Shigeru Ishiba și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al JAPONIEI, în urma presiunilor exercitate de Partidul Liberal Democrat

Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, și-a anunțat demisia, duminică, pe fondul apelurilor făcute de Partidul Liberal Democrat (PLD) de a-și asuma responsabilitatea pentru două rezultate slabe în sondaje.

Ishiba a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că a decis să demisioneze, deoarece negocierile tarifare cu Statele Unite, o problemă pe care a descris-o drept o „criză națională”, au atins un punct culminant.

„Întotdeauna am spus că voi decide ce să fac la momentul potrivit. Având în vedere că negocierile tarifare cu SUA au ajuns într-o anumită fază, cred că acum este momentul. Am decis să las locul următoarei generații”, a declarat Ishiba.

Anunțul demisiei lui Ishiba vine cu o zi înainte ca partidul să decidă dacă va organiza alegeri anticipate pentru președinția partidului, în urma înfrângerii suferite în recentele alegeri pentru Camera Superioară, în urma cărora coaliția PLD-Komeito și-a pierdut majoritatea.

Ishiba hotărâse să rămână în funcție și să abordeze provocările cu care se confruntă Guvernul său în diverse domenii, în special cel economic, conform cotidianului The Japan Times. Vineri, Ishiba a promis că va conduce Guvernul spre implementarea unui pachet de stimulare economică în lunile următoare.

Ishiba va rămâne în funcție până la alegerea unui nou președinte al partidului

Totuși, apelurile pentru demisia sa au crescut în cadrul partidului, membrii îndemnându-l public să demisioneze înainte de votul din partid pentru a preveni criza din PLD.

Sâmbătă seara, Ishiba s-a întâlnit cu ministrul agriculturii, Shinjiro Koizumi, și cu vicepreședintele PLD, Yoshihide Suga, fost premier. Cei doi l-ar fi îndemnat pe Ishiba să demisioneze înainte de votul de luni.

Ishiba nu a dezvăluit informații cu privire la discuția pe care a avut cu cei doi însă a spus că Suga a subliniat importanța unității partidului într-un moment în care susținerea pentru PLD a scăzut.

Ishiba, care a precizat că nu va candida la alegeri, va rămâne premier până la alegerea unui nou președinte al Partidului Liberal Democrat.

Foto: Profimedia

