aproape 100 de membri ai personalului au fost evacuați pe măsură ce situația s-a intensificat sâmbăta trecută, marcând un moment crucial în conflictul în curs.

„Centrala este în pericol, întrucât se aud explozii la kilometri de linia de apărare a centralei. Atacurile nu sunt îndreptate împotriva centralei, ci împotriva instalaţiilor militare amplasate acolo, dar ameninţarea în mod clar creşte pe măsură ce conflictul se intensifică”, a explicat directorul agenţiei nucleare ruse Rosatom, Alexei Lihacev.

Acesta a avertizat că „orice încălcare a integrităţii reactorului sau a instalaţiilor de stocare a combustibilului ar avea ca efect contaminarea unor teritorii întinse şi deplasări complet impredictibile a substanţelor contaminante, care vor depinde de fenomenele atmosferice”.

Potrivit acestuia, un atac asupra centralei nucleare de la Bushehr ar provoca un dezastru la scară regională.

„Trebuie să înțelegem că reactorul funcționează la capacitate maximă. Acesta conține 72 de tone de combustibil și alte 210 tone de combustibil uzat. Este vorba de o cantitate enormă de material fisionabil. În cazul unui atac, ar fi cu siguranță un dezastru la scară regională. Este ceva ce toate părțile implicate în conflict trebuie să înțeleagă, indiferent de afilierea lor politică”, a spus Likhachev, relatează TASS.

Directorul general al Rosatom a subliniat că autoritățile iraniene continuă să lucreze la fața locului.

„Din păcate, am pierdut contactul cu conducerea întregii industrii nucleare iraniene. Nu răspund la telefoane și nu răspund la e-mailuri. Știm cu siguranță că au avut loc atacuri atât asupra Fordow, cât și asupra Natanz (instalațiile de îmbogățire a uraniului din Iran) și că a avut loc un atac asupra unui mare complex nuclear din Teheran, unde se află reactorul de cercetare din Teheran. Și până în prezent, nu avem nicio idee despre nivelul de distrugere sau starea fizică a oamenilor – liderii industriei nucleare iraniene”, a spus Likhachev, potrivit TASS.

La Bushehr se află singura centrală atomoelectrică a Iranului, care folosește combustibil nuclear rusesc, ale cărui reziduuri sunt preluate înapoi de Rusia pentru a reduce riscurile de proliferare.

