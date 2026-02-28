🚨 Reacții în lanț pe scena internațională după atacurile SUA și Israel asupra Iranului. Liderii lumii se tem de un conflict regional extins

17:05 Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a emis o declarație în care solicită încetarea imediată a conflictului El a emis o declarație în care solicita încetarea imediată a ostilităților și avertiza că nerespectarea acestei cerințe riscă să ducă la „un conflict regional mai amplu, cu consecințe grave pentru civili și stabilitatea regională”. Guterres a mai spus că toate statele membre trebuie să „își respecte obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional, inclusiv Carta Organizației Națiunilor Unite”, care interzice „amenințarea cu folosirea forței împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a oricărui stat”. 16:53 Turcia solicită tuturor părților să înceteze „imediat” atacurile și se oferă să medieze conflictul Ministerul Afacerilor Externe al Turciei a emis o declarație în care condamnă „provocările” care ar putea duce la o escaladare militară și a solicitat tuturor părților să înceteze „imediat” atacurile. De asemenea, a declarat că este pregătit să sprijine eforturile de mediere. 16:50 NATO „urmărește îndeaproape” evoluțiile din Iran NATO urmărește îndeaproape evoluțiile din Iran și din regiune, a declarat purtătorul de cuvânt al Alianței, Allison Hart. 16:33 Una dintre cele mai așteptate reacții la războiul din Orient. China cere încetarea de urgență a focului Ministerul Afacerilor Externe al Chinei și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la evoluțiile din regiune, solicitând încetarea imediată a focului. Acesta a afirmat că suveranitatea națională, securitatea și integritatea teritorială a Iranului trebuie respectate și a îndemnat toate părțile să evite o escaladare suplimentară și să reia dialogul. 15:46 Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz au făcut apel la „stabilitate regională” și au condamnat atacurile Iranului în Orientul Mijlociu „Franța, Germania și Regatul Unit au îndemnat în mod constant regimul iranian să pună capăt programului nuclear al Iranului, să limiteze programul său de rachete balistice, să se abțină de la activitățile sale destabilizatoare în regiune și în țările noastre și să înceteze violența și represiunea îngrozitoare împotriva propriului popor. Nu am participat la aceste atacuri, dar suntem în strânsă legătură cu partenerii noștri internaționali, inclusiv Statele Unite, Israel și partenerii din regiune. Reiterăm angajamentul nostru față de stabilitatea regională și protecția vieții civile”, transmit liderii.

Atacurile coordonate ale SUA și Israelului asupra unor ținte din Iran, lansate sâmbătă, au declanșat reacții rapide din mai multe capitale, pe fondul temerilor că escaladarea poate împinge regiunea spre un conflict mai amplu.

UE: von der Leyen și Costa cer „reținere maximă” și protejarea civililor

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au publicat o declarație comună despre evoluțiile din Iran, pe care le descriu drept „extrem de îngrijorătoare”. Liderii europeni arată că Uniunea Europeană se află în contact permanent cu partenerii din regiune.

„Evoluțiile din Iran sunt extrem de îngrijorătoare. Rămânem în strânsă legătură cu partenerii noștri din regiune. Reafirmăm angajamentul nostru ferm de a proteja securitatea și stabilitatea regională. Asigurarea siguranței nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea agrava și mai mult tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială. Uniunea Europeană a adoptat sancțiuni extinse ca răspuns la acțiunile regimului criminal al Iranului și ale Gărzii Revoluționare și a promovat în mod constant eforturile diplomatice menite să abordeze programele nucleare și balistice printr-o soluție negociată. În strânsă coordonare cu statele membre ale UE, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că cetățenii UE din regiune pot conta pe sprijinul nostru deplin. Solicităm tuturor părților să dea dovadă de maximă reținere, să protejeze civilii și să respecte pe deplin dreptul internațional”, se arată pe site-ul Comisiei Europene.

Franța: Macron cere reuniune urgentă a Consiliului de Securitate ONU

Președintele Emmanuel Macron a cerut o ședință de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, afirmând că izbucnirea războiului SUA–Israel–Iran are „consecințe grave” pentru pacea și securitatea internațională. În același timp, Macron a spus că escaladarea „trebuie să înceteze” și a cerut Teheranului negocieri „cu bună-credință” privind programele nuclear și balistic.

„Escaladarea actuală este periculoasă pentru toți și trebuie oprită. Iranienii trebuie să se angajeze într-un proces de negocieri de bună-credință pentru a pune capăt programelor lor balistice și nucleare”, spune Macron.

