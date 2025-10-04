Cine este Sanae Takaichi, posibil prima FEMEIE premier a Japoniei a cărei misiune este să înfrunte tarifele lui Trump

Japonia ar putea avea pentru prima oară o femeie prim-ministru. Membră a Casei Reprezentanților în vârstă de 64 de ani, îmbrăcată într-un costum albastru, fostă prezentatoare de la TV Asahi, Sanae Takaichi a preluat recent conducerea Partidului Liberal Democrat de orientare conservatoare aflat la putere.

Din 2006 până în 2024, ea a ocupat funcții de ministru în mai multe guverne: a fost ministrul de Stat pentru Securitate Economică, ministrul de Stat pentru Știință și Tehnologie, ministrul Afacerilor Interne și Comunicații etc.

Ea a înfruntat mai multe provocări, inclusiv dificultățile economice pe care le-a traversat Japonia în lupta cu inflația și stagnarea salariilor. A locuit și în SUA, unde a lucrat pentru reprezentanta Partidului Democrat, Pat Schroeder.

În cazul în care va fi numită prim-ministru, Sanae Takaichi va avea de gestionat o relație tensionată cu Statele Unite prin menținerea acordului tarifar cu administrația Trump, încheiat de guvernul japonez anterior.

Profesor: Ar putea fi Doamna de Fier a Japoniei

Profesorul Jeff Kingston, director al Studiilor Asiatice de la Temple University din Tokyo, a declarat pentru BBC că este puțin probabil ca ea să aibă succes în a rezolva rupturile interne din partidul conservator pe care-l conduce, dar crede că va fi un bun premier.

„Cred că este într-o poziție bună pentru a recâștiga alegătorii de dreapta, dar cu prețul unui interes popular mai larg, dacă aceștia merg la alegeri naționale. Takaichi a fost o admiratoare de mult timp a primei femei prim-ministru a Marii Britanii, Margaret Thatcher. Acum este din ce în ce mai aproape de a-și îndeplini ambiția de a deveni Doamn de Fier a Japoniei. Dar multe femei alegătoare nu o văd ca pe o susținătoare a progresului.”

