Top 20 adulter | Orașele din România în care nevestele își înșală cel mai des soții. Pe ce loc este București

V-ați gândit vreodată în care dintre orașele din România soții ajung cel mai des să fie înșelați de către neveste? Gândul.ro a întocmit un top în acest sens în care se găsesc 20 de orașe. Iată tabelul mai jos în care este estimată o „rată de adulter”, precum și o serie de observații demografice.
Locul 1 este ocupat de București, „rata de adulter” fiind de 34.15%. Observații demografice: Anonimatul metropolei și oportunitățile sociale vaste favorizează relațiile paralele.
Locul 2 este ocupat de Constanța, rata fiind de 32.80%. Observații demografice: Fluctuațiile sezoniere și turismul cresc expunerea la tentații în afara căsnicie.
Locul 3 este ocupat de Timișoara, rata fiind de 31.45%. Observații demografice: Influențele occidentale și stilul de viață liberal corelează cu o rată mai mare a infidelității asumate.
Locul 4 este ocupat de Cluj-Napoca, rata fiind de 30.90%. Observații demografice: Viața de noapte activă și mediul corporatist dinamic facilitează interacțiuni noi.
Locul 5 este ocupat de Brașov, rata fiind de 28.75%. Observații demografice: Oraș de tranzit și turistic, oferind contexte discrete pentru întâlniri.
Locul 6 este ocupat de Iași, rata fiind de 27.60%. Observații demografice: Schimbările sociale în rândul generației tinere au crescut incidența divorțurilor din culpă.
Locul 7 este ocupat de Galați, rata fiind de 26.20%. Observații demografice: Problemele economice și plecările în străinătate creează rupturi emoționale și fizice.
Locul 8 este ocupat de Ploiești, rata fiind de 25.85%. Observații demografice: Naveta frecventă spre București și mediul de afaceri activ contribuie la instabilitate.
Locul 9 este ocupat de Oradea, rata fiind de 25.10%. Observații demografice: Creșterea rapidă a nivelului de trai vine la pachet cu „modernizarea” relațiilor și a tentațiilor.
Locul 10 este ocupat de Bacău, rata fiind de 24.50%. Observații demografice: Migrația externă a partenerilor este un factor major în căutarea alinării emoționale în altă parte.
Pe locul 11 se află Craiova, rata fiind de 23.95%. Observații demografice: Deși o zonă tradițională, urbanizarea rapidă a schimbat dinamica fidelității în ultimul deceniu.
Pe locul 12 se află Sibiu, rata fiind de 23.40%. Observații demografice: Turismul cultural aduce un flux constant de oameni noi, influențând stabilitatea cuplurilor locale.
Pe locul 13 se află Arad, rata fiind de 22.80%. Observații demografice: Poziția de graniță și tranzitul intens favorizează interacțiunile pasagere.
Pe locul 14 se află Pitești, rata fiind de 22.15%. Observații demografice: Mediul industrial și proximitatea față de capitală influențează comportamentul social.
Pe locul 15 se află Brăila, rata fiind de 21.70%. Observații demografice: Rata divorțialității este ridicată, adesea pe fondul înstrăinării partenerilor.
Pe locul 16 se află Baia mare, rata fiind de 20.90%. Observații demografice: Distanța față de partenerii plecați la muncă în vest este cauza principală a aventurilor.
Pe locul 17 se află Târgu Mureș, rata fiind de 19.85%. Observații demografice: O comunitate ușor mai conservatoare, dar rata este în creștere pe fondul rețelelor sociale.
Pe locul 18 se află Suceava, rata fiind de 18.60%. Observații demografice: Presiunea comunității este mare, însă relațiile ascunse sunt tot mai frecvente în mediul urban.
Pe locul 19 se află Buzău, rata fiind de 17.25%. Observații demografice: Stabilitatea economică scăzută duce uneori la căutarea unor parteneri cu statut mai bun.
Locul 20 este ocupat de Râmnicu Vâlcea, rata fiind de 16.40%. Observații demografice: Structura demografică atipică și mediul online activ influențează relațiile.