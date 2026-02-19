Prima pagină » Justiție » DNA prezintă azi bilanțul pe 2025 în contextul deciziei CCR privind pensiile magistraților

DNA prezintă azi bilanțul pe 2025 în contextul deciziei CCR privind pensiile magistraților

19 feb. 2026, 08:43, Justiție
DNA prezintă azi bilanțul pe 2025 în contextul deciziei CCR privind pensiile magistraților

Direcția Națională Anticorupție își prezintă joi raportul de activitate pentru 2025, într-un context tensionat, în urma deciziei recente a Curții Constituționale privind pensiile magistraților, de dezbaterile generate de documentarul „Justiție capturată” realizat de Recorder, dar și de procedura în curs pentru desemnarea noilor conduceri la DNA, Parchetul General și DIICOT. Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, candidează acum pentru funcția de procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Prezentarea Raportului anual de activitate al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe anul 2025 are loc de la ora  11:00, la sediul Băncii Naţionale.

Sechestre mai mari decât bugetul instituției

La finalul anului trecut, valoarea totală a sechestrelor instituite de DNA se ridica la 330 de milioane de lei, anunța Marius Voineag, sumă care depășește bugetul instituției pe 2024, estimat la sub 300 de milioane de lei.

„Avem un sechestru la zi la finalul lunii decembrie de 330 milioane de lei. Mult mai mare decât bugetul pe care îl are DNA, undeva la sub 300 milioane. Este esenţial să înţelegem că asta a fost chiar punctul candidaturii mele. Când am vorbit de DNA 2.0, m-am raportat strict la faptul că trebuie să le luăm şi banii. Dosare mari s-au făcut, dar trebuie să ne ocupăm şi de partea de recuperare a produsului infracţional. Şi marele plus pe care îl avem în momentul de faţă e că am devenit o instituţie, o organizaţie profitabilă, cum s-ar spune. Cu sechestre la zi mai mari decât bugetul pe care îi avem”, a declarat Marius Voineag, la Antena 3.

În 2024, DNA a soluționat 5.443 de dosare, dintre care 2.379 nou înregistrate, conducerea instituției calificând activitatea drept performantă și aflată pe un trend pozitiv. Șeful DNA a susținut că există o problemă în ceea ce privește sesizările transmise de instituțiile cu atribuții de control.

„Este de foarte multe ori incapacitatea instituţiilor cu atribuţii de control de a se ridica la nivelul Direcţiei Naţionale Anticorupţiei. Adică nu pot ei trimite cât putem noi livra, ca să spun pe scurt. Ei ne-au sesizat în 2024 (…) în 39 de cazuri. Noi la nivelul anului 2024 am avut 1.888 de cazuri noi înregistrate”, a argumentat Voineag.

Potrivit acestuia, în 2025 numărul sesizărilor a crescut la aproape 80, însă nivelul rămâne redus comparativ cu volumul total de dosare instrumentate de DNA. Procurorul-șef a subliniat că lupta împotriva corupției nu revine exclusiv DNA, ci presupune implicarea tuturor instituțiilor cu atribuții de control.

AUTORUL RECOMANDĂ

Toți cei 19 candidaţi înscriși în competiţia pentru şefiile Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT au fost validați de Ministerul Justiției. Urmează proba de interviu

Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 28 milioane de lei, 11 persoane sunt vizate

