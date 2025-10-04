Prima pagină » Știri externe » Cine este Sanae Takaichi, posibil prima FEMEIE premier a Japoniei a cărei misiune este să înfrunte tarifele lui Trump

Cine este Sanae Takaichi, posibil prima FEMEIE premier a Japoniei a cărei misiune este să înfrunte tarifele lui Trump

04 oct. 2025, 16:31, Știri externe
Cine este Sanae Takaichi, posibil prima FEMEIE premier a Japoniei a cărei misiune este să înfrunte tarifele lui Trump

Japonia ar putea avea pentru prima oară o femeie prim-ministru. Membră a Casei Reprezentanților în vârstă de 64 de ani, îmbrăcată într-un costum albastru, fostă prezentatoare de la TV Asahi, Sanae Takaichi a preluat recent conducerea Partidului Liberal Democrat de orientare conservatoare aflat la putere.

Din 2006 până în 2024, ea a ocupat funcții de ministru în mai multe guverne: a fost ministrul de Stat pentru Securitate Economică, ministrul de Stat pentru Știință și Tehnologie,  ministrul Afacerilor Interne și Comunicații etc.

Ea a  înfruntat mai multe provocări, inclusiv dificultățile economice pe care le-a traversat Japonia în lupta cu inflația și stagnarea salariilor. A locuit și în SUA, unde a lucrat pentru reprezentanta Partidului Democrat, Pat Schroeder.

În cazul în care va fi numită prim-ministru, Sanae Takaichi  va avea de gestionat o relație tensionată cu Statele Unite prin menținerea acordului tarifar cu administrația Trump, încheiat de guvernul japonez anterior.

Profesor: Ar putea fi Doamna de Fier a Japoniei

Profesorul Jeff Kingston, director al Studiilor Asiatice de la Temple University din Tokyo, a declarat pentru BBC că este puțin probabil ca ea să aibă succes în a rezolva rupturile interne din partidul conservator pe care-l conduce, dar crede că va fi un bun premier.

„Cred că este într-o poziție bună pentru a recâștiga alegătorii de dreapta, dar cu prețul unui interes popular mai larg, dacă aceștia merg la alegeri naționale. Takaichi a fost o admiratoare de mult timp a primei femei prim-ministru a Marii Britanii, Margaret Thatcher. Acum este din ce în ce mai aproape de a-și îndeplini ambiția de a deveni Doamn  de Fier a Japoniei. Dar multe femei alegătoare nu o văd ca pe o susținătoare a progresului.”

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă:

Citește și

EXTERNE O moldoveancă care s-a căsătorit în Coreea de Sud explică motivul pentru care NUNȚILE durează doar 30 de minute
17:21
O moldoveancă care s-a căsătorit în Coreea de Sud explică motivul pentru care NUNȚILE durează doar 30 de minute
EXTERNE Egiptul va găzdui NEGOCIERI de pace în privința Fâșiei Gaza. SUA, Israelul și Hamas trimit reprezentanți la Cairo
16:05
Egiptul va găzdui NEGOCIERI de pace în privința Fâșiei Gaza. SUA, Israelul și Hamas trimit reprezentanți la Cairo
EXTERNE Administrația TRUMP vrea să ofere 2.500 de dolari minorilor migranți pentru a părăsi SUA. Măsura a stârnit revoltă: „Va devasta familii”
15:26
Administrația TRUMP vrea să ofere 2.500 de dolari minorilor migranți pentru a părăsi SUA. Măsura a stârnit revoltă: „Va devasta familii”
EXTERNE WSJ: Cum încearcă Xi Jinping să îl convingă pe Donald Trump să se OPUNĂ independenței Taiwanului
14:36
WSJ: Cum încearcă Xi Jinping să îl convingă pe Donald Trump să se OPUNĂ independenței Taiwanului
POLITICĂ De ce întârzie vizita lui Nicușor Dan în SUA. Explicația consilierului prezidențial: „Președintele vrea o întâlnire de substanță cu Donald Trump, nu de imagine”
14:33
De ce întârzie vizita lui Nicușor Dan în SUA. Explicația consilierului prezidențial: „Președintele vrea o întâlnire de substanță cu Donald Trump, nu de imagine”
UPDATE Zeci de răniți după ce Rusia a LOVIT un tren aflat într-o gară din regiunea ucraineană Sumî. Zelenski: „Nu aveau cum să nu știe că loveau civili”
14:02
Zeci de răniți după ce Rusia a LOVIT un tren aflat într-o gară din regiunea ucraineană Sumî. Zelenski: „Nu aveau cum să nu știe că loveau civili”
Mediafax
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
Digi24
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
Cancan.ro
Ce RISCĂ Anda Adam după ce a încălcat contractul semnat cu Antena 1. Secretul divulgat a stârnit dezbateri aprinse
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur
Mediafax
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Click
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”
Cancan.ro
SINGURA băutură benefică pentru creier care ajută și la slăbit, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: 'Miracol pe pământ!'
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
Motivul NR.1 pentru divorțuri și despărțiri
Capital.ro
Tipurile de construcții care nu mai au nevoie de autorizație. Senatul a adoptat propunerea legislativă
Evz.ro
Artiști care și-au amânat concertul în ultimul moment. Mii de fani, dezamăgiți
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg! Artistul nu a fost deloc mulțumit: "Problema e că nu vine nimeni!"
RadioImpuls
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Un studiu confirmă: toți suntem spionați constant pe rețelele sociale
ACTUALITATE Povestea tragică a Mariei Cojocaru, o badantă româncă din Italia care a murit în singurătate și a ajuns să fie îngropată din mila comunității
17:19
Povestea tragică a Mariei Cojocaru, o badantă româncă din Italia care a murit în singurătate și a ajuns să fie îngropată din mila comunității
VIDEO Iarnă în toată regula în Masivul Postăvaru. A NINS până la baza pârtiei în Poiana Brașov
17:08
Iarnă în toată regula în Masivul Postăvaru. A NINS până la baza pârtiei în Poiana Brașov
SHOWBIZ Mogulul Voiculescu povestește că l-a împrumutat cu bani pe mogulul Adrian Sârbu ca să facă PRO TV: „L-am întrebat cât are nevoie”
16:57
Mogulul Voiculescu povestește că l-a împrumutat cu bani pe mogulul Adrian Sârbu ca să facă PRO TV: „L-am întrebat cât are nevoie”
ACTUALITATE Rețetă de plăcintă cu brânză dulce. Cum să prepari un desert cu textură pufoasă
16:42
Rețetă de plăcintă cu brânză dulce. Cum să prepari un desert cu textură pufoasă
EXCLUSIV În plină toamnă, s-au copt aceleași NEMULȚUMIRI la Metrorex. Bucureștiul ar putea fi PARALIZAT din cauza conflictului Bolojan-angajați. El vrea tăieri, ceilalți, măriri. Bucureștenii vor doar să se deplaseze
16:30
În plină toamnă, s-au copt aceleași NEMULȚUMIRI la Metrorex. Bucureștiul ar putea fi PARALIZAT din cauza conflictului Bolojan-angajați. El vrea tăieri, ceilalți, măriri. Bucureștenii vor doar să se deplaseze
POLITICĂ PSD își pregătește Congresul, dar alegerile din Capitală le stabilește premierul, spune Daniel Băluță
16:27
PSD își pregătește Congresul, dar alegerile din Capitală le stabilește premierul, spune Daniel Băluță