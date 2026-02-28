Zelenski acuză Iranul că l-a aprovizionat pe Putin cu drone și tehnologie pentru razboiul din Ucraina. „Poziția noastră este cunoscută. Să oferim poporului iranian șansa de a scăpa de regimul terorist“

Volodimir Zelenski consideră că atacurile americane oferă iranienilor „posibilitatea de a scăpa de un regim terorist”. Într-un mesaj video, președintele ucrainean salută „determinarea” Statelor Unite, după lansarea atacurilor asupra Iranului.

„Este important ca Statele Unite să fie hotărâte. Și de fiecare dată când America este hotărâtă, criminalii din lume slăbesc”, declară liderul ucrainean. „Este corect să oferim poporului iranian posibilitatea de a scăpa de un regim terorist și de a garanta securitatea tuturor națiunilor care au suferit de pe urma terorismului provenit din Iran”, continuă el. „Vedem acum că evenimentele din Orientul Mijlociu și din regiunea Golfului se desfășoară foarte rapid. Din păcate, Ucraina știe prea bine despre ce este vorba. Cu toate că ucrainenii nu au amenințat niciodată Iranul, regimul iranian a ales să fie complicele lui Putin și l-a aprovizionat cu „șahiduri”, nu doar cu drone, ci și cu tehnologie.“, acuză Zelenski.

Potrivit iderului ucrainean, Iranul a furnizat și alte arme Rusiei.

„În total, în timpul acestui război de amploare, rușii au folosit împotriva Ucrainei mai mult de 57.000 de drone de atac de tip „Șahid” – împotriva oamenilor noștri, a orașelor noastre, a infrastructurii noastre energetice. Alte națiuni au avut de asemenea de suferit de pe urma terorismului. Prin urmare, este corect să oferim poporului iranian șansa de a scăpa de regimul terorist, de a asigura securitatea tuturor națiunilor care au avut de suferit de pe urma terorismului originar din Iran.

Poziția noastră este bine cunoscută și Ucraina a vorbit despre acest lucru de mai multe ori, inclusiv recent. Este important să salvăm cât mai multe vieți. Este important să nu lăsăm războiul să se extindă. Este important că Statele Unite sunt hotărâte. Iar când America este hotărâtă, criminalii din lume slăbesc.“, a încheiat Zelesnki.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Haos pe Aeroportul Otopeni după atacul SUA asupra Iranului. 1.500 de persoane afectate. Anunțul oficial al autorităților

Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a discuta despre atacurile SUA-Israel asupra Iranului