PSD cere comisie de anchetă pentru contractele de miliarde din SAFE

Partidul Social Democrat solicită verificarea modului în care au fost atribuite contractele prin programul european SAFE, prin care România beneficiază de finanțări destinate consolidării capacității de apărare.

PSD vrea verificarea atribuirii contractelor SAFE

Social-democrații cer verificarea procedurilor prin care au fost acordate contractele, susținând că miliarde de euro, împrumutate de România pentru o perioadă de 40 de ani, ar fi ajuns la o singură companie prin procedura încredințării directe, mai exact grupului german Rheinmetall.

PSD propune includerea acestei verificări printre obiectivele unei anchete parlamentare, pentru a clarifica modul de atribuire a contractelor și legalitatea procedurilor folosite.

Săptămâna trecută, noul ministru al Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a trimis Corpul de Control la Direcția Generală pentru Armamente

Săptămâna trecută, ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, a anunțat că a trimis Corpul de Control la Direcția Generală pentru Armamente, structura responsabilă de marile achiziții militare. Informația a fost publicată în premieră de Gândul.

„Am trimis Corpul de Control la DGArm, structura specializată din cadrul MApN care se ocupă de achiziții. Necesarul vine de la arma respectivă, DGArm întocmește caietul de sarcini și se ocupă de procedurile de achiziții publice”, a spus Radu Oprea la Antena3 CNN.

În centrul verificărilor s-au aflat plățile efectuate în cadrul programului european SAFE, prin care România a contractat un împrumut de 16,68 miliarde de euro. Sursele Gândul susțin că aproximativ 650 de milioane de euro ar fi ajuns deja la grupul german Rheinmetall, care a câștigat, între timp, licitația pentru Șantierul Naval Mangalia, la un preț de 138 de milioane de euro. Generalul care conduce Direcția de Armament este chiar Cornel Pleșa, care a apărut lângă fostul ministru al Apărării Dinel Miruță, la audierile pentru Guvernul Mureșan.

Decizia ministrului Ștefan-Radu Oprea de a verifica modul în care au fost gestionate achizițiile și plățile din SAFE a vizat una dintre cele mai importante structuri din Ministerul Apărării Naționale: Direcția Generală pentru Armamente.

Potrivit surselor Gândul, verificările au urmărit inclusiv destinația banilor deja plătiți companiilor care au încheiat contracte de înzestrare cu statul român, inclusiv grupului german Rheinmetall, unul dintre principalii beneficiari ai programului SAFE.