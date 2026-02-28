Prima pagină » Știri externe » SUA și Israel au atacat Iranul. Trump: „Am lansat o operațiune majoră”. Liderul Khamenei a părăsit țara. Iranul închide spațiul aerian

28 feb. 2026, 08:42, Știri externe
Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului, sâmbătă dimineață. Israelul a declarat stare de urgență în toată țara în momentul lansării atacurilor, în anticiparea represaliilor iraniene. Atacurile au avut loc după ce președintele american Donald Trump a amenințat timp de săptămâni întregi că va ataca Iranul din cauza programului său nuclear.
11:04

UPDATE. Loviturile SUA în Iran ar putea dura câteva zile, surse NBC

Acțiunea militară în Iran ar putea dura câteva zile, au declarat doi oficiali americani pentru NBC News.

10:37

UPDATE. Internetul aproape complet blocat în Iran

Internetul a fost aproape complet blocat în Iran, potrivit grupului de monitorizare a internetului NetBlocks. Conectivitate națională de 4%.

10:36

UPDATE. Netanyahu confirmă atacurile comune ale SUA și Israelului asupra Iranului

Benjamin Netanyahu a confirmat că Israelul și SUA au desfășurat o operațiune „pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran”.

„Frații și surorile mele, cetățeni ai Israelului, cu puțin timp în urmă, Israelul și Statele Unite au demarat o operațiune pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran.

Îi mulțumesc marelui nostru prieten, președintele Donald Trump, pentru leadershipul său istoric.

De 47 de ani, regimul ayatollahilor strigă „Moarte Israelului”, „Moarte Americii”. A vărsat sângele nostru, a ucis mulți americani și și-a masacrat propriul popor.

09:34

UPDATE. Trump confirmă atacurile SUA asupra Iranului. „De 47 de ani, regimul iranian strigă: Moarte Americii“

Președintele american Donald Trump a confirmat că SUA au lansat „operațiuni militare majore” împotriva Iranului într-un videoclip de opt minute postat pe Truth Social.

El a afirmat că „activitățile amenințătoare ale Teheranului pun în pericol direct Statele Unite, trupele noastre, bazele noastre din străinătate și aliații noștri din întreaga lume”.

„De 47 de ani”, adaugă Trump, „regimul iranian scandă «Moarte Americii» și duce o campanie nesfârșită de vărsare de sânge”.

09:32

UPDATE. Teheranul se pregătește să riposteze

Iranul se pregătește să riposteze după atacurile de dimineață, a declarat un oficial din Teheran pentru agenția de știri Reuters. Oficialul a declarat agenției că răspunsul va fi „devastator”.

Nu este clar ce înseamnă acest lucru sau unde va lovi Iranul.

09:23

UPDATE. Un oficial american a declarat agenției de știri Reuters că atacurile SUA împotriva Iranului sunt efectuate atât pe cale aeriană, cât și maritimă

09:16

UPDATE. Iranul închide spațiul aerian până la noi dispoziții

Majid Akhavan, purtătorul de cuvânt al Organizației Aviației Civile din Iran, a anunțat într-un interviu acordat agenției de știri Mehr că „întregul spațiu aerian al țării a fost închis până la noi dispoziții”.

09:12

UPDATE. Rețeaua de telefonie mobilă din Iran a fost întreruptă. Există posibilitatea ca internetul să fie întrerupt în curând

Comunicațiile prin telefonul mobil au fost întrerupte în mai multe zone din capitala Iranului, Teheran. În prezent, nu se pot efectua apeluri.

09:02

UPDATE. Khamenei nu se află în Iran, declară un oficial pentru Reuters

Liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei nu se află în Teheran, declară un oficial iranian pentru Reuters, și a fost transferat într-un loc sigur.

Anterior, Associated Press a raportat că în capitală a avut loc un atac în apropierea birourilor lui Khamenei.

08:55

UPDATE. Au început atacurile SUA asupra Iranului

Atacurile SUA asupra Iranului sunt în curs de desfășurare, potrivit New York Times, care citează un oficial american.

Associated Press raportează, de asemenea, că SUA participă la atacurile Israelului împotriva Iranului.

Un oficial israelian din domeniul apărării a declarat agenției de știri Reuters că operațiunea de dimineață a fost coordonată cu SUA.

08:52

UPDATE. Explozii la Teheran

Armata israeliană a lansat un atac surpriză asupra Iranului, sâmbătă dimineață, mass-media iraniană de stat raportând că s-au auzit explozii în Teheran, relatează The Jerusalem Post.

În momentul atacului, armata israeliană a transmis un avertisment național tuturor cetățenilor să rămână în apropierea spațiilor protejate.

„Aceasta este o alertă proactivă pentru a pregăti publicul pentru posibilitatea lansării de rachete către statul Israel”, a declarat armata israeliană.

Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a declarat stare de urgență și a descris atacul ca fiind realizat „pentru a elimina amenințările”, relatează agenția de știri Reuters.

Acest lucru survine în contextul în care martori din Teheran afirmă că au auzit o explozie, potrivit Associated Press.

Școli închise în Israel

După ce ministrul apărării Israel Katz a anunțat atacul preventiv al țării asupra Iranului, Forțele de Apărare Israeliene au anunțat „interdicția privind activitățile educaționale, adunările și locurile de muncă”.

Atacul, care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie, vine în urma avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice.

Recomandarea video

