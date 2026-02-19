Top 20 adulter | Orașele din România în care nevestele își înșală cel mai des soții. Pe ce loc este București

V-ați gândit vreodată în care dintre orașele din România soții ajung cel mai des să fie înșelați de către neveste? Gândul.ro a întocmit un top în acest sens în care se găsesc 20 de orașe. Iată tabelul mai jos în care este estimată o „rată de adulter”, precum și o serie de observații demografice.

Gândul.ro a întocmit un top 20 al orașelor din România în care nevestele își înșală cel mai des soții. De menționat faptul că pentru fiecare oraș în parte a fost estimată o „rată de adulter” în rândul femeilor. Această „rată de adulter” a fost definită ca fiind procentul din toate femeile divorțate care au comis adulter. Deci, practic, căsnicii încheiate din cauza infidelității nevestelor.

Orașele din România în care nevestele își înșală cel mai des soții

Locul 1 este ocupat de București, „rata de adulter” fiind de 34.15%. Observații demografice: Anonimatul metropolei și oportunitățile sociale vaste favorizează relațiile paralele.

Locul 2 este ocupat de Constanța, rata fiind de 32.80%. Observații demografice: Fluctuațiile sezoniere și turismul cresc expunerea la tentații în afara căsnicie.

Locul 3 este ocupat de Timișoara, rata fiind de 31.45%. Observații demografice: Influențele occidentale și stilul de viață liberal corelează cu o rată mai mare a infidelității asumate.

Locul 4 este ocupat de Cluj-Napoca, rata fiind de 30.90%. Observații demografice: Viața de noapte activă și mediul corporatist dinamic facilitează interacțiuni noi.

Locul 5 este ocupat de Brașov, rata fiind de 28.75%. Observații demografice: Oraș de tranzit și turistic, oferind contexte discrete pentru întâlniri.

Locul 6 este ocupat de Iași, rata fiind de 27.60%. Observații demografice: Schimbările sociale în rândul generației tinere au crescut incidența divorțurilor din culpă.

Locul 7 este ocupat de Galați, rata fiind de 26.20%. Observații demografice: Problemele economice și plecările în străinătate creează rupturi emoționale și fizice.

Locul 8 este ocupat de Ploiești, rata fiind de 25.85%. Observații demografice: Naveta frecventă spre București și mediul de afaceri activ contribuie la instabilitate.

Locul 9 este ocupat de Oradea, rata fiind de 25.10%. Observații demografice: Creșterea rapidă a nivelului de trai vine la pachet cu „modernizarea” relațiilor și a tentațiilor.

Locul 10 este ocupat de Bacău, rata fiind de 24.50%. Observații demografice: Migrația externă a partenerilor este un factor major în căutarea alinării emoționale în altă parte.

În ce orașe rata este mai scăzută?

Pe locul 11 se află Craiova, rata fiind de 23.95%. Observații demografice: Deși o zonă tradițională, urbanizarea rapidă a schimbat dinamica fidelității în ultimul deceniu.

Pe locul 12 se află Sibiu, rata fiind de 23.40%. Observații demografice: Turismul cultural aduce un flux constant de oameni noi, influențând stabilitatea cuplurilor locale.

Pe locul 13 se află Arad, rata fiind de 22.80%. Observații demografice: Poziția de graniță și tranzitul intens favorizează interacțiunile pasagere.

Pe locul 14 se află Pitești, rata fiind de 22.15%. Observații demografice: Mediul industrial și proximitatea față de capitală influențează comportamentul social.

Pe locul 15 se află Brăila, rata fiind de 21.70%. Observații demografice: Rata divorțialității este ridicată, adesea pe fondul înstrăinării partenerilor.

Pe locul 16 se află Baia mare, rata fiind de 20.90%. Observații demografice: Distanța față de partenerii plecați la muncă în vest este cauza principală a aventurilor.

Pe locul 17 se află Târgu Mureș, rata fiind de 19.85%. Observații demografice: O comunitate ușor mai conservatoare, dar rata este în creștere pe fondul rețelelor sociale.

Pe locul 18 se află Suceava, rata fiind de 18.60%. Observații demografice: Presiunea comunității este mare, însă relațiile ascunse sunt tot mai frecvente în mediul urban.

Pe locul 19 se află Buzău, rata fiind de 17.25%. Observații demografice: Stabilitatea economică scăzută duce uneori la căutarea unor parteneri cu statut mai bun.

Locul 20 este ocupat de Râmnicu Vâlcea, rata fiind de 16.40%. Observații demografice: Structura demografică atipică și mediul online activ influențează relațiile.

