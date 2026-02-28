Relatarea unei românce din Dubai, pentru Gândul, unde scutul antirachetă interceptează rachetele iraniene: „Lucrurile se precipită”

Tensiunile din Orientul Mijlociu se simt tot mai aproape de viața de zi cu zi a civililor. După atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, Teheranul a ripostat cu tiruri de rachete către ținte din regiune, iar Emiratele Arabe Unite au anunțat activarea sistemelor de apărare antiaeriană. În Dubai, oraș cunoscut pentru stabilitate și lux, liniștea a fost spartă de explozii puternice. O româncă stabilită de zece ani în Dubai a povestit pentru Gândul momentele de panică trăite în urmă cu doar o oră, în timp ce se afla la cumpărături.

„Am fost într-un supermarket și, dintr-odată, au fost trei bubuituri mari. Din ce am înțeles, a fost vorba de trei rachete care au fost interceptate și distruse, însă suflul a fost foarte puternic, a zdruncinat tot”, ne-a spus aceasta.

Potrivit relatării sale, impactul interceptărilor s-a simțit și în alte zone ale orașului.

„Și acasă, unde erau soțul cu fetița, mi-au spus că suflul s-a simțit destul de puternic. Iar la Burj Khalifa s-a evacuat zona”, a adăugat românca.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat că sistemele de apărare aeriană au interceptat mai multe rachete, iar resturi rezultate din distrugerea acestora au căzut în anumite zone. Spațiul aerian din regiune a fost afectat, mai multe zboruri fiind redirecționate sau suspendate temporar, în timp ce autoritățile monitorizează situația.

