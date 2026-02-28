Mesajul Prințului saudit bin Salman, după escaladarea războiului din Orient: „Solidaritate deplină cu Emiratele Arabe Unite”

Prințul Mohammed bin Salman din Arabia Saudită își exprimă „solidaritatea deplină” cu Emiratele Arabe Unite, a transmis mass-media de stat.

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a purtat o convorbire telefonică cu președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pentru a discuta despre recentele atacuri iraniene, a raportat agenția de știri de stat WAM din Emiratele Arabe Unite.

„În timpul convorbirii, au discutat despre evoluțiile din regiune și despre atacurile flagrante ale Iranului care au vizat teritoriul Emiratelor Arabe Unite și o serie de țări surori”, a adăugat agenția.

„Alteța Sa Regală, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, a condamnat Iranul pentru atacuri, și și-a exprimat solidaritatea și sprijinul deplin față de Emiratele Arabe Unite, precum și disponibilitatea de a pune toate capacitățile sale la dispoziția regatului în toate măsurile pe care le ia.”, a adăugat agenția.