Recomandarea video

Citește și

DECLARAȚII EXCLUSIVE Andreea Ciucă, președinta Asociației Magistraților din România: ”Prin eliminarea pensiilor de serviciu se încalcă documentele europene asumate”
10:08
Andreea Ciucă, președinta Asociației Magistraților din România: ”Prin eliminarea pensiilor de serviciu se încalcă documentele europene asumate”
NEWS ALERT DIICOT cercetează un mare furnizor de energie pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate. Patru firme din grupul TINMAR, implicate
08:43
DIICOT cercetează un mare furnizor de energie pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate. Patru firme din grupul TINMAR, implicate
ECONOMIE Reacția Comisiei Europene la votul CCR pe legea pensiilor magistraților. Ce spune executivul european despre banii blocați din PNRR
18:44
Reacția Comisiei Europene la votul CCR pe legea pensiilor magistraților. Ce spune executivul european despre banii blocați din PNRR
FLASH NEWS Ministrul Justiției atrage atenția asupra plecării magistraților după decizia CCR: „E tot mai dificil să asigurăm schemele de personal”
16:33
Ministrul Justiției atrage atenția asupra plecării magistraților după decizia CCR: „E tot mai dificil să asigurăm schemele de personal”
EXCLUSIV Culisele ședinței CCR de azi. Cine și cum a votat pentru legea lui Bolojan
16:25
Culisele ședinței CCR de azi. Cine și cum a votat pentru legea lui Bolojan
FLASH NEWS CSM critică dur decizia CCR pe pensiile magistraților: „Va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar. Riscă să genereze plecări”
16:16
CSM critică dur decizia CCR pe pensiile magistraților: „Va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar. Riscă să genereze plecări”
Mediafax
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Click
Nativii din aceste 3 zodii se vor confrunta cu obstacole dificile în acest weekend. Primesc un ajutor nesperat și reușesc să iasă cu bine din aceste încercări
Digi24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Cancan.ro
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Ce se întâmplă doctore
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se ocupă la 45 de ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Șoferii care nu își curăță mașinile de zăpadă vor fi amendați. Codul Rutier 2026 prevede sancțiuni uriașe
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Astronomii au găsit o planetă stâncoasă într-un loc neașteptat: „Este remarcabil”
CULTURĂ Brandul preferat al Elenei Ceaușescu. Româncele nu și-ar fi permis niciodată acele haine și parfumurile soției lui Nicolae Ceaușescu 
10:17
Brandul preferat al Elenei Ceaușescu. Româncele nu și-ar fi permis niciodată acele haine și parfumurile soției lui Nicolae Ceaușescu 
APĂRARE Kim Jong-Un a scos la rampă noul lansator de rachete nucleare „imposibil de oprit”: „Nici Dumnezeu nu vă mai apără de asta”
10:09
Kim Jong-Un a scos la rampă noul lansator de rachete nucleare „imposibil de oprit”: „Nici Dumnezeu nu vă mai apără de asta”
ULTIMA ORĂ Raed Arafat explică de ce a transmis mesaj Ro-Alert că ninge, iarna, şi spune că va schimba sunetul cu unul „mai puţin intruziv”
10:04
Raed Arafat explică de ce a transmis mesaj Ro-Alert că ninge, iarna, şi spune că va schimba sunetul cu unul „mai puţin intruziv”
ANALIZA de 10 În timp ce regimul de la Teheran se clatină, programul nuclear iranian riscă să scape de sub control: „Dacă guvernul cade, materialele și instalațiile nucleare vor fi folosite în lupta pentru putere”
10:00
În timp ce regimul de la Teheran se clatină, programul nuclear iranian riscă să scape de sub control: „Dacă guvernul cade, materialele și instalațiile nucleare vor fi folosite în lupta pentru putere”
INEDIT Vacanță neașteptată la Paris pentru o româncă. Ce a trăit femeia la cazare: „Nu mi-au spus că o să intru în Harry Potter” 
09:59
Vacanță neașteptată la Paris pentru o româncă. Ce a trăit femeia la cazare: „Nu mi-au spus că o să intru în Harry Potter” 
SPORT Cum l-a convins Dinamo pe George Pușcaș. Atacantul a cerut un salariu de 50.000 de euro pe lună
09:38
Cum l-a convins Dinamo pe George Pușcaș. Atacantul a cerut un salariu de 50.000 de euro pe lună

Cele mai noi

Trimite acest link pe