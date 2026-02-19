Prima pagină » Actualitate » Miruţă completează Armata Română cu pensionari. Le mai dă 10% în plus la salariu şi sunt deja antrenaţi

Miruţă completează Armata Română cu pensionari. Le mai dă 10% în plus la salariu şi sunt deja antrenaţi

Luiza Dobrescu
19 feb. 2026, 08:22, Actualitate
Miruţă completează Armata Română cu pensionari. Le mai dă 10% în plus la salariu şi sunt deja antrenaţi

Să fii militar al Armatei Române este o plăcere, pare să fie concluzia la care a ajuns ministrul Apărării, Radu Miruţă. Şi cum nicio muncă făcută din pasiune nu pare un efort, Miruţă s-a gândit să completeze lipsa de personal militar din Armata Română cu angajaţii aflaţi în prag de pensionare. 

10% în plus la salariu pare un procent echitabil care i-ar face să se răzgândească pe militarii români aflaţi în prag de pensionare să părăsească sistemul.

Invitat la Antena 3 CNN, Miruţă a reiterat ideea pe care a mai expus-o şi cu altă ocazie, în conferineţele de presă, că se gândeşte să stimuleze cadrele militare care se gândesc să iasă la pensie să rămână, mai ales că nu sunt nici foarte în vârstă şi au deja experienţa necesară. Iar asta înseamnă economii pentru Ministerul Apărării Naţionale.

„Mulți fac treaba asta de plăcere, dacă tu pe lângă îndrăgitul carierei militare mai primești și un ceva în plus și ai fi rămas și dacă nu primești, s-ar putea să realizăm că nu forțăm pe nimeni, nu supărăm pe nimeni și reușim să dăm niște bani în plus. E doar o schimbare a banilor dintr-o cameră în cealaltă”, susţine Miruţă, la Antena 3 CNN.

În ceea ce priveşte vârsta de pensionare a militarilor, potrivit noilor reglementări, Miruţă a declarat că „reducerea vârstei de pensionare pentru militari este cu un an la un an, cu șase luni la un an, cu patru luni la un an, în funcție de locul unde au lucrat. De-a lungul activității de 25 de ani pe care minimum o face un militar, el nu 25 de ani din 25 a lucrat în condiții care să-i reducă vârsta de pensionare. Se reduce major la scafandri, la parașutişti etc”

„Mai mult decât atât, legea pensiilor, astăzi, pentru militari, care spune că în 2035 ei vor avea vârsta standard de pensionare, mai ridicată, de 65 de ani, astăzi vârsta lor standard e undeva la 59 de ani pentru că crește în fiecare an. Ne uităm pe situația anului trecut, când era 58 de ani. Maximul cu care putea să scadă e 13 ani, adică 45 de ani, lege spune oricum că mai mult de 47 nu poate să scadă.

Media celor care s-au pensionat anul trecut a fost peste 52 de ani. Asta înseamnă – unu, că foarte puțini se pot pensiona cu reducerea maximă a vârstei de pensionar și, doi, mai vin cu o cifră – 75% dintre cei care au dreptul să se pensioneze au preferat să rămână în sistem, adică nu să ia și pensie și salariu, ci să rămână mai mult decât să se pensioneze”, mai spune Miruţă.

Radu Miruţă: „Nu pot să merg la premierul Bolojan să-i zic dă-mi mai mulți bani din altă parte”

Ministrul a găsit soluţia salvatoare prin care să nu facă nici reduceri de personal şi să completeze şi lipsa de personal din sistem, cu nişte costuri mai mici.

„Un pensionar care decide să rămână în activitatea salvează ministerul de o cheltuială. Pentru că la Ministerul Apărării nu plătești doar salariu și pensiile le transferi la Ministerul Muncii, Ministerul Apărării are specificul că plătește și salariu și pensie. Dacă un om îndeplinește vârsta de pensionare și decide să se pensioneze, ministerul va plăti și pensia pentru el și un salariu pentru cineva care-i va lua locul că nu putem să rămânem fără 

Deci plătim pe două tronsoane, dacă eu îi dau celui care nu se pensionează un stimul mult mai mic decât costul pe care l-aș fi avut angajând pe altcineva, fac economie majoră pe care o distribui celor care rămân în activitate. Nu pot să merg la premierul Bolojan să-i zic dă-mi mai mulți bani din altă parte, nu pentru că nu vreau și nu vrea dumnealui, poate ar trebui să dăm dublu.”

Premierul Ilie Bolojan a inclus în reformele administrative şi fiscale eliminarea tuturor pensiilor speciale, mai ales după victoria de la CCR prin care acestea au fost declarate neconstituţionale, care „permite guvernului să crească vârsta de pensionare și pentru alte categorii și să reducă și alte pensii speciale”.

