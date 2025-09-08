Prima pagină » Știri externe » Shigeru Ishiba și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al JAPONIEI, în urma presiunilor exercitate de Partidul Liberal Democrat

Shigeru Ishiba și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al JAPONIEI, în urma presiunilor exercitate de Partidul Liberal Democrat

08 sept. 2025, 13:33, Știri externe
Shigeru Ishiba și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al JAPONIEI, în urma presiunilor exercitate de Partidul Liberal Democrat

Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, și-a anunțat demisia, duminică, pe fondul apelurilor făcute de Partidul Liberal Democrat (PLD) de a-și asuma responsabilitatea pentru două rezultate slabe în sondaje.

Ishiba a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că a decis să demisioneze, deoarece negocierile tarifare cu Statele Unite, o problemă pe care a descris-o drept o „criză națională”, au atins un punct culminant.

„Întotdeauna am spus că voi decide ce să fac la momentul potrivit. Având în vedere că negocierile tarifare cu SUA au ajuns într-o anumită fază, cred că acum este momentul. Am decis să las locul următoarei generații”, a declarat Ishiba.

Anunțul demisiei lui Ishiba vine cu o zi înainte ca partidul să decidă dacă va organiza alegeri anticipate pentru președinția partidului, în urma înfrângerii suferite în recentele alegeri pentru Camera Superioară, în urma cărora coaliția PLD-Komeito și-a pierdut majoritatea.

Ishiba hotărâse să rămână în funcție și să abordeze provocările cu care se confruntă Guvernul său în diverse domenii, în special cel economic, conform cotidianului The Japan Times. Vineri, Ishiba a promis că va conduce Guvernul spre implementarea unui pachet de stimulare economică în lunile următoare.

Ishiba va rămâne în funcție până la alegerea unui nou președinte al partidului

Totuși, apelurile pentru demisia sa au crescut în cadrul partidului, membrii îndemnându-l public să demisioneze înainte de votul din partid pentru a preveni criza din PLD.

Sâmbătă seara, Ishiba s-a întâlnit cu ministrul agriculturii, Shinjiro Koizumi, și cu vicepreședintele PLD, Yoshihide Suga, fost premier. Cei doi l-ar fi îndemnat pe Ishiba să demisioneze înainte de votul de luni.

Ishiba nu a dezvăluit informații cu privire la discuția pe care a avut cu cei doi însă a spus că Suga a subliniat importanța unității partidului într-un moment în care susținerea pentru PLD a scăzut.

Ishiba, care a precizat că nu va candida la alegeri, va rămâne premier până la alegerea unui nou președinte al Partidului Liberal Democrat.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Un oficial rus avertizează Tokyo să înceteze „politica de MILITARIZARE” împotriva Moscovei și Beijingului/ „Marina japoneză cooperează cu NATO”

Citește și

EXTERNE Rusia avertizează că SANCȚIUNILE occidentale nu o vor determina să își schimbe acțiunile din Ucraina
14:51
Rusia avertizează că SANCȚIUNILE occidentale nu o vor determina să își schimbe acțiunile din Ucraina
EXTERNE Viktor Orbán toarnă gaz pe foc în Războiul Rece dintre Washington și Bruxelles. „UE este o rață șchioapă”
14:04
Viktor Orbán toarnă gaz pe foc în Războiul Rece dintre Washington și Bruxelles. „UE este o rață șchioapă”
EXTERNE CNN: Franța a devenit neguvernabilă. Țara a intrat în criză, dar lucrurile nu ar fi trebuit să fie așa/Macron va fi supus unor presiuni în creștere
12:42
CNN: Franța a devenit neguvernabilă. Țara a intrat în criză, dar lucrurile nu ar fi trebuit să fie așa/Macron va fi supus unor presiuni în creștere
EXTERNE TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri
11:42
TRUMP a lansat un „ultim avertisment” către gruparea Hamas/ Mișcarea islamistă este „dispusă” să participe la negocieri
UPDATE ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși
11:29
ATAC armat la Ierusalim. Cel puțin cinci morți și 15 răniți după ce două persoane au deschis focul/Atacatorii au fost uciși
EXTERNE OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul
10:36
OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul
Mediafax
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Cancan.ro
El este Khalid, bărbatul de 40 de ani care a murit carbonizat după ce a plonjat cu mașina de pe pasajul Berceni
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Rivalul lui Bolojan în PNL, încă o victorie în fața premierului SURSE
Mediafax
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Click
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
„Șoferul fantomă” al unei mașini tip Formula 1, identificat în sfârșit de polițiști: bolidul alerga pe autostrăzi din 2019
Cancan.ro
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
observatornews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
KanalD
Când vor avea elevii prima vacanță din anul școlar 2025-2026. E programată în mai puțin de 2 luni
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Capital.ro
Elena Udrea trăiește cele mai fericite clipe. A postat imaginea care a topit inimile tuturor: După 3 ani, rugăciunile mi-au fost ascultate
Evz.ro
Vremea se strică în toată țara. Urmează frig și ploi abundente
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
O tragedie cu un final dureros. Ce au găsit lângă trupul biciclistului spulberat de o mașină a schimbat anchetatorii la față. Ultimele secunde ale victimei, rescrise de un detaliu cutremurător descoperit la fața locului. Trecătorii s-au oprit în tăcere
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Descopera.ro
Trucul care ne-ar putea ajuta să găsim mai ușor viață pe alte planete
DOCUMENT Marcel Ciolacu spulberă ACUZAȚIILE că ar fi cheltuit bani din Fondul de Rezervă al Guvernului în scopuri electorale: „Demontez azi minciuna”
14:52
Marcel Ciolacu spulberă ACUZAȚIILE că ar fi cheltuit bani din Fondul de Rezervă al Guvernului în scopuri electorale: „Demontez azi minciuna”
ACTUALITATE Dispariția bizară a unei românce din Italia. Cum și unde au găsit-o polițiștii
14:44
Dispariția bizară a unei românce din Italia. Cum și unde au găsit-o polițiștii
EDUCAȚIE Cum pot elevii să folosească inteligența artificială pentru a învăța mai bine în noul an școlar/La ce să fie atenți profesorii
14:27
Cum pot elevii să folosească inteligența artificială pentru a învăța mai bine în noul an școlar/La ce să fie atenți profesorii
ACTUALITATE Istoria elogiilor lui Gabriel Liiceanu. Ce ODE a înălțat filosoful de-a lungul vremii și cui. Cine e “Slujirea” și cine a înfăptuit „minunea”
14:22
Istoria elogiilor lui Gabriel Liiceanu. Ce ODE a înălțat filosoful de-a lungul vremii și cui. Cine e “Slujirea” și cine a înfăptuit „minunea”
EDUCAȚIE Ministrul Daniel David stă „ASCUNS” de teama protestatarilor, în prima zi de școală. De ce nu a fost la nicio festivitate de deschidere
14:11
Ministrul Daniel David stă „ASCUNS” de teama protestatarilor, în prima zi de școală. De ce nu a fost la nicio festivitate de deschidere
ACTUALITATE Profesorul Mircea Miclea critică reformele din educație ale Guvernului Bolojan: „Este cea mai TRISTĂ primă zi de școală din ultimii zeci de ani”
14:01
Profesorul Mircea Miclea critică reformele din educație ale Guvernului Bolojan: „Este cea mai TRISTĂ primă zi de școală din ultimii zeci de ani”