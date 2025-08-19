Prima pagină » Știri externe » Compania care produce LABUBU a dat lovitura. Profitul s-a majorat cu aproape 400% într-un semestru

19 aug. 2025, 20:10, Știri externe
Nebunia păpușilor Labubu generează o creștere uriașă a veniturilor și implicit, a profiturilor, pentru Pop Mart, compania care deține dreptul de producție.

Compania chineză de jucării, Pop Mart, a dat lovitura, după asocierea cu artistul Kasing Lung, cel care a conceput îndrăgita păpușă ca personaj în seria de benzi desenate, The Monsters. Veniturile au crescut cu 204% față de anul precedent, ajungând la 1,93 miliarde de dolari în prima jumătate a lui 2025, iar profitul s-a majorat cu 397% până la aproape 600 de milioane de dolari, relatează Bloomberg.

Valul de achiziții este explicat prin felul în care Pop Mart își ambalează produsele. Păpușile vin în cutii opace, sunt unicat și iar cumpărătorul este încântat să descopere surpriza la momentul deschiderii.

„Creșterea semestrială a veniturilor a fost mai mare decât se preconiza. Ritmul rapid al vânzărilor externe va depăși piața internă în 2025. Din septembrie, vom vinde 10 milioane de bucăți pe zi”, a declarat fondatorul și directorul general al companiei, Wang Ning, potrivit Reuters.

Pop Mart are deschise 571 de magazine și peste 2.000 de automate comercializează îndrăgita jucărie la nivel global. Vedete precum Rihanna, Paris Hilton sau Kim Kardashian și inclusiv David Beckham, s-au afișat în public alături de monstrulețul preferat.

Top 10 trenduri din Orient care au cucerit Occidentul în ultimii 10 ani: De la ciocolata Dubai și Pokemon GO la păpușile Labubu

Labubu, noul fenomen global: Ce PROFIT are firma chineză care produce păpușile cu dinții zimțați. Un exemplar a fost vândut cu 150.000$ la o licitație

Păpușile LABUBU, mai populare decât Furby, Trolls și My Little Pony. Prețul uriaș la care s-a vândut un exemplar cu dimensiuni umane

