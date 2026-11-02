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Seifuri gigantice de aproape două tone au fost găsite în casa unui fost ministru din era Viktor Orbán. Cine este și în ce scandal de corupție este implicat politicianul maghiar

Melania Agiu
Seifuri gigantice de aproape două tone au fost găsite în casa unui fost ministru din era Viktor Orbán. Cine este și în ce scandal de corupție este implicat politicianul maghiar
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Controversele din jurul fostei guvernări de la Budapesta explodează una după alta. Un scandal care a izbucnit în luna septembrie a acestui an, continuă să facă titluri în presa din Ungaria. E vorba de Miklós Seszták, fost ministru al Dezvoltării Naționale din Ungaria, care a fost arestat, în septembrie, sub suspiciunea de luare de mită. Miklós Seszták a fost ministru al Dezvoltării Naționale în Ungaria în perioada 2014 – 2018, făcând parte din cel de-al treilea cabinet condus de fostul premier Viktor Orbán.

Pe 28 septembrie, Adunarea Națională i-a suspendat imunitatea politică, iar două zile mai târziu, Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor (NVVH) l-a luat în custodie. Avocatul său a propus atunci instanței o cauțiune, dar aceasta nu a fost acceptată, astfel încât politicianul a ajuns în spatele gratiilor pentru o lună. Ulterior, arestarea lui Miklós Seszták a fost prelungită până pe 30 ianuarie.

Mai mulți suspecți au fost, de asemenea, închiși în spatele gratiilor în acest caz, inclusiv un „confident“ al lui Seszták.

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Luni, 2 noiembrie, autoritățile de la Budapesta au dezvăluit că, în urma perchezițiilor, la domiciliul lui Seszták din Kisvárda au fost găsite două seifuri, fiecare cântărind 1.660 de kilograme, într-o cameră izolată fonic și închisă cu o ușă de securitate. Conform anchetei, acestea ar fi putut conține anterior 9 miliarde de forinți în numerar.

Într-un comunicat recent al Oficiului Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor(NVVH), organizația a precizat că seifurile lui Seszták sunt utilizate, de obicei, de furnizori de servicii financiare, bănci, și case de amanet.

Conform comunicatului NVVH, în camera izolată fonic și încuiată cu o ușă de securitate au fost găsite două seifuri de mari dimensiuni, de tipul Wertheim DWS1901 10 RE, cu o greutate de 1660 de kilograme fiecare, destinate în mod obișnuit unei utilizări non-domestice.

„Anchetatorii NVVH au efectuat o percheziție la domiciliul politicianului, la mijlocul lunii octombrie. Au găsit seifuri goale, în care, potrivit instanței, Seszták păstra 9 miliarde de forinți în numerar, sumă pe care ar fi ascuns-o ulterior în altă parte.“, scrie presa maghiară.

Seifurile de tip Wertheim DWS1901 10 RE sunt utilizate în mod obișnuit de casele de amanet și de furnizorii de servicii financiare, utilizarea lor în scopuri casnice fiind neobișnuită. În timpul percheziției, seifurile erau goale. Totuși, conform datelor anchetei, Miklós Seszták ar fi păstrat anterior în ele 9 miliarde de forinți în numerar, pe care ar fi putut să-i ascundă încă înainte de a fi interogat.

Prețul de piață al unui seif de înaltă siguranță DWS 1901 este de aproximativ 3,2 milioane de forinți pe bucată. Conform descrierii, seiful are o înălțime de 1,88 metri, o lățime de 0,8 metri și o adâncime de 0,7 metri. Este dotat cu un sistem de închidere pasiv și dispune de patru rafturi.

Prim-ministrul Péter Magyar a reacționat pe pagina sa de Facebook la detaliile făcute publice de autorități. În postarea sa, el a subliniat că în casa fostului ministru al lui Viktor Orbán au fost găsite, într-o încăpere izolată fonic și închisă cu o ușă de securitate, niște seifuri uriașe, de genul celor folosite de obicei de furnizorii de servicii financiare și casele de amanet.

Fostul ministru ungar Miklós Seszták a fost arestat preventiv într-un răsunător dosar de corupție, fiind acuzat de încasarea unei mite de peste 11 miliarde de forinți (aprox. 30,15 milioane de euro). Anchetatorii susțin că, în perioada 2015–2018, acesta și directorul general al Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. au primit sume uriașe de la reprezentantul unor firme aflate sub contract cu compania de transport Volánbusz.

Potrivit parchetului, fostul ministru ar fi putut beneficia, de asemenea, de mită în legătură cu contractele publice din sectorul construcțiilor. Un grup de antreprenori i-ar fi oferit 10% din valoarea contractuală a proiectelor câștigate, ceea ce ar fi putut genera un avantaj ilegal de peste un miliard de forinți.

Este acuzat că ar fi aprobat o sumă suplimentară de aproximativ 270 de milioane de forinți în legătură cu proiectele de modernizare a piscinelor și sălilor de sport ale Centrelor Naționale de Sport.

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