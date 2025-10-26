CIA a evaluat optimist posibilitățile negocierilor dintre Trump și Putin privind problema Ucrainei, raportează foști oficiali pentru WSJ

Agenția de informații interne a Departamentului de Stat a pus la îndoială la începutul acestui an ideea că președintele rus Vladimir Putin era pregătit să negocieze sfârșitul războiului din Ucraina. Acesta era în dezacord cu evaluarea „optimistă” a Agenției Centrale de Informații (CIA) privind potențialele discuții pentru negocieri de pace.
Analiștii de la Biroul de Informații și Cercetare al Departamentului de Stat, cunoscut sub numele de INR, și-au exprimat această opinie contrară în evaluări și rapoarte din lunile premergătoare întâlnirii din august a președintelui Trump cu omologul său rus din Anchorage. Opinia contrară a apărut și în Buletinul Zilnic al Președintelui, potrivit oficialilor actuali și foști.
Wall Street Journal scrie că biroul a analizat declarațiile lui Putin, prin care acesta continua să insiste pentru „demilitarizarea” și „de-nazificarea” Ucrainei.
„Nu vedem o intenție că Putin ar vrea să negocieze încheierea războiului”, a spus fostul director al INR pentru analiza spațiului ruso-euroasiatic, John Williams, care a demisionat în acest an.
Foști oficiali au declarat pentru Journal că CIA prevede discuții limitate și că Trump ar putea găsi o cale prin care l-ar putea convinge pe Putin să negocieze pacea. După eșecul summitului din Alaska, Trump speră să reînceapă negocierile pentru o a doua întâlnire la Budapesta, însă planul său a eșuat săptămâna aceasta.
„Am spus că am o relație grozavă cu Vladimir Putin, dar s-a dovedit a fi dezamăgitor”, a spus președintele.
Negociatorul Kremlinului, Kirill Dmitriev s-a întâlnit cu oficiali americani în Florida și a comunicat cu CNN că o „soluție diplomatică” este la orizont, însă nimic despre un rezultat pe care l-ar putea accepta președintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a agreat ca discuțiile să înceapă de la liniile de front actuale.
Trump a impus sancțiuni asupra a două companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, asta în timp ce UE continuă să livreze armament Ucrainei. Marea Britanie a anunțat că-i va furniza Ucrainei 5.000 de rachete pentru a se apăra de atacurile Rusiei.
