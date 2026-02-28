Prima pagină » Știri externe » Premierul Marii Britanii: Avioanele britanice sunt pe cerul Orientului Mijlociu

Premierul Marii Britanii: Avioanele britanice sunt pe cerul Orientului Mijlociu

28 feb. 2026, 16:50, Știri externe
Premierul Marii Britanii: Avioanele britanice sunt pe cerul Orientului Mijlociu

Keir Starmer, premierul Marii Britanii, a anunțat că avioanele britanice sunt pe cerul Orientului Mijlociu.

Declarația făcută de la Downing Street a fost făcută imediat după atacurile americano-israeliene asupra Iranului, ca parte a operațiunilor coordonate defensive pentru „protejarea poporului nostru, a intereselor noastre și aliaților noștri”.

„Avioanele de luptă britanice sunt pe cer, ca apete a operațiunilor regionale defensive coordonate. Iranul poate încheia asta acum. Ar trebui să se abțină de la noi atacuri, să renunțe la programele lor de armament și să înceteze violența și represiunea îngrozitoare împotriva poporului iranian”, a declarat premierul britanic.

„Regatul Unit nu a jucat niciun rol în aceste atacuri, dar am afirmat de mult timp că regimul din Iran este absolut detestabil. Au ucis mii de proprii cetățeni, au reprimat brutal disidența și au încercat să destabilizeze regiunea. Chiar și în Regatul Unit, regimul iranian reprezintă o amenințare directă pentru disidenți și pentru comunitatea evreiască.  Numai în ultimul an, au susținut peste 20 de atacuri potențial letale pe teritoriul Regatului Unit. Prin urmare, este clar că nu trebuie să li se permită niciodată să dezvolte arme nucleare. Acesta rămâne obiectivul principal al Regatului Unit și al aliaților noștri, inclusiv al Statelor Unite. Condamn atacurile Iranului de astăzi asupra partenerilor din regiune, mulți dintre aceștia nefiind părți implicate în acest conflict. Le exprimăm sprijinul și solidaritatea noastră, ca parte a angajamentelor noastre față de securitatea aliaților noștri din Orientul Mijlociu. Dispunem de o serie de capacități defensive în regiune, pe care le-am consolidat recent.”, a adăugat premierul britanic.

„Forțele noastre sunt active, iar avioanele britanice sunt astăzi în aer, ca parte a operațiunilor defensive regionale coordonate pentru a ne proteja poporul, interesele și aliații. La fel ca în trecut, în conformitate cu dreptul internațional, Marea Britanie a intensificat la maximum măsurile de protecție pentru bazele și personalul britanic. De asemenea, luăm legătura cu cetățenii britanici din regiune și facem tot ce ne stă în putință pentru a-i sprijini. Astăzi am discutat cu liderii din E3 și din întreaga regiune. Este esențial să prevenim o escaladare suplimentară și să revenim la procesul diplomatic. Ne dorim pace, securitate și protecția vieții civililor.Iranul poate pune capăt acestei situații chiar acum. Ar trebui să se abțină de la noi atacuri, să renunțe la programele sale de înarmare și să înceteze violența și represiunea îngrozitoare împotriva poporului iranian, care merită dreptul de a-și decide propriul viitor. În conformitate cu poziția noastră de lungă durată, aceasta este calea către dezescaladare și revenirea la masa negocierilor.“, a spus Keir Starmer.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Cum și-au împărțit rolurile SUA și Israel: americanii au atacat bazele militare, israelienii liderii iranieni

