Sondaj Gândul. 20.000 de cititori au răspuns la întrebarea: Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? Care este pronosticul

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier al României, pe 17 septembrie. De atunci, în spațiul public s-a conturat au scenariu potrivit căruia Guvernul Mureșan nu ar trece de votul din Parlament și inclusiv alianța PNL-USR-UDMR a transmis că premierul desemnat nu are, momentan, voturile necesare. În acest context, Gândul a cerut părerea cititorilor cu privire la șansele lui Mureșan de a trece de vot. Aproape 20.000 de oameni au răspuns la întrebare.

Cum au răspuns cititorii Gândul la întrebarea ”Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?”

Săptămâna viitoare, Siegfried Mureșan ar trebui să meargă în Parlament pentru votul de învestitură, după negocierile cu partidele politice. Kelemen Hunor a transmis că, în acest moment, premierul desemnat are doar 171 de voturi, însă, chiar și în acest context, acesta nu ia în calcul să își depună mandatul. Gândul i-a provocat pe cititori să răspundă la întrebarea ”Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?”.

Aproape 20.000 de cititori au răspuns la întrebarea sondajului, iar rezultatele sunt surprinzătoare.

14.915 de cititori consideră că Mureșan nu are șanse să treacă de votul din Parlament, 4.187 sunt de părere că premierul desemnat ar putea obține numărul necesar de voturi, în timp ce 640 de persoane sunt în incertitudine.

Mureșan nu are încă numărul necesar de voturi pentru ca guvernul său să poată fi învestit

După 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, urmată de două desemnări – Eugen Tomac și Adrian Veștea – care nu au dus nicăieri în încercarea de formare a noului Executiv cu puteri depline, președintele Nicușor Dan a făcut joi, 17 septembrie, și cea de-a treia nominalizare pentru funcția de prim-ministru, în persoana lui Siegfried Mureșan.

De atunci, premierul desemnat a negociat doar cu PNL, USR și UDMR, formațiuni care l-au și propus, în luna mai, pentru funcția de premier. Mureșan a anunțat că nu va negocia cu AUR, că e deschis pentru discuții cu PSD și că va prezenta programul său de guvernare Minorităților și parlamentarilor neafiliați.