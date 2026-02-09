România, țara din UE care îl apreciază cel mai mult pe Donald Trump

România este printre puținele țări membre ale Uniunii Europene în care președintele american Donald Trump are un rating favorabil, susține un sondaj global realizat de Gallup International. Țara noastră este pe locul doi în clasamentul țărilor care îl apreciază pe liderul de la Casa Albă.

Cei mai mulți fani sunt în Kosovo.

Kosovo: 27

România: 11

Moldova: 10

Macedonia de Nord: 2

La polul opus, țările scandinave sunt printre membrii UE care îi detestă politicile președintelui Trump, mai ales în contextul tensiunilor privind intenția SUA de a anexa Groenlanda.

Danemarca: -84 Suedia: -80 Norvegia: -79

Cât de apreciat este Vladimir Putin în România

În clasamentul realizat de Gallup International, Papa Leon este liderul care se bucură de cea favorabilă reputație, urmat de Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin. La coada clasamentului se află prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. Doar 19% dintre respondenți și-au exprimat o opinie favorabilă.

Vladimir Putin are o rată pozitivă doar în Serbia. Nicio țără din UE nu-l apreciază pe liderul de la Kremlin după invadarea Ucrainei, unde are ratingul -98. În România, dictatorul rus are o rată de favorabilitate de 13% și o rată nefavorabilă de 43%.

Xi Jinping are o rată de favorabilitate tot de 13% și o rată nefavorabilă de 17% în România.

Sursa Foto: Shutterstock

