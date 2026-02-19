DNA prezintă azi bilanțul pe 2025 în contextul deciziei CCR privind pensiile magistraților

Direcția Națională Anticorupție își prezintă joi raportul de activitate pentru 2025, într-un context tensionat, în urma deciziei recente a Curții Constituționale privind pensiile magistraților, de dezbaterile generate de documentarul „Justiție capturată” realizat de Recorder, dar și de procedura în curs pentru desemnarea noilor conduceri la DNA, Parchetul General și DIICOT. Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, candidează acum pentru funcția de procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Prezentarea Raportului anual de activitate al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe anul 2025 are loc de la ora 11:00, la sediul Băncii Naţionale.

Sechestre mai mari decât bugetul instituției

La finalul anului trecut, valoarea totală a sechestrelor instituite de DNA se ridica la 330 de milioane de lei, anunța Marius Voineag, sumă care depășește bugetul instituției pe 2024, estimat la sub 300 de milioane de lei.

„Avem un sechestru la zi la finalul lunii decembrie de 330 milioane de lei. Mult mai mare decât bugetul pe care îl are DNA, undeva la sub 300 milioane. Este esenţial să înţelegem că asta a fost chiar punctul candidaturii mele. Când am vorbit de DNA 2.0, m-am raportat strict la faptul că trebuie să le luăm şi banii. Dosare mari s-au făcut, dar trebuie să ne ocupăm şi de partea de recuperare a produsului infracţional. Şi marele plus pe care îl avem în momentul de faţă e că am devenit o instituţie, o organizaţie profitabilă, cum s-ar spune. Cu sechestre la zi mai mari decât bugetul pe care îi avem”, a declarat Marius Voineag, la Antena 3.

În 2024, DNA a soluționat 5.443 de dosare, dintre care 2.379 nou înregistrate, conducerea instituției calificând activitatea drept performantă și aflată pe un trend pozitiv. Șeful DNA a susținut că există o problemă în ceea ce privește sesizările transmise de instituțiile cu atribuții de control.

„Este de foarte multe ori incapacitatea instituţiilor cu atribuţii de control de a se ridica la nivelul Direcţiei Naţionale Anticorupţiei. Adică nu pot ei trimite cât putem noi livra, ca să spun pe scurt. Ei ne-au sesizat în 2024 (…) în 39 de cazuri. Noi la nivelul anului 2024 am avut 1.888 de cazuri noi înregistrate”, a argumentat Voineag.

Potrivit acestuia, în 2025 numărul sesizărilor a crescut la aproape 80, însă nivelul rămâne redus comparativ cu volumul total de dosare instrumentate de DNA. Procurorul-șef a subliniat că lupta împotriva corupției nu revine exclusiv DNA, ci presupune implicarea tuturor instituțiilor cu atribuții de control.

AUTORUL RECOMANDĂ