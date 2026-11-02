Un magnat apropiat al fostului președinte sârb Aleksandar Vucic a fost reținut. Alta Bank, banca comercială pe care o conducea, a fost închisă

Davor Macura, un magnat de 44 ani și un om de afaceri influent din Serbia, apropiat de Partidul Progresist Sârb al fostului președinte Aleksandar Vucic, a fost audiat în noaptea de sâmbătă și duminică.

Luni dimineață, omul de afaceri a fost reținut., potrivit portalului de știri Nova.rs. Poliția a făcut percheziții de 30 de ore începând de sâmbătă asupra băncii comerciale deținută de magnatul apropiat de Vucic.

Banca Națională a Serbiei a revocat licența Alta Bank, instituția financiară pe care a condus-o, fiind dispusă intrarea în procedura de faliment. Clienții (persoanele și companiile) care aveau conturi deschise la Alta Bank nu mai au acces la numerar și nu pot folosi aplicațiile bancare.

Banca Națională a Serbiei a retras licența băncii comerciale a lui Davor Macura după transferuri suspecte de bani către Moscova

La doar câteva zile după alegerile câștigate de Lista Studenților, Banca Națională a Serbiei a retras licența de funcționare a Alta Banka. Instituția financiară preferată de numeroși străini stabiliți în țară, inclusiv cetățeni ruși și companii cu capital rusesc, îi aparținea omului de afaceri Davor Macura.

Acesta este un personaj vizat de presă pentru legăturile sale constante cu apropiații lui Aleksandar Vučić. Pe 27 octombrie, la două zile după alegeri, avocatul Ivan Ninić a solicitat Băncii Naționale să verifice de urgență activitatea unei bănci anonimizate inițial. El susține că sume considerabile ar fi fost scoase din țară, cu destinații precum Moscova și Skopje.

Cine este Davor Macura

Davor Macura și-a începtu cariera în afaceri cu case de schimb valutar. A deschis o bancă și în prezent deține 15 companii. El a cumpărat complexul de afaceri IMT din Belgrad cu 70,6 milioane de euro.

A dobândit dreptul de utilizare al unui teren de 35 de hectare. El ar fi trebuit să dea 200 de milioane de eujro pentru a deveni proprietarul parcelelor, dar totul s-a rezolvat când statul sârb a adoptat o lege prin care achiziționarea unei companii falimentare, dreptul de utilizare a terenului se transformă în drept de proprietate cu titlu gratuit.

Omul de afaceri a economisit mulți bani și a primit cadou de la stat un teren pe care construiește un complex rezidențial de lux și birouri. El mai deține și compania Procoopac și a primit stimulente de 3 milioane de euro pentru reconstrucția Hotelului Union de pe strada Kosovska din Belgrad.

Scandalul a escaladat. Vucic a spus că nu se teme să fie arestat și neagă că a comis vreo ilegalitate

Pe 30 octombrie, jurnaliștii de la N1 au indicat în mod explicit Alta Banka drept sursa acestor mișcări financiare. Scandalul a luat o turnură judiciară bruscă pe 31 octombrie, când patru viceguvernatori ai Băncii Naționale au cerut procurorilor să intervină și să analizeze situația.

Vucic a declarat într-o emisiune de duminică seară că nu se teme că va fi arestat și susține că nu a semnat pe durata președinției sale un act care să ducă la comiterea unei ilegalități. Fostul președinte a argumentat că autoritățile nu dispun de nicio dovadă care să-l pună sub urmărire penală de îndată ce Lista Studenților va ajunge la guvernare.

Vucic mai spune că nu se va lăsa intimidat.

Sursa Foto: Alta Bank/Hepta