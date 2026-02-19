Prima pagină » Sport » Inter Milano a fost depășită total de Bodo/Glimt. Rezultatele din turul OPTIMILOR Ligii Campionilor. Ce spune Cristi Chivu

Inter Milano a fost depășită total de Bodo/Glimt. Rezultatele din turul OPTIMILOR Ligii Campionilor. Ce spune Cristi Chivu

FOTO: prosport.ro

Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă de Bodo/Glimt, 3-1, în prima manșă a play-off-ului optimilor Ligii Campionilor.

A fost prima dată când o echipă italiană a luat trei goluri de la o formație norvegiană în Liga Campionilor. Reușitele au fost semnate de Sondre Brunstad Fet 20, Jens Hauge 61, Kasper Hoegh 64, respectiv Francesco Pio Esposito 30.

„Echipa a încercat, a avut o atitudine bună. Am fost puțin surprinși de tranzițiile lor la unele mingi pierdute și am plătit prețul. În ciuda dificultăților și a frigului, am încercat, dar aceasta nu este o scuză. Acum trebuie să facem inventarul, avem câteva mici probleme după acest meci.

Peste trei zile jucăm la Lecce și apoi vedem cum abordăm returul. După părerea mea, l-am pierdut pe Lautaro, s-a accidentat. Dar mai sunt și alți jucători de evaluat mâine.

Am cerut puțină presiune asupra purtătorului de balon, dar asta nu a fost problema. Am fost lăsați liberi în atacurile noastre. Ei au viteză și intensitate, sunt obișnuiți să joace pe acest teren, dar asta nu e o scuză. Din păcate, am avut acea ocazie la 1-1 pe care am fi putut-o gestiona mai bine, iar apoi am primit două goluri identice.

Totul este încă deschis, mai este manșa secundă. Știm că pot fi dificili în tranziție, dar vom face tot posibilul să avansăm în competiție”, a declarat Cristi Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Rezultate tur play-off optimile Ligii Campionilor:

Galatasaray Istanbul – Juventus Torino 5-2

Au marcat: Gabriel Sara 15, Noa Lang 49, 75, Davinson Sanchez 60, Sascha Boey 86, respectiv Teun Koopmeiners 16, 32.

AS Monaco – Paris Saint-Germain 2-3

Au marcat: Folarin Balogun 1, 18, respectiv Desiere Doue 29, 67, Achraf Hakimi 41.

Benfica Lisabona – Real Madrid 0-1

A marcat: Vinicius Junior 50.

Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo 2-0

Au marcat: Serhou Guirassy 3, Maximilian Beier 42.

Qarabag FK – Newcastle United 1-6

Au marcat: Elvin Jafarguliev 54, respectiv Anthony Gordon 3, 32 – penalty, 33, 45+1 – penalty, Malick Thiaw 8, Jacob Murphy 72.

Bodo/Glimt – Inter Milano 3-1

Au marcat: Sondre Brunstad Fet 20, Jens Hauge 61, Kasper Hoegh 64, respectiv Francesco Pio Esposito 30.

FC Bruges – Atletico Madrid 3-3

Au marcat: Raphael Onyedika 52, Nicolo Tresoldi 60, Christos Tzolis 89, respectiv Julian Alvarez 8 – penalty, Ademola Lookman 45+4, Joel Ordonez (autogol) 79.

Olympiakos Pireu – Bayer Leverkusen 0-2

A marcat: Patrik Schik 60, 63.

Returul play-off-ului optimilor din Liga Campionilor se joacă la 24 și 25 februarie.

