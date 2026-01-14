Prima pagină » Știri externe » China sfidează tarifele lui Trump. Beijingul raportează un excedent comercial record de 1,2 trilioane de dolari în 2025

China sfidează tarifele lui Trump. Beijingul raportează un excedent comercial record de 1,2 trilioane de dolari în 2025

Mihai Tănase
14 ian. 2026, 10:15, Știri externe
China sfidează tarifele lui Trump. Beijingul raportează un excedent comercial record de 1,2 trilioane de dolari în 2025
Foto: Freepik.com

China a raportat un excedent comercial record în 2025, de aproape 1,2 trilioane de dolari, susținut de exporturi în creștere, în ciuda tarifelor ridicate impuse de administrația Trump și a presiunilor economice interne.

China a raportat miercuri o creștere solidă a exporturilor în 2025, înregistrând un excedent comercial record de aproape 1,2 trilioane de dolari, în pofida șocului provocat de tarifele comerciale reintroduse de administrația Donald Trump, relatează CNN.

Rezistența Beijingului la tensiunile tarifare reaprinse după revenirea lui Trump la Casa Albă, în ianuarie anul trecut, a determinat companiile chineze să își redirecționeze exporturile către Asia de Sud-Est, Africa și America Latină, compensând astfel restricțiile impuse de Statele Unite.

În contextul unei piețe imobiliare aflate într-un declin prelungit și al unei cereri interne slabe, Beijingul a mizat pe exporturi ca principal motor de creștere. Excedentul comercial record riscă însă să amplifice tensiunile cu economii care acuză practicile comerciale ale Chinei, supracapacitatea industrială și dependența excesivă de produse-cheie chinezești.

Potrivit datelor vamale publicate miercuri, excedentul comercial anual al celei de-a doua economii mondiale a ajuns la 1,189 trilioane de dolari, o valoare comparabilă cu produsul intern brut al unor economii din top 20 la nivel global, precum Arabia Saudită. Pragul de un trilion de dolari a fost depășit pentru prima dată în luna noiembrie.

„Impulsul pentru creșterea comerțului global pare a fi insuficient, iar mediul extern pentru dezvoltarea comerțului exterior al Chinei rămâne sever și complex”, a declarat Wang Jun, viceministru al administrației vamale chineze.

Cu toate acestea, „cu parteneri comerciali mai diversificați, capacitatea (Chinei) de a face față riscurilor a fost semnificativ îmbunătățită”, a spus Wang, adăugând că „fundamentele comerțului exterior al Chinei rămân solide”.

China câștigă cotă de piață globală

Exporturile Chinei au crescut cu 6,6% în termeni valorici în decembrie, comparativ cu aceeași lună a anului precedent, accelerând de la un avans de 5,9% în noiembrie. Economiștii chestionați de Reuters anticipau o creștere de doar 3,0%.

Importurile au avansat cu 5,7%, față de 1,9% în luna anterioară, depășind și prognoza de 0,9%.

„Creșterea puternică a exporturilor contribuie la atenuarea cererii interne slabe”, a declarat Zhiwei Zhang, economist-șef la Pinpoint Asset Management.

„Combinat cu piața bursieră în plină expansiune și relațiile stabile dintre SUA și China, guvernul va menține probabil politica macroeconomică neschimbată, cel puțin în primul trimestru.”

Datele pozitive au susținut moneda chineză, yuanul rămânând stabil, în timp ce piețele de capital au reacționat favorabil. Indicele Shanghai Composite și indicele CSI300 au crescut cu peste 1% în tranzacțiile de dimineață.

Excedentul comercial lunar al Chinei a depășit pragul de 100 de miliarde de dolari de șapte ori în 2025, față de o singură dată în 2024, subliniind faptul că impactul măsurilor lui Trump asupra comerțului global al Chinei a fost limitat, chiar dacă livrările către SUA au scăzut.

Exporturile Chinei către Statele Unite au scăzut cu 20% în dolari în 2025, iar importurile din SUA s-au redus cu 14,6%. În schimb, exporturile către Africa au crescut cu 25,8%, către blocul ASEAN cu 13,4%, iar livrările către Uniunea Europeană au avansat cu 8,4%.

Marți, Trump a declarat că China ar putea deschide piețele sale pentru produsele americane, după ce anterior amenințase cu impunerea unui tarif de 25% țărilor care fac comerț cu Iranul, o declarație care riscă să reaprindă tensiunile cu Beijingul, principalul partener comercial al Teheranului.

Automobilele și tehnologia, motoarele principale ale exporturilor

Economiștii estimează că China va continua să câștige cotă de piață globală și în acest an, inclusiv prin relocarea capacităților de producție în străinătate pentru a evita tarifele mai ridicate din SUA și UE.

