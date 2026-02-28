Premierul Marii Britanii: Avioanele britanice sunt pe cerul Orientului Mijlociu

Keir Starmer, premierul Marii Britanii, a anunțat că avioanele britanice sunt pe cerul Orientului Mijlociu.

Declarația făcută de la Downing Street a fost făcută imediat după atacurile americano-israeliene asupra Iranului, ca parte a operațiunilor coordonate defensive pentru „protejarea poporului nostru, a intereselor noastre și aliaților noștri”.

„Avioanele de luptă britanice sunt pe cer, ca apete a operațiunilor regionale defensive coordonate. Iranul poate încheia asta acum. Ar trebui să se abțină de la noi atacuri, să renunțe la programele lor de armament și să înceteze violența și represiunea îngrozitoare împotriva poporului iranian”, a declarat premierul britanic.

„Regatul Unit nu a jucat niciun rol în aceste atacuri, dar am afirmat de mult timp că regimul din Iran este absolut detestabil. Au ucis mii de proprii cetățeni, au reprimat brutal disidența și au încercat să destabilizeze regiunea. Chiar și în Regatul Unit, regimul iranian reprezintă o amenințare directă pentru disidenți și pentru comunitatea evreiască. Numai în ultimul an, au susținut peste 20 de atacuri potențial letale pe teritoriul Regatului Unit. Prin urmare, este clar că nu trebuie să li se permită niciodată să dezvolte arme nucleare. Acesta rămâne obiectivul principal al Regatului Unit și al aliaților noștri, inclusiv al Statelor Unite. Condamn atacurile Iranului de astăzi asupra partenerilor din regiune, mulți dintre aceștia nefiind părți implicate în acest conflict. Le exprimăm sprijinul și solidaritatea noastră, ca parte a angajamentelor noastre față de securitatea aliaților noștri din Orientul Mijlociu. Dispunem de o serie de capacități defensive în regiune, pe care le-am consolidat recent.”, a adăugat premierul britanic.

„Forțele noastre sunt active, iar avioanele britanice sunt astăzi în aer, ca parte a operațiunilor defensive regionale coordonate pentru a ne proteja poporul, interesele și aliații. La fel ca în trecut, în conformitate cu dreptul internațional, Marea Britanie a intensificat la maximum măsurile de protecție pentru bazele și personalul britanic. De asemenea, luăm legătura cu cetățenii britanici din regiune și facem tot ce ne stă în putință pentru a-i sprijini. Astăzi am discutat cu liderii din E3 și din întreaga regiune. Este esențial să prevenim o escaladare suplimentară și să revenim la procesul diplomatic. Ne dorim pace, securitate și protecția vieții civililor.Iranul poate pune capăt acestei situații chiar acum. Ar trebui să se abțină de la noi atacuri, să renunțe la programele sale de înarmare și să înceteze violența și represiunea îngrozitoare împotriva poporului iranian, care merită dreptul de a-și decide propriul viitor. În conformitate cu poziția noastră de lungă durată, aceasta este calea către dezescaladare și revenirea la masa negocierilor.“, a spus Keir Starmer.

