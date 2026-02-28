Prima pagină » Știri externe » Cum și-au împărțit rolurile SUA și Israel: americanii au atacat bazele militare, israelienii liderii iranieni

Cum și-au împărțit rolurile SUA și Israel: americanii au atacat bazele militare, israelienii liderii iranieni

Atacul aerian al SUA și al Israelului asupra Iranului de sâmbătă dimineața a fost „coordonat”, a dezvăluit un oficial american pentru postul de televiziune de știri Fox News. 

Iran a ripostat prin multiple atacuri cu rachete și drone asupra Israelului și a țărilor din Golful Persic în care sunt stabilite baze militare cu trupe SUA.

Rolul Israelului: Lichidarea liderilor regimului islamic iranian

Potrivit oficialului american, Israelul a vizat oficialii de rang înalt din conducerea Republicii Islamice Iraniene, fiind pe listă și liderul suprem iranian Ali Khamenei, care a fugit din Teheran, președintele iranian Masoud Pezeshkian, șeful Statului Major al forțelor armate Sayyd Adolrahim Mousavi, secretarul Consiliului de Apărare al Iranului, Ali Shamkhani, secretarul Consiliului Național de Securitate al Iranului, Ali Larijani.

Au fost vizate reședințele acestora și instituțiile de conducere,  inclusiv locuința fostului președinte iranian Mahmud Ahmadinejad, negaționist al Holocaustului nazist, cel care a intensificat programul nuclear iranian și a instigat la „ștergerea Israelului de pe hartă”  în urmă cu 20 de ani. Forțele militare israeliene s-au concentrat și pe eliminarea „celor responsabili de comandarea uciderii în masă a protestatarilor iranieni” în timpul protestelor declanșate de la finalul anului trecut.

Rolul SUA: Distrugerea bazelor militare din Iran

Forțele aviatice SUA nu au vizat lideri iranieni, ci distrugerea bazelor militare și  a bazelor de rachete balistice care reprezintă o „amenințare iminentă”,  a spus oficialul american pentru Fox News.

„Evaluările pagubelor de război vor fi făcute publice mai târziu”, a adăugat oficialul.

