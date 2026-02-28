Orașul care îi face pe vizitatori să se simtă ca într-un basm. Este în Europa și este diferit de orice altă destinație

Un oraș fermecător din Europa oferă vizitatorilor șansa de a își imagina că se află într-un basm. Micul oraș Mostar, plin de farmec, se află în Bosnia și Herțegovina, între Croația, Serbia și Muntenegru.

Mostar impresionează prin istoria lui captivantă, străzile sunt pavate cu piatră cubică, iar clădirile pitorești datează încă din secolul al XV-lea, deși majoritatea sunt din ani 1800. Orașul este situat în sudul țării, pe malul râului Neretva River, peste care se întinde celebrul său pod medieval, relatează ProTv.

Orașul care pare să fie desprins dintr-un basm

Cea mai importantă atracție turistică a orașului este Mostar Old Bridge, inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Este construit în secolul al XVI-lea, podul pare desprins dintr-un basm și oferă priveliști spectaculoase asupra centrului vechi al orașului.

Recenziile de pe TripAdvisor îl situează pe lista favoritelor, urmat de Museum of War and Genocide Victims 1992-1995. Alte puncte de interes includ zona de piață Bazar Kujundžiluk, Koski-Mehmed Pasha Mosque și Jablanica Lake.

Un vizitator a mărturisit: „Bosnia nu era pe lista noastră, dar am fost plăcut surprinși. Podul este spectaculos, iar orașul abundă de magazine, restaurante și biserici, alături de urmele istoriei recente tumultuoase.”

Altul a adăugat: „Mostar este un oraș-capodoperă care trebuie vizitat.”

Un al treilea turist a scris: „Mostar este atât de diferit de orice altă destinație europeană. Am făcut o excursie de o zi din Dubrovnik pentru a vedea orașul și podul vechi. Sunt multe magazine unice cu suveniruri și podul este un spectacol, cu săritori care așteaptă să plonjeze.”

