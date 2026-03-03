Cele trei lucruri pe care trebuie să le faci în Martie, pentru ca grădina ta să înflorească

În luna martie, pasionații de grădinărit încep să îndeplinească anumite sarcini, pentru ca grădina să înflorească. Acum, în perioada în care natura revine la viață, ramurile încep să înmugurească, iar pământul se dezgheață, grădinarii apelează la mici trucuri, precum și la câteva activități pentru ca plantele să se dezvolte sănătos.

Luna martie este plină pentru pasionații de grădinărit. Chiar dacă, oficial, primăvara începe din 20 martie (când are loc echinocțiul de primăvară), multe persoane încep din această perioadă să se ocupe de curte, livadă sau grădină.

„Luna martie se schimbă de la o zi la alta, chiar de la o oră la alta. Avem adesea zăpadă, ger, vânt, ploaie și soare cald și avem întotdeauna narcise, flori, fritilarii, gardurile vii care înfrunzesc și iarba care crește”, spune Don Monty, potrivit Express.co.uk.

Ce să faci în grădină, în martie

Don Monty recomandă ca în luna martie să fie plantate legume, mai ales că solul începe, încet și sigur, să se încălzească. Atenția ar trebui să fie îndreptată către sol, dacă este suficient de dezghețat. Ar fi ideal, inițial să fie semănate semințele în interior, în ghiveci, apoi transferate în pământ. Deasupra răsadurilor ar trebui să fie montată o husă pentru culturi, pentru a ajuta la creșterea lor și pentru a le proteja de intemperii.

Varza, salata verde, țelina, sfecla roșie și roșiile pot fi plantate primăvara. Dacă solul este suficient de cald și uscat, semănați fasole lată, sfeclă roșie, rucola, spanac, păstârnac, ridichi și salată verde de iarnă, arată sursa citată.

De asemenea, trebuie să fii atent atunci când cureți grădina. Frunzele căzute trebuie să fie îndepărtate, precum și foliile de mulcire vechi. De altfel, Monty a recomandat ca păsările să fie hrănite, în continuare, deoarece primăvara vor începe să depună ouă și să-și crească puii.

„Aceasta este o perioadă care solicită foarte mult energia lor, când nu există prea multă hrană naturală în jur, așa că continuați să hrăniți păsările toată luna, concentrându-vă pe alimente cu conținut ridicat de energie, cum ar fi grăsimile, arahidele și semințele de floarea-soarelui”, a spus el.

Autorul recomandă:

