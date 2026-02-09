Prima pagină » Știri externe » România, țara din UE care îl apreciază cel mai mult pe Donald Trump

România, țara din UE care îl apreciază cel mai mult pe Donald Trump

09 feb. 2026, 20:45, Știri externe
România, țara din UE care îl apreciază cel mai mult pe Donald Trump

România este printre puținele țări membre ale Uniunii Europene în care președintele american Donald Trump are un rating favorabil, susține un sondaj global realizat de Gallup International. Țara noastră este pe locul doi în clasamentul țărilor care îl apreciază pe liderul de la Casa Albă.

Cei mai mulți fani sunt în Kosovo.

  • Kosovo: 27
  • România: 11
  • Moldova: 10
  • Macedonia de Nord: 2

La polul opus, țările scandinave sunt printre membrii UE care îi detestă politicile președintelui Trump, mai ales în contextul tensiunilor privind intenția SUA de a anexa Groenlanda.

  1. Danemarca: -84
  2. Suedia: -80
  3. Norvegia: -79

Cât de apreciat este Vladimir Putin în România

În clasamentul realizat de Gallup International, Papa Leon este liderul care se bucură de cea favorabilă reputație, urmat de Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin.  La coada clasamentului se află prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. Doar 19% dintre respondenți și-au exprimat o opinie favorabilă.

Vladimir Putin are o rată pozitivă doar în Serbia. Nicio țără din UE nu-l apreciază pe liderul de la Kremlin după invadarea Ucrainei, unde are ratingul -98.  În România, dictatorul rus are o rată de favorabilitate de 13% și o rată nefavorabilă de 43%.

Xi Jinping are o rată de favorabilitate tot de 13% și o rată nefavorabilă de 17% în România.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Cristoiu critică absența lui Nicușor Dan de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump: Este clar că nu vrea să se ducă/El e cu Macron

Recomandarea video

Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cum ajută zahărul creierul să-și reseteze amintirile?
TURISM Unde se află „cel mai primitor oraș” din lume. Are o populație de doar 14.000 de locuitori și ajungi în 19 ore acolo, cu mașina, pornind din București
21:27
Unde se află „cel mai primitor oraș” din lume. Are o populație de doar 14.000 de locuitori și ajungi în 19 ore acolo, cu mașina, pornind din București
FLASH NEWS Bolojan recunoaște că măsurile de austeritate duc la criză: „Măsurile au un cost și înseamnă contracție economică”
21:09
Bolojan recunoaște că măsurile de austeritate duc la criză: „Măsurile au un cost și înseamnă contracție economică”
SPORT Răzvan Burleanu ANUNȚĂ ce se întâmplă în cazul trucării meciurilor. „Astea sunt rețelele din spate”
20:59
Răzvan Burleanu ANUNȚĂ ce se întâmplă în cazul trucării meciurilor. „Astea sunt rețelele din spate”
ULTIMA ORĂ Alertă la Mamaia. O dronă a fost găsită pe plajă. Precizările ministrului Apărării
20:52
Alertă la Mamaia. O dronă a fost găsită pe plajă. Precizările ministrului Apărării
ECONOMIE Carnea de miel se scumpește înainte de Paște. Cu cât se majorează prețul și care sunt motivele
20:45
Carnea de miel se scumpește înainte de Paște. Cu cât se majorează prețul și care sunt motivele
IMOBILIARE Cât costă un apartament cu 3 camere lângă Arcul de Triumf. Bucureștenii se revoltă: „Mai pun 200k și îmi iau castel”
20:44
Cât costă un apartament cu 3 camere lângă Arcul de Triumf. Bucureștenii se revoltă: „Mai pun 200k și îmi iau castel”

Cele mai noi

Trimite acest link pe