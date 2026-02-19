Prima pagină » Știri externe » Contraofensiva ucraineană, impulsionată de oprirea Starlink pentru ruși. Soldații Kievului au recucerit zeci de km pătrați de teritoriu

Contraofensiva ucraineană, impulsionată de oprirea Starlink pentru ruși. Soldații Kievului au recucerit zeci de km pătrați de teritoriu

Mihai Tănase
19 feb. 2026, 08:34, Știri externe
Contraofensiva ucraineană, impulsionată de oprirea Starlink pentru ruși. Soldații Kievului au recucerit zeci de km pătrați de teritoriu
Foto: Facebook/Volodimir Zelenski - Imagine cu rol ilustrativ

Forțele armate ale Ucraina au reușit o contraofensivă fără precedent în ultimele luni, recucerind 63 de kilometri pătrați de teritoriu în fața armatei ruse, potrivit unei analize realizate pe baza datelor furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului.

Concret, între miercuri și duminică, Ucraina a recuperat 91 de kilometri pătrați, dintre care 86 într-o zonă situată la aproximativ 80 de kilometri est de orașul Zaporojie, după ce Elon Musk a tăiat accesul rușilor la Starlink. Această regiune fusese scena unor avansuri importante ale trupelor ruse încă din vara anului 2025.

În același interval, armata rusă a reușit să cucerească 28 de kilometri pătrați în alte sectoare ale frontului, rezultând astfel un câștig teritorial net de 63 de kilometri pătrați în favoarea Kievului. Este cea mai mare suprafață recucerită de Ucraina într-un timp atât de scurt de la contraofensiva lansată în iunie 2023.

Prin comparație, în luna ianuarie, armata rusă avansase cu aproximativ 319 kilometri pătrați, potrivit acelorași date.

Contraofensiva Ucrainei, impulsionată de oprirea Starlink

Experții ISW apreciază că succesul recent al trupelor ucrainene este strâns legat de întreruperea accesului forțelor ruse la rețeaua Starlink.

„Aceste contraatacuri ucrainene beneficiază probabil de blocarea accesului forțelor ruse la Starlink care, potrivit mai multor bloggeri militari ruși, perturbă comunicațiile comandamentului”, arată analiza institutului, realizată în colaborare cu Critical Threats Project.

Primele semnale privind această întrerupere au apărut pe 5 februarie, când observatori militari ruși au raportat probleme majore de comunicații pe front. Situația a survenit după ce Elon Musk a anunțat adoptarea unor „măsuri” menite să oprească utilizarea tehnologiei Starlink de către Kremlin.

Autoritățile de la Kiev au susținut că armata rusă folosea Starlink inclusiv pentru coordonarea dronelor, în special pentru a evita sistemele de bruiaj electronic și pentru a lovi ținte cu precizie ridicată.

În lipsa acestei tehnologii, trupele ruse au suferit pierderi semnificative de teren pe 12 și 15 februarie, când Ucraina a recucerit aproximativ 30 de kilometri pătrați, respectiv 60 de kilometri pătrați, în doar două zile.

Până la jumătatea lunii februarie, Rusia controla integral sau parțial aproximativ 19,5% din teritoriul ucrainean, față de 18,6% cu un an mai devreme. Aproximativ 7% din acest teritoriu, incluzând Crimeea și o parte din Donbas, se afla sub control rusesc încă dinaintea invaziei pe scară largă lansate în februarie 2022.

Cele mai noi

