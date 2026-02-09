Bărbat concediat pentru că ar fi adormit la job. Ce s-a întâmplat după 3 ani de procese

Un bărbat din Italia a ajuns să fie concediat pentru că ar fi adormit la job. Incidentul a avut loc în urmă cu circa 3 ani, la o companie de reciclare. El a fost fotografiat în timp ce își ținea ochii închiși și capul ușor plecat într-o parte. Pentru că s-a considerat că ar fi fost „un risc de siguranță”, a ajuns să fie dat afară de la muncă. Cazul s-a tranșat în instanță.

Francesco Rucci, un bărbat din Italia, a ajuns să fie concediat pentru că ar fi adormit la job. Acesta era angajat la o companie de reciclare, iar în mai 2023 a fost surprins în timp ce își ținea ochii închiși și capul ușor plecat într-o parte. El a mărturisit că s-ar fi simțit, de fapt, amețit și că și-a închis ochii pentru 10 minute. Tot atunci a și ațipit.

„Îmi amintesc perfect ziua în care m-am simțit amețit, mi-am închis ochii pentru aproximativ 10 minute și am ațipit. M-au concediat”, a declarat el.

Angajatorii au considerat gestul lui „un risc de siguranță”, iar în tot acest timp Francesco Rucci susținea că suferă de insomnie. Cazul a fost tranșat, ulterior, în spatele ușilor instanțelor din Italia.

După circa 3 ani de procese, Francesco se poate declara învingător. Curtea de Apel din Taranto a stabilit că măsura concedierii a fost „nedreaptă” și „un act nelegitim”. De aceea, magistrații au decis ca bărbatul, care era angajat în companie din 2016, să fie reintegrat. De asemenea, s-a decis plata tuturor salariilor restante, inclusiv a compensațiilor, notează The Telegraph.

Înainte de concediere, bărbatul a fost mutat într-un birou în care „stătea și 12 ore” fără „nicio conexiune la internet”, iar tot ce putea să vadă erau „doar un perete gol, un raft cu cutii, un coș de gunoi și o altă încăpere prin ferestre de sticlă”.

În cei aproape 3 ani de procese, a experimentat „o cădere emoțională” și s-a confruntat cu probleme de somn. Soția a fost nevoită să-și ia și un job part-time.

„Noaptea trebuia să iau pastile fără de care nu puteam dormi. Mă uitam la copiii mei și mă simțeam atât de vinovat. Nu a reușit să-și apere nici propriul membru (n.r. sindicatul). Colegii se temeau de represalii și am fost surprins să nu primesc nici măcar un semn de compasiune din partea multora dintre ei. Nu știu cum voi fi primit și mă voi simți la întoarcere (n.r. despre reintegrarea la muncă)”, a mărturisit el.

