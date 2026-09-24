Coreea de Nord sfidează apelurile Coreei de Sud și ale SUA la dezarmare: „Ne vom păstra armele nucleare pentru totdeauna”

Phenianul respinge categoric perspectiva denuclearizării și anunță că își va păstra arsenalul atomic „pentru totdeauna”. Mesajul vine după apelul Seulului pentru o Peninsulă Coreeană fără arme nucleare și în timp ce Donald Trump încearcă reluarea dialogului cu Kim Jong Un.

Coreea de Nord nu intenționează să renunțe la arsenalul său nuclear, indiferent de presiunile internaționale sau de eventualele negocieri cu Statele Unite și Coreea de Sud. Phenianul a transmis joi unul dintre cele mai categorice mesaje din ultimii ani privind viitorul programului său atomic, relatează France24.

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„Reafirm și reconfirm cu cea mai mare fermitate voința de neclintit a statului nostru de a-și păstra armele nucleare pentru totdeauna”, a declarat Choe Son Hui, ministra Afacerilor Externe a Coreei de Nord, într-un comunicat difuzat de agenția oficială KCNA.

Șefa diplomației nord-coreene a prezentat statutul nuclear al țării drept o realitate asupra căreia Phenianul nu mai este dispus să negocieze.

Acesta este „ireversibil în orice circumstanță și va rămâne neschimbat pentru totdeauna”, a afirmat Choe Son Hui.

Mesajul a fost transmis la numai o zi după ce președintele sud-coreean Lee Jae Myung a pledat, de la tribuna Adunării Generale a ONU, pentru oprirea dezvoltării arsenalului nuclear și balistic al Nordului.

Phenianul anunță și un nou test militar

În paralel cu declarațiile privind arsenalul nuclear, Coreea de Nord a anunțat joi că a efectuat pe 22 septembrie un nou test cu sisteme de artilerie.

Potrivit Phenianului, au fost testate „lansatoare multiple controlate de calibru 240 mm modernizate”, despre care autoritățile nord-coreene susțin că au o rază de acțiune de până la 115 kilometri.

Anunțul amplifică semnalul militar transmis de regimul nord-coreean într-un moment în care Seulul încearcă să readucă problema denuclearizării în centrul agendei diplomatice.

Lee Jae Myung a cerut în discursul său de la ONU încetarea „progreselor suplimentare ale capacităților nucleare și balistice ale Coreei de Nord”, obiectivul pe termen lung fiind, potrivit liderului sud-coreean, „o peninsulă coreeană liberă de arme nucleare”.

Președintele Coreei de Sud s-a pronunțat și pentru reluarea dialogului dintre Phenian și Washington.

Trump vrea o nouă întâlnire cu Kim Jong Un

O eventuală relansare a negocierilor intervine într-un context diplomatic sensibil. Donald Trump a declarat în august că dorește să se întâlnească din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un până la sfârșitul acestui an.

Mesajul transmis acum de Phenian indică însă că o eventuală revenire la masa negocierilor nu ar însemna automat și disponibilitatea Coreei de Nord de a discuta renunțarea la arsenalul său atomic.

Coreea de Nord a efectuat primul test nuclear în 2006, iar ulterior și-a extins considerabil programele nucleare și balistice. Statutul țării de putere nucleară a fost înscris în Constituția nord-coreeană în 2023.

Tensiunile din Peninsula Coreeană sunt alimentate și de o realitate istorică rămasă nerezolvată după mai bine de șapte decenii: Coreea de Nord și Coreea de Sud se află, din punct de vedere tehnic, încă în război. Conflictul din 1950-1953 s-a încheiat printr-un armistițiu, nu prin semnarea unui tratat de pace.