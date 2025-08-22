Rusia vs. Ucraina, o PACE prea îndepărtată. „Putin va respinge o întâlnire cu Zelenski, Trump are o ultimă soluție”

Rusia nu și-a redus ambițiile expansioniste, iar SUA nu o vor presa să facă acest lucru. Problemele teritoriale și garanțiile de securitate sunt în prezent probleme secundare, iar războiul continuă. În data de 18 august 2025, Donald Trump s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni, iar teama de eșec sau de ceva mult mai rău nu a fost, totuși, justificată.

„Nu a existat nicio încăierare, nicio plecare prematură și nicio criză”, scrie dr. Nigel Gould-Davies, cercetător senior pentru Rusia și Eurasia la Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS).

Conversațiile au fost cordiale, continuă acesta, chiar animate.

„Trump era mult mai relaxat decât fusese în timpul întâlnirii cu președintele rus Vladimir Putin, în Alaska, cu trei zile mai devreme, unde radiase o anxietate plină de așteptare, apoi de dezamăgire. Atmosfera contează întotdeauna. Pentru Trump, mai mult decât pentru majoritatea liderilor, planul personal este unul geopolitic. Dar ceea ce contează mult mai mult sunt pozițiile de bază ale actorilor cheie. Politicile și resursele, nu strângerile de mână și umorul, vor modela rezultatul războiului Rusiei în Ucraina. După diplomația din ultimele zile, pacea pare mai îndepărtată ca niciodată”, continuă Nigel Gould-Davies.

„ Nu există niciun semn că Putin își va reduce ambițiile expansioniste ”

Trei fapte definitorii au ieșit la iveală după o săptămână de diplomație agitată.

„În primul rând, Trump a abandonat definitiv cererile sale repetate, adresate Rusiei, pentru un armistițiu imediat. De asemenea, a exclus noi sancțiuni. A acceptat argumentul lui Putin conform căruia războiul se poate încheia doar atunci când se va conveni asupra unei soluții cuprinzătoare. Și a renunțat la singura armă despre care susținea că l-ar putea presa pe Putin să facă un compromis.

În al doilea rând, poziția lui Putin, spre deosebire de cea a lui Trump, rămâne fermă și consecventă. Nu și-a moderat poziția în niciun mod semnificativ.

Acesta este motivul pentru care summit – ul din Alaska s-a încheiat în jum ătate din timpul prevăzut.

Ca și înainte, Putin insist ă asupra unei soluții care depășește cu mult chestiunile teritoriale pentru a aborda „cauzele profunde” ale r ăzboiului.

Acest lucru ar duce la subordonarea statalității și identității ucrainene și ar promova obiectivul său pe termen lung de a remodela securitatea europeană în termeni dicta ți de Rusia.

În al treilea rând, rezultă că mult discutatele chestiuni teritoriale – principalul obiectiv al discuțiilor Europei cu Trump – sunt, în mare parte, irelevante în această etapă. Acestea vor conta atunci când vor apărea condițiile pentru un proces de pace autentic.

Însă, în prezent, acestea reprezintă o distragere a atenției care riscă să ascundă dificultatea profundă a războiului. Nu pentru a câștiga o mică parte din teritoriul ucrainean – Ucraina ocupată reprezintă 0,7% din masa terestră recunoscută la nivel internațional a Rusiei – a mobilizat Putin o economie de război și a pierdut peste un milion de soldați.

În prezent, nu există niciun semn că își va reduce ambițiile expansioniste, cu excepția cazului în care ajunge la concluzia că aceste ambiții ar putea pune sub semnul întrebării securitatea regimului său”, explică Nigel Gould-Davies.

„ America refuză să intensifice sancțiunile sale unice, extrem de înfricoșătoare ”

Orice „garanții de securitate” pe care partenerii transatlantici le acceptă pentru a asigura o soluționare teritorială sunt, așadar, și în această etapă, o întrebare de ordinul doi.

Ucraina și Europa se pot întreba, în mod rezonabil, cât de fiabile s-ar dovedi astfel de garanții – chiar dacă sunt elaborate în detalii operaționale convingătoare, consideră Nigel Gould-Davies.

„Întrucât Trump și-a înclinat constant poziția față de Rusia, nici Ucraina, nici Europa nu pot avea mare încredere că angajamentele asumate acum vor fi respectate atunci când vor fi testate. Acestea s-ar putea dovedi a fi promisiuni fără costuri și goale într-o criză.

Pe scurt, conversația occidentală prezintă acum pacea ca o soluționare teritorială stabilă. Dar Rusia va accepta acest rezultat doar dacă se va confrunta cu presiuni severe de a abandona obiectivele maximaliste ale războiului său. Și America refuză să intensifice sancțiunile sale unice, extrem de înfricoșătoare, care ar putea exercita o asemenea presiune. Pacea este mai departe ca niciodată.

În Biroul Oval, Zelenski a cerut – iar Trump a părut să o susțină – o întâlnire trilaterală între Trump, Putin și el însuși.

Aceasta a fost o mișcare inteligentă.

Dar este foarte puțin probabil ca Putin să accepte o astfel de invitație.

Putin a insistat, în repetate rânduri și în detaliu, c ă Zelenski nu mai este președintele legitim al Ucrainei și că Rusia nu poate negocia cu el. O întâlnire cu Zelenski ar submina complet aceast ă poziție.

Europa și Ucraina vor spera să folosească refuzul lui Putin de a se întâlni cu Zelenski pentru a-l convinge pe Trump că Rusia este obstacolul în calea păcii. Dar Trump rămâne fără opțiuni.

Trump a susținut mult timp că ar putea pune capăt războiului stând la o întâlnire cu cei doi lideri. Acum a făcut-o cu fiecare dintre ei separat, iar Putin va respinge aproape sigur o întâlnire comună. Singura măsură pe care Trump nu a luat-o este o presiune economică severă și susținută – mult menționată, niciodată aplicată – asupra Rusiei. Este ultima sa soluție”, încheie Nigel Gould-Davies.

