Coreea de Nord a lansat duminică două rachete balistice cu rază scurtă de pe coasta estică, la un interval de aproape trei ore, a anunțat armata sud-coreeană. Demonstrația de forță a nord-coreenilor vine la câteva zile după ce Phenianul și-a reafirmat statutul de stat înarmat cu arme nucleare și a respins o rezoluție ONU care cerea încetarea dezvoltării de arme de distrugere în masă.

Armata sud-coreeană a declarat că prima rachetă a fost lansată în jurul orei 15:00 (ora locală) din zona Wonsan și a zburat aproximativ 450 de kilometri în Marea Japoniei. Ulterior, o a doua rachetă a fost lansată în jurul orei locale 17:50, a declarat Statul Major Interarme al Coreei de Sud.

A doua rachetă „a zburat peste 600 de kilometri, iar autoritățile sud-coreene și americane efectuează o analiză detaliată pentru a-i determina specificațiile exacte”, a precizat comandamentul de la Seul.

Biroul prezidențial pentru securitate națională al Coreei de Sud a convocat o reuniune de urgență pe probleme de securitate după prima lansare și a evaluat impactul acesteia asupra securității naționale, a anunțat biroul prezidențial.

Guvernul de la Seul a cerut Phenianului să „înceteze imediat” lansările de rachete balistice, calificând atacurile de duminică drept un „act grav” care a încălcat rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU. De asemenea, Japonia a protestat dur față de aceste lansări ale Coreei de Nord, pe care le-a catalogat ca o amenințare la adresa păcii și securității regionale.

Lansările au avut loc la opt zile după ce Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune spre Marea Japoniei, ca parte a ceea ce a descris ulterior drept un exercițiu militar.

Președintele american Donald Trump a declarat în august că Coreea de Nord deține 57 de arme nucleare „foarte puternice”, în timp ce Coreea de Sud estimează că numărul acestora este între 80 și 120.