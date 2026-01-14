China sfidează tarifele lui Trump. Beijingul raportează un excedent comercial record de 1,2 trilioane de dolari în 2025

China a raportat un excedent comercial record în 2025, de aproape 1,2 trilioane de dolari, susținut de exporturi în creștere, în ciuda tarifelor ridicate impuse de administrația Trump și a presiunilor economice interne.

China a raportat miercuri o creștere solidă a exporturilor în 2025, înregistrând un excedent comercial record de aproape 1,2 trilioane de dolari, în pofida șocului provocat de tarifele comerciale reintroduse de administrația Donald Trump, relatează CNN.

Rezistența Beijingului la tensiunile tarifare reaprinse după revenirea lui Trump la Casa Albă, în ianuarie anul trecut, a determinat companiile chineze să își redirecționeze exporturile către Asia de Sud-Est, Africa și America Latină, compensând astfel restricțiile impuse de Statele Unite.

În contextul unei piețe imobiliare aflate într-un declin prelungit și al unei cereri interne slabe, Beijingul a mizat pe exporturi ca principal motor de creștere. Excedentul comercial record riscă însă să amplifice tensiunile cu economii care acuză practicile comerciale ale Chinei, supracapacitatea industrială și dependența excesivă de produse-cheie chinezești.

Potrivit datelor vamale publicate miercuri, excedentul comercial anual al celei de-a doua economii mondiale a ajuns la 1,189 trilioane de dolari, o valoare comparabilă cu produsul intern brut al unor economii din top 20 la nivel global, precum Arabia Saudită. Pragul de un trilion de dolari a fost depășit pentru prima dată în luna noiembrie.

„Impulsul pentru creșterea comerțului global pare a fi insuficient, iar mediul extern pentru dezvoltarea comerțului exterior al Chinei rămâne sever și complex”, a declarat Wang Jun, viceministru al administrației vamale chineze.

Cu toate acestea, „cu parteneri comerciali mai diversificați, capacitatea (Chinei) de a face față riscurilor a fost semnificativ îmbunătățită”, a spus Wang, adăugând că „fundamentele comerțului exterior al Chinei rămân solide”.

China câștigă cotă de piață globală

Exporturile Chinei au crescut cu 6,6% în termeni valorici în decembrie, comparativ cu aceeași lună a anului precedent, accelerând de la un avans de 5,9% în noiembrie. Economiștii chestionați de Reuters anticipau o creștere de doar 3,0%.

Importurile au avansat cu 5,7%, față de 1,9% în luna anterioară, depășind și prognoza de 0,9%.

„Creșterea puternică a exporturilor contribuie la atenuarea cererii interne slabe”, a declarat Zhiwei Zhang, economist-șef la Pinpoint Asset Management. „Combinat cu piața bursieră în plină expansiune și relațiile stabile dintre SUA și China, guvernul va menține probabil politica macroeconomică neschimbată, cel puțin în primul trimestru.”

Datele pozitive au susținut moneda chineză, yuanul rămânând stabil, în timp ce piețele de capital au reacționat favorabil. Indicele Shanghai Composite și indicele CSI300 au crescut cu peste 1% în tranzacțiile de dimineață.

Excedentul comercial lunar al Chinei a depășit pragul de 100 de miliarde de dolari de șapte ori în 2025, față de o singură dată în 2024, subliniind faptul că impactul măsurilor lui Trump asupra comerțului global al Chinei a fost limitat, chiar dacă livrările către SUA au scăzut.

Exporturile Chinei către Statele Unite au scăzut cu 20% în dolari în 2025, iar importurile din SUA s-au redus cu 14,6%. În schimb, exporturile către Africa au crescut cu 25,8%, către blocul ASEAN cu 13,4%, iar livrările către Uniunea Europeană au avansat cu 8,4%.

Marți, Trump a declarat că China ar putea deschide piețele sale pentru produsele americane, după ce anterior amenințase cu impunerea unui tarif de 25% țărilor care fac comerț cu Iranul, o declarație care riscă să reaprindă tensiunile cu Beijingul, principalul partener comercial al Teheranului.

Automobilele și tehnologia, motoarele principale ale exporturilor

Economiștii estimează că China va continua să câștige cotă de piață globală și în acest an, inclusiv prin relocarea capacităților de producție în străinătate pentru a evita tarifele mai ridicate din SUA și UE.

Industria auto, un simbol al ambițiilor industriale ale Beijingului, a înregistrat o creștere a exporturilor de 19,4%, până la 5,79 milioane de vehicule, livrările de vehicule electrice crescând cu 48,8%. China ar putea rămâne cel mai mare exportator mondial de automobile pentru al treilea an consecutiv, după ce a depășit Japonia în 2023.

În paralel, autoritățile chineze dau semne că recunosc necesitatea reducerii dezechilibrelor comerciale. Premierul Li Qiang a cerut recent „extinderea proactivă a importurilor și promovarea dezvoltării echilibrate a importurilor și exporturilor”.

Beijingul a eliminat reducerile fiscale la export pentru industria solară și a revizuit Legea comerțului exterior într-un ritm accelerat, într-un semnal adresat partenerilor comerciali că este dispus să se îndepărteze de subvențiile industriale și să promoveze un comerț mai deschis.

În pofida armistițiului tarifar de un an convenit la finalul lunii octombrie de Trump și președintele chinez Xi Jinping, tarifele americane de 47,5% aplicate produselor chinezești rămân mult peste nivelul de aproximativ 35% considerat profitabil de analiști pentru exporturile către SUA.