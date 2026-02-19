Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru stimularea producției de glifosat în SUA, susținând că erbicidul controversat este vital pentru securitatea alimentară. Decizia reaprinde discuțiile privind riscurile pentru sănătate, dar și procesele uriașe din industrie.

Glifosatul este ingredientul activ din cele mai utilizate erbicide din agricultura americană, inclusiv Roundup. Administrația de la Washington avertizează însă că, în prezent, există un singur producător intern, iar capacitatea acestuia nu acoperă cererea, ceea ce obligă SUA să importe cantități semnificative, relatează CNBC.com.

Prin ordinul semnat, Trump i-a cerut secretarului pentru agricultură să adopte măsuri concrete, inclusiv modificări de reglementare, care să faciliteze extinderea producției de glifosat și de fosfor, un element chimic esențial atât pentru fabricarea erbicidului, cât și pentru anumite echipamente militare.

Casa Albă a transmis că Statele Unite se confruntă cu nevoi „care depășesc cu mult producția actuală”, iar „amenințarea unei reduceri sau opriri a producției pune în pericol grav securitatea și apărarea națională, inclusiv securitatea aprovizionării cu alimente”.

Glifosatul reaprinde controverselor legate de cancer

Decizia vine pe fondul unei controverse științifice și juridice vechi de ani. Agenția federală pentru Protecția Mediului, EPA, nu consideră glifosatul cancerigen. În schimb, Centrul Internațional de Cercetare a Cancerului din cadrul Organizația Mondială a Sănătății îl clasifică drept „probabil cancerigen”.

În paralel, presiunea juridică asupra industriei continuă. Gigantul german Bayer, care a preluat Monsanto, producătorul Roundup, a anunțat recent că intenționează să aloce miliarde de dolari pentru a închide un val de procese din SUA legate de presupusele efecte cancerigene ale erbicidului. De asemenea, Curtea Supremă a SUA ar putea fi chemată să se pronunțe într-un dosar conex.

Reglementarea glifosatului, cel mai vândut erbicid din lume, este disputată de mai bine de două decenii. Controversa a fost amplificată la finalul anului 2025, când o revistă științifică a retras un studiu publicat inițial în anul 2000, care concluziona că glifosatul nu prezintă riscuri majore pentru sănătate.

Studiul respectiv a stat ani la rând la baza unor decizii politice și de reglementare, însă retragerea sa a venit după ce s-a descoperit că angajați ai Monsanto au contribuit la redactarea lui și că au fost omise cercetări relevante privind riscurile de cancer.