Spania: Pedro Sanchez cere „dezescaladare imediată”

Premierul Pedro Sanchez a cerut „dezescaladare imediată” și „respect deplin pentru dreptul internațional”, într-un mesaj public.

„Cerem o dezescaladare imediată și respectarea deplină a dreptului internațional. Este timpul să reluăm dialogul și să ajungem la o soluție politică durabilă pentru regiune ”, a declarat el într-un mesaj pe X.

Aceasta nu a fost singura reacție din partea Spaniei. Vicepremierul Yolanda Díaz, a declarat sâmbătă că atât președintele Statelor Unite, Donald Trump, cât și prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, reprezintă o „ amenințare la adresa securității întregii planete” deoarece au „impunitatea ca singură regulă”.

„ Distrugerea dreptului internațional ne conduce către o lume a agresiunii continue , cu impunitatea ca singură regulă. Trump și Netanyahu reprezintă o amenințare la adresa securității întregii planete”, a spus ea într-un mesaj.

Rusia: Lavrov condamnă „actul de agresiune armată neprovocată”

Ministerul rus de Externe a condamnat loviturile SUA–Israel drept un „act de agresiune armată neprovocată” împotriva unui stat suveran membru ONU și a cerut oprirea imediată a campaniei militare și revenirea la diplomație. Moscova a avertizat că atacurile pot provoca o „catastrofă umanitară, economică și posibil radiologică” și a calificat bombardarea unor obiective nucleare aflate sub garanții AIEA drept „inacceptabilă”.

„Responsabilitatea pentru consecințele negative ale acestei crize provocate de om, inclusiv o reacție în lanț imprevizibilă și o spirală a violenței, le revine în întregime”, se arată în declarație.

Ministerul de Externe al Rusiei a condamnat, de asemenea, ceea ce a numit „natura serială a atacurilor destabilizatoare efectuate de administrația SUA”, acuzând SUA că atacă „pilonii juridici internaționali ai ordinii mondiale”.

Președintele rus Vladimir Putin a discutat despre atacurile în plină desfășurare din Iran în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, a confirmat, sâmbătă, pentru Interfax, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Arabia Saudită: MBS își exprimă „solidaritatea deplină” cu Emiratele Arabe Unite și Qatar

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a purtat o convorbire telefonică cu președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pentru a discuta despre recentele atacuri iraniene, a raportat agenția de știri de stat WAM din Emiratele Arabe Unite.

„Alteța Sa Regală, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, a exprimat condamnarea Regatului față de atacuri, solidaritatea și sprijinul deplin față de Emiratele Arabe Unite, precum și disponibilitatea de a pune toate capacitățile sale la dispoziția EAU în toate măsurile pe care le ia”.

Emirul Qatarului a discutat cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite și au schimbat opinii cu privire la evoluțiile actuale și impactul acestora asupra securității regionale și internaționale.

Potrivit unei declarații privind convorbirea, Qatarul și Arabia Saudită au subliniat necesitatea unei „încetări imediate” a oricărei escaladări și a revenirii la masa negocierilor.

Arabia Saudită și-a afirmat „solidaritatea și sprijinul deplin față de Statul Qatar, condamnarea fermă a atacurilor cu rachete balistice iraniene asupra teritoriului qatarez și angajamentul de a oferi tot sprijinul posibil Statului Qatar în toate măsurile pe care le ia pentru a-și păstra suveranitatea, securitatea și stabilitatea”.

ONU: „Civilii sunt cei care plătesc prețul suprem”

Șeful departamentului pentru drepturile omului al Națiunilor Unite a deplâns atacurile din Orientul Mijlociu și a îndemnat toate părțile să reia negocierile, afirmând că atacurile nu vor avea ca rezultat decât „moarte, distrugere și suferință umană”.

„Deplâng atacurile militare din această dimineață asupra Iranului, lansate de Israel și Statele Unite ale Americii, precum și atacurile de represalii ulterioare ale Iranului”, a declarat Volker Turk într-un comunicat. „Ca întotdeauna, în orice conflict armat, civilii sunt cei care plătesc prețul suprem”.

Turk a afirmat că rachetele și bombele „nu sunt o modalitate de a rezolva diferendele”, ci vor avea ca rezultat doar „moarte, distrugere și suferință umană”.

„Pentru a evita aceste consecințe teribile pentru civili, fac apel la reținere și implor toate părțile să dea dovadă de rațiune, să reducă tensiunile și să se întoarcă la masa negocierilor, unde, cu doar câteva ore înainte, căutau activ o soluție”, a afirmat el.

