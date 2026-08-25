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Franța va avea un parc tematic Dragon Ball Z de 7 miliarde de dolari. Proiectul ar urma să creeze peste 20.000 de locuri de muncă

Franța va avea un parc tematic Dragon Ball Z de 7 miliarde de dolari. Proiectul ar urma să creeze peste 20.000 de locuri de muncă
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Franța va găzdui un nou complex de parcuri de distracții, în valoare de 6 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 7 miliarde de dolari. Proiectul este susținut de președintele Emmanuel Macron și de prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Potrivit liderului francez, investiția va crea peste 20.000 de locuri de muncă.

Complexul va fi construit în nordul Parisului și va include trei parcuri de distracții. Unul dintre acestea va fi inspirat de „Dragon Ball Z”, celebra serie japoneză de anime care a devenit cunoscută în întreaga lume.

„Nimic asemănător nu a mai fost văzut de la Disneyland Paris”, a scris Emmanuel Macron într-o postare pe X, luni.

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Cum a apărut ideea parcului Dragon Ball Z în Franța

Anunțul vine după o vizită de stat de două zile a prințului moștenitor Mohammed bin Salman în Franța.

În timpul întâlnirilor, cei doi lideri au discutat inclusiv despre interesul lor comun pentru benzile desenate și animația japoneză. Macron a vorbit despre „pasiunea sa pentru manga” și despre determinarea de a atrage investiții în Franța.

Președintele francez folosește reuniunile „Choose France” pentru a atrage investiții străine în țară. În luna iunie, Macron a anunțat că mai multe companii din întreaga lume și-au exprimat angajamentul de a investi 108 miliarde de dolari în 71 de proiecte.

„Aceasta este însăși esența Choose France: să căutăm cele mai ambițioase proiecte și să facem din Franța țara în care acestea devin realitate. Să creăm locuri de muncă. Să facem Franța să strălucească”, a transmis Macron pe X.

„Dragon Ball Z”, transformat într-o atracție turistică

„Dragon Ball Z” este una dintre cele mai cunoscute serii japoneze de anime. Producția a început în anii 1980 și a devenit ulterior populară și în afara Japoniei, în special în Statele Unite.

Succesul seriei a depășit televiziunea. Brandul „Dragon Ball Z” s-a extins în filme, jocuri video și produse comerciale.

Noul parc tematic va transforma universul seriei într-o experiență de divertisment pentru vizitatori, în cadrul unui proiect mult mai amplu, care va cuprinde trei parcuri de distracții.

Investițiile în parcuri tematice cresc în Europa

Franța nu este singura țară europeană care atrage investiții importante în parcuri tematice. În luna iunie, Comcast a anunțat că va investi peste 8 miliarde de dolari în Marea Britanie pentru dezvoltarea primului resort Universal din Europa.

Parcul va fi amplasat la aproximativ 45 de minute de Londra și ar urma să includă zone tematice immersive, un hotel cu 500 de camere și un complex de divertisment.

Și Walt Disney Company pregătește o extindere masivă a afacerilor din acest domeniu. Compania a anunțat în 2023 că intenționează să investească 60 de miliarde de dolari în segmentul său de experiențe, care include parcuri tematice, nave de croazieră și produse pentru consumatori.

Din această sumă, 30 de miliarde de dolari ar urma să fie direcționate către parcurile tematice din Statele Unite, Disney World și Disneyland.

În cazul Disneyland Paris, însă, investițiile nu au fost recuperate integral. În luna iunie, The Guardian relata că Disney nu și-a recuperat încă investiția de 4,2 miliarde de dolari în Disneyland Paris, la mai bine de 30 de ani de la deschiderea parcului.

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