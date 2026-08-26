SUA au cerut Ucrainei să nu atace Moscova și Sankt Petersburg în timpul vizitei secrete a șefului CIA în Rusia

Washingtonul a cerut Kievului să suspende atacurile asupra Moscovei și Sankt Petersburgului în timpul vizitei directorului CIA, John Ratcliffe, în Rusia. Solicitarea SUA a fost confirmată de oficiali ucraineni.

Statele Unite au cerut Ucrainei să suspende temporar atacurile asupra Moscovei și Sankt Petersburgului, în timp ce directorul CIA, John Ratcliffe, se afla într-o vizită neanunțată în Rusia, potrivit informațiilor confirmate de oficiali ucraineni, scrie Kiev Post.

Solicitarea Washingtonului ar fi fost transmisă Kievului înainte ca delegația americană de rang înalt să ajungă la Moscova.

CBS News a relatat marți, 25 august, citând un înalt oficial ucrainean, că autoritățile americane au informat în prealabil Ucraina despre deplasarea delegației și au cerut ca atacurile să fie suspendate până la plecarea acesteia din Rusia.

Informația a fost confirmată separat și de surse din cercurile guvernamentale ucrainene pentru postul public de televiziune Suspilne. Potrivit acestora, solicitarea americană a vizat în mod explicit Moscova și Sankt Petersburg, cele mai importante două orașe ale Rusiei.

John Ratcliffe, prima vizită la Moscova în calitate de director al CIA

Directorul CIA, John Ratcliffe, a sosit marți la Moscova pentru o serie de întâlniri cu oficiali ruși. Vizita nu fusese anunțată public în prealabil. Administrația americană nu a dezvăluit nici scopul exact al deplasării, nici identitatea oficialilor ruși cu care șeful CIA urma să discute.

Deplasarea are o semnificație diplomatică aparte: este prima vizită a lui John Ratcliffe la Moscova de la preluarea conducerii CIA și, potrivit relatărilor presei americane, cea mai importantă vizită efectuată în Rusia de un oficial al administrației Trump din ianuarie.

Un precedent important datează din noiembrie 2021, când William Burns, predecesorul lui Ratcliffe la conducerea CIA, s-a deplasat la Moscova cu numai câteva luni înainte ca Rusia să declanșeze invazia pe scară largă a Ucrainei.

Burns s-a întâlnit atunci cu oficiali ruși de rang înalt și a discutat cu Vladimir Putin, transmițând avertismentele Washingtonului împotriva unei invazii a Ucrainei.

Contextul actual este însă diferit. Războiul se află deja într-o etapă în care Ucraina dispune de capacitatea de a lovi ținte aflate la distanțe considerabile în interiorul teritoriului rus, ceea ce explică sensibilitatea deosebită a unei deplasări a unui oficial american de asemenea rang la Moscova.

Avion militar american observat la Moscova. Kremlinul spunea că nu știe nimic despre vizită

Primele indicii publice privind prezența unei delegații americane în Rusia au apărut după ce datele de monitorizare a traficului aerian au arătat traseul neobișnuit al unui C-17 Globemaster III al Forțelor Aeriene ale SUA.

Avionul militar de transport a plecat din Statele Unite, a ajuns mai întâi în Letonia și și-a continuat ulterior zborul către Moscova. CBS News a relatat că aeronava a fost observată pe un aeroport din capitala Rusiei, unde se afla și un convoi diplomatic american.

Sursa video – X/@sentdefender

Ulterior, postul ucrainean Suspilne a relatat că același avion a decolat de pe aeroportul Vnukovo din Moscova și s-a îndreptat către Riga.

Sursa video – X/@ngosugartp

Kremlinul a susținut inițial că nu are informații despre prezența aeronavei militare americane. Administrația prezidențială rusă a transmis, de asemenea, că pentru această săptămână nu erau programate întâlniri între oficialii Kremlinului și reprezentanți ai administrației americane.