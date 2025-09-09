Prima pagină » Știri externe » iPhone 17, un smartphone „subțire” de criză. Cât costă și ce noutăți tehnice aduce | Au fost anunțate și AirPods Pro 3 și Apple Watch Series 11

09 sept. 2025, 22:12, Știri externe
La marele eveniment organizat de Apple pe 9 septembrie a fost lansată noua generație de telefoane iPhone 17, însă s-a anunțat și apariția unor noi dispozitive de AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 și multe altele.

Noile dispozitive vor ajunge în stocul magazinelor electronice din 19 septembrie.  La evenimentul de marți a fost anunțat și noul iPhone 17 Air, cel mai subțire și mai ușor decât celelalte dispozitive Apple, având o carcasă nouă din titan.

Prețul începe de la 999 dolari americani.  iPhone-ul standard, numit iPhone 17, costă în continuare 799 dolari și are un ecran îmbunătățit, cu o rată de reîncărcare mai mare și o cameră foto, potrivit CNBC.

Ecranul telefonului este, de asemenea, puțin mai mare, în timp ce telefonul în sine a rămas aceeași dimensiune. iPhone Pro Max de la Apple va fi mai scump cu 100 de dolari față de cele din generația iPhone 16, iar iPhone 17 Pro începe acum de la 1.099  dolari.

iPhone 17 Pro and Pro Max Price

Cu toate acestea, Apple spune că utilizatorii vor primi 256 GB de spațiu de stocare,  spre deosebire de 128 GB de pornire.

iPhone 17 Pro Max de la Apple nu a primit o actualizare majoră a prețului și rămâne la 1.199 USD și peste, deși Apple a adăugat un nou model de top cu 2 TB de stocare.

Noile AirPods Pro 3 au o calitate audio îmbunătățită și anulare a zgomotului. O caracteristică nouă este că vor putea traduce conversații în limbi străine în timp real.

Acestea costă 249 de dolari, același preț ca și predecesorul lor.Compania a lansat trei noi modele Apple Watch, numite Series 11, inclusiv o actualizare a modelelor SE low-end și Ultra high-end.

iPhone 17 Pro

Prețurile nu s-au schimbat. Apple a adăugat o nouă funcție de sănătate pe dispozitive, care va folosi învățarea automată pentru a determina dacă utilizatorul prezintă risc de hipertensiune arterială.iOS 26 de la Apple va fi disponibil ca actualizare software gratuită luni.

Sursa Foto: Profimedia