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Mesajul Prințului saudit bin Salman, după escaladarea războiului din Orient: „Solidaritate deplină cu Emiratele Arabe Unite”
17:31
Mesajul Prințului saudit bin Salman, după escaladarea războiului din Orient: „Solidaritate deplină cu Emiratele Arabe Unite”
INEDIT Orașul care îi face pe vizitatori să se simtă ca într-un basm. Este în Europa și este diferit de orice altă destinație
17:28
Orașul care îi face pe vizitatori să se simtă ca într-un basm. Este în Europa și este diferit de orice altă destinație
FLASH NEWS Zelenski acuză Iranul că l-a aprovizionat pe Putin cu drone și tehnologie pentru razboiul din Ucraina. „Poziția noastră este cunoscută. Să oferim poporului iranian șansa de a scăpa de regimul terorist“
17:04
Zelenski acuză Iranul că l-a aprovizionat pe Putin cu drone și tehnologie pentru razboiul din Ucraina. „Poziția noastră este cunoscută. Să oferim poporului iranian șansa de a scăpa de regimul terorist“
BREAKING NEWS 🚨 Alertă mondială. După atacurile SUA-Israel, Iranul lovește bazele americane. Reacțiile internaționale curg și liderii convoacă consilii de securitate
17:03
🚨 Alertă mondială. După atacurile SUA-Israel, Iranul lovește bazele americane. Reacțiile internaționale curg și liderii convoacă consilii de securitate
ULTIMA ORĂ Una dintre cele mai așteptate reacții la războiul din Orient. China cere încetarea de urgență a focului: ”Suveranitatea Iranului trebuie respectată”
17:01
Una dintre cele mai așteptate reacții la războiul din Orient. China cere încetarea de urgență a focului: ”Suveranitatea Iranului trebuie respectată”
EXCLUSIV Relatarea unei românce din Dubai, pentru Gândul, unde scutul antirachetă interceptează rachetele iraniene: „Lucrurile se precipită”
16:58
Relatarea unei românce din Dubai, pentru Gândul, unde scutul antirachetă interceptează rachetele iraniene: „Lucrurile se precipită”
Mediafax
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
Digi24
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil
Cancan.ro
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Adevarul
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Mediafax
Trump confirmă că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran
Click
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Cancan.ro
A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026! Lovitură în televiziune!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Genomul celui mai vechi virus ARN uman a fost reconstruit din țesut pulmonar vechi de 250 de ani
INEDIT Made in Japan. Buddharoidul, îndrumătorul spiritual la un clik distanță. Călugărul AI la dispoziția ta non-stop, acum și în mănăstiri
17:08
Made in Japan. Buddharoidul, îndrumătorul spiritual la un clik distanță. Călugărul AI la dispoziția ta non-stop, acum și în mănăstiri
NEWS ALERT Reuters: Ministrul iranian al Apărării a fost ucis în atacurile israeliene
16:57
Reuters: Ministrul iranian al Apărării a fost ucis în atacurile israeliene
CONTROVERSĂ Un ghid turistic a fost arestat, acesta a desenat un „omuleț” pe o piramidă veche de 4.000 de ani din Egipt
16:44
Un ghid turistic a fost arestat, acesta a desenat un „omuleț” pe o piramidă veche de 4.000 de ani din Egipt
LIVE UPDATE 🚨 Reacții în lanț pe scena internațională după atacurile SUA și Israel asupra Iranului. Liderii lumii se tem de un conflict regional extins
16:31
🚨 Reacții în lanț pe scena internațională după atacurile SUA și Israel asupra Iranului. Liderii lumii se tem de un conflict regional extins
MILITAR Cum și-au împărțit rolurile SUA și Israel: americanii au atacat bazele militare, israelienii liderii iranieni
16:30
Cum și-au împărțit rolurile SUA și Israel: americanii au atacat bazele militare, israelienii liderii iranieni
FLASH NEWS Misterul morții lui Khamenei. Presa israeliană spune că liderul suprem ar fi murit, presa iraniană că trăiește. Ce știm în acest moment
16:28
Misterul morții lui Khamenei. Presa israeliană spune că liderul suprem ar fi murit, presa iraniană că trăiește. Ce știm în acest moment

Cele mai noi

Trimite acest link pe