Industria auto, un simbol al ambițiilor industriale ale Beijingului, a înregistrat o creștere a exporturilor de 19,4%, până la 5,79 milioane de vehicule, livrările de vehicule electrice crescând cu 48,8%. China ar putea rămâne cel mai mare exportator mondial de automobile pentru al treilea an consecutiv, după ce a depășit Japonia în 2023.

În paralel, autoritățile chineze dau semne că recunosc necesitatea reducerii dezechilibrelor comerciale. Premierul Li Qiang a cerut recent „extinderea proactivă a importurilor și promovarea dezvoltării echilibrate a importurilor și exporturilor”.

Beijingul a eliminat reducerile fiscale la export pentru industria solară și a revizuit Legea comerțului exterior într-un ritm accelerat, într-un semnal adresat partenerilor comerciali că este dispus să se îndepărteze de subvențiile industriale și să promoveze un comerț mai deschis.

În pofida armistițiului tarifar de un an convenit la finalul lunii octombrie de Trump și președintele chinez Xi Jinping, tarifele americane de 47,5% aplicate produselor chinezești rămân mult peste nivelul de aproximativ 35% considerat profitabil de analiști pentru exporturile către SUA.

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Emisarii lui Donald Trump vor să meargă la Moscova pentru a discuta pacea din Ucraina. Witkoff și Kushner speră la o întâlnire cu Putin
11:53
Emisarii lui Donald Trump vor să meargă la Moscova pentru a discuta pacea din Ucraina. Witkoff și Kushner speră la o întâlnire cu Putin
FLASH NEWS Iranul promite răzbunare în cazul unui atac al americanilor. Surse: „Dacă SUA intervin, vom ataca bazele sale din regiune”
11:49
Iranul promite răzbunare în cazul unui atac al americanilor. Surse: „Dacă SUA intervin, vom ataca bazele sale din regiune”
FLASH NEWS Japonia şi Coreea de Sud îşi întăresc relaţiile cu un duet spectaculos la tobe. Premierul Sanae Takaichi și președintele Lee Jae Myung au surprins pe toată lumea cu melodii K-pop
10:40
Japonia şi Coreea de Sud îşi întăresc relaţiile cu un duet spectaculos la tobe. Premierul Sanae Takaichi și președintele Lee Jae Myung au surprins pe toată lumea cu melodii K-pop
EXTERNE Trump, gest obscen la o fabrică Ford din Detroit. Casa Albă: „Un răspuns adecvat şi lipsit de ambiguitate”
08:47
Trump, gest obscen la o fabrică Ford din Detroit. Casa Albă: „Un răspuns adecvat şi lipsit de ambiguitate”
FLASH NEWS 🚨 Tragedie cumplită în Thailanda. Cel puțin 27 morți și zeci de răniți, după ce o macara a căzut peste un tren cu 195 de pasageri
08:17
🚨 Tragedie cumplită în Thailanda. Cel puțin 27 morți și zeci de răniți, după ce o macara a căzut peste un tren cu 195 de pasageri
LIVE UPDATE 🚨 Revolte în Iran. Teheranul acuză SUA că vor un pretext pentru o intervenție militară. Reuters: Numărul morților a ajuns la aproape 2.600
08:03
🚨 Revolte în Iran. Teheranul acuză SUA că vor un pretext pentru o intervenție militară. Reuters: Numărul morților a ajuns la aproape 2.600
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei
Cancan.ro
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
De ce nu trebuie să iei decizii atunci când ești stresat și grăbit?
SPORT Știm lotul cu care tricolorii atacă EHF EURO 2026! Când va juca naționala de handbal masculin
11:46
Știm lotul cu care tricolorii atacă EHF EURO 2026! Când va juca naționala de handbal masculin
ECONOMIE INS: Rata anuală a inflaţiei a fost de 9,7%, în decembrie 2025. Energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 61%
11:31
INS: Rata anuală a inflaţiei a fost de 9,7%, în decembrie 2025. Energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 61%
SPORT Clubul din Superligă cu unii dintre cei mai fanatici suporteri, scos la vânzare chiar înainte de startul campionatului. Câți bani vor acționarii
11:27
Clubul din Superligă cu unii dintre cei mai fanatici suporteri, scos la vânzare chiar înainte de startul campionatului. Câți bani vor acționarii
FLASH NEWS Prună și Năsui fac apel pentru reformarea USR: „Cade în patima vechilor partide. USR devine ceea ce am criticat”
11:20
Prună și Năsui fac apel pentru reformarea USR: „Cade în patima vechilor partide. USR devine ceea ce am criticat”
FLASH NEWS Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, află miercuri dacă scapă sau nu de condamnarea la închisoare. ÎCCJ a amânat de trei ori decizia
11:02
Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, află miercuri dacă scapă sau nu de condamnarea la închisoare. ÎCCJ a amânat de trei ori decizia
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a confundat discuția dintre pilotul român și turnul de control cu o relație România- Elveția”
11:00
Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a confundat discuția dintre pilotul român și turnul de control cu o relație România- Elveția”

Cele mai noi

Trimite acest link pe