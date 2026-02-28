Una dintre cele mai așteptate reacții la războiul din Orient. China cere încetarea de urgență a focului: ”Suveranitatea Iranului trebuie respectată”

Beijingul a ieșit public cu una dintre cele mai urmărite poziții după escaladarea majoră din Orientul Mijlociu, pe fondul confruntării directe dintre SUA–Israel și Iran. China cere oprirea imediată a operațiunilor militare și încetarea de urgență a focului, înainte ca spirala violenței să scape complet de sub control.

Într-o reacție atribuită unui purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Beijingul spune că este „foarte îngrijorat” de atacurile asupra Iranului și subliniază că „suveranitatea, securitatea și integritatea teritorială” a Iranului trebuie respectate. În același timp, China cere „oprirea imediată a operațiunilor militare”, pentru a evita escaladarea și a readuce părțile la dialog.

China cere un armistițiu rapid și o întoarcere la negocieri, mizând pe ideea că războiul nu face decât să extindă instabilitatea în regiune și să lovească în rutele de energie, comerț și securitate. Ministerul chinez de Externe a transmis „îngrijorare profundă” și a îndemnat la „încetare imediată a focului”.

China „se opune folosirii sau amenințării cu forța”

Mesajul vine pe un fundal în care Beijingul a repetat în ultimele zile, inclusiv înainte de loviturile de sâmbătă, că se opune folosirii sau amenințării cu forța în relațiile internaționale, o poziție care îi permite să critice escaladarea fără să se alinieze explicit unei tabere.

Reacția Beijingului e atent cântărită pentru că China are interese majore în zonă (energie, transport maritim, proiecte regionale) și, în același timp, păstrează relații de lucru cu actori care se află acum pe direcții opuse. Cererea de „încetare de urgență a focului” e, astfel, un semnal că Beijingul vede escaladarea ca pe un risc major, nu doar o criză locală.

