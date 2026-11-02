Marine Le Pen intervine în criza politică din Polonia și critică indiferența UE și tăcerea mass-mediei liberale în privința crizei poloneze: „Nu poți pretinde că aperi democrația și statul de drept și să rămâi tăcut când echilibrul constituțional al unui stat membru este sub amenințare”

Criza declanșată în Polonia după demiterea celei mai înalte instanțe a dus la o confruntare deschisă între președintele conservator Karol Nawrocki, susținut de președintele american Donald Trump, și premierul liberal Donald Tusk, care are în spate Comisia Europeană a Ursulei von der Leyen. În cea mai mare criză politică din Polonia de la căderea comunismului intervine și Marine Le Pen, politicianul naționalist cu șanse mari să devină Președintele Franței după alegerile de anul viitor.

„Suspendarea contestată a președintelui Tribunalului și intervenția forțelor de securitate în jurul acestie instituții par să semene cu o preluare prin forță a unuji organism constituțional”, a scris Marine Le Pen într-o postare pe X.

„Indiferența Uniunii Europene și tăcerea mass-mediei în fața crizei poloneze ridică mari semne de întrebare – nu poți pretinde că aperi democrația și statul de drept și să rămâi tăcut atunci când echilibrul constituțional al unui stat membru este grav amenințat”, a adăugat lidera opoziției franceze, potrivit Euronews

Reacția dură a ministrului polonez de Externe: Nu vă amestecați!

Ministerul polonez de Externe condus de Radosław Sikorski a reacționat dur la postarea Marinei Le Pen și a îndemnat-o să nu se amestece în politica internă a Poloniei, așa cum nici Polonia nu se amestecă în treburile interne ale Franței:

„Doamna Le Pen, în calitate de prietenă și aliată a Franței, Polonia nu se amestecă în politica dumneavoastră. Vă cerem să ne respectați prin a vă abține să vă amestecați în politica noastră internă”, i-a dat replica ministrul polonez pe ton dur.

Context: Liberalii polonezi se apără că vor să readucă Statul de Drept și îi acuză pe conservatori

Pe 30 octombrie, după demiterea înaltei instanțe, președintele Karol Nawrocki a încercat să intre cu forța în sediul Tribunalului, acuzând guvernul liberal de abuzuri pe fondul unui blocaj legat de numrea unor noi judecători.

Poliția a încercat să încercuiască clădirea în timp ce confruntarea s-a desfășurat în direct la televiziune. Opoziția conservatoare care îl susține pe președintele polonez acuză guvernul condus de premierul Donald Tusk de tentativă de lovitură de stat.

Guvernul a început să implementeze reforme pentru restabilirea statuui de drept, după ce ani de zile, partidul conservator Lege și Justiție a intervenit în activitatea sistemului judiciar, potrivit Euronews.

Michal Wawrykiewicz, membru polonez al Partidului Popular European, a acuzat că președintele polonez Karol Nawrocki încearcă să blocheze restaurarea Statului de Drept, potrivit Yahoo News.

Comisia Europeană a transmis sâmbătă că monitorizează criza din Polonia.

Sursa Foto: Hepta