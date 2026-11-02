Giorgia Meloni anunță că ar putea introduce o taxă de 26% pentru câștigurile de capital. Ar putea fi vizați italienii bogați și milionarii britanici care s-au mutat în Italia în ultimii ani

În proiectul privind bugetul Italiei pentru anul 2027, Guvernul de la Roma condus de Giorgia Meloni a declarat că plănuiește să introducă o taxă de 26% pentru câștigurile de capital. Vor fi vizați italienii care își mută reședința fiscală în străinătate și dețin active de peste 800.000 de euro.

Măsura amenință să-i prindă în capcană pe expatriații britanici bogați și pe italienii bogați care s-au mutat din țară în ultimii ani. Aproximativ 3.600 de milionari s-au mutat în Italia în 2025, potrivit datelor de la Henley & Partners, potrivit The Telegraph.

Italia este una dintre destinațiile cele mai preferate de către bogați, după Statele Unite și Emiratele Arabe Unite. Bogații lumii au fost atrași în ultimul timp de impozitele mici ale Italiei pe avere și de stilul de viață oferit de orașe precum Milano și regiuni ca Riviera Italiană și Coasta Amalfi.

Mai multe personalități s-au mutat din Marea Britanie în Italia, de la Natalia Grosvenor, Ducesa de Westminster, la Richard Gnodde, bancher londonez de la Goldman Sachs, de la Nassef Sawiris, coproprietarul Aston Villa, la Thor Bjorgolfsson, investitor și miliardar din Islanda. Mulți au fost motivați să plece din cauza temerilor legate de faptul că guvernul laburist de la Londra ar putea implementa taxe de ieșire din Marea Britanie. Bjorggolfsson, care s-a mutat la Milano, a vorbit despre plecarea în masă a antreprenorilor bogați din Marea Britanie și a caracterizat-o ca pe un „exod”.

Situația s-ar putea schimba după ultimul val de proteste violente din Italia, duse de tineri împotriva creșterii costurilor vieții. Italia a încercat anterior să atragă bogații prin introducerea unei cote fixe de 100.000 euro pe veniturile străine în 2017.

Guvernul condus de premierul Giorgia Meloni a dublat taxa în 2024, pe fondul unei reacții negative publice tot mai mari, înainte de a o crește la 300.000 de euro la începutul anului 2026.

Un val de proteste antiguvernamentale și greve au avut loc în 40 de orașe italiene, motivate de îngrijorări legate de costurile vieții, inspirate după valul de revolte la scară largă din Franța.

Franța a impus o taxă de ieșire bogaților care au o avere netă de peste 800.000 euro, percepută la 31,4%. O taxă de ieșire din SUA îi afectează numai pe cei cu o avere de peste 2 milioane de dolari când renunță la cetățenie sau la cartea verde.

Aproximativ 66.000 de britanici locuiesc în Italia. 60% dintre aceștia au vârsta de peste 55 de ani.

Parte a protestelor generației Z declanșată din februarie 2020, toată Italia a fost cuprinsă de proteste din 16 octombrie 2026. În toate marile orașe ale Italiei, inclusiv la Roma unde au fost 100.000 de oameni în weekend, protestatarii și-au strigat nemulțumirile împotriva scumpirii carburanților ca urmare a războiului SUA-Iran, împotriva scumpirii alimentelor, dar s-au plâns și de starea precară a învățământului și de genocidul din Fâșia Gaza.

Giorgia Meloni a promis că va crește finanțarea învățământului, va reduce cheltuielile militare, va contribui la scăderea prețurilor și la îmbunătățirea condițiilor de muncă. Totodată, ea a anunțat că orice protestatar care a comis acte de violență și vandalizare va fi amendat cu 20.000 euro și riscă să fie condamnat la 5 ani de îmchisoare. Ea a afirmat că inclusiv părinții minorilor care au comis infracțiuni pe durata protestelor vor fi trași la răspundere.

Forțe militare suplimentare au fost staționate la Milano, epicentrul protestelor din Italia, până la finalul anului. Până în prezent, 314 oameni au fost răniți, 69 au fost arestați, 642 au fost reținuți și 201 au fost puși sub acuzare.

Sursa Foto: Hepta