Prima pagină » Știri externe » Coreea de Nord a lansat duminică două rachete balistice în Marea Japoniei. Seulul și Tokyo au intrat în alertă

Coreea de Nord a lansat duminică două rachete balistice în Marea Japoniei. Seulul și Tokyo au intrat în alertă

Coreea de Nord a lansat duminică două rachete balistice în Marea Japoniei. Seulul și Tokyo au intrat în alertă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Coreea de Nord a lansat duminică două rachete balistice cu rază scurtă de pe coasta estică, la un interval de aproape trei ore, a anunțat armata sud-coreeană. Demonstrația de forță a nord-coreenilor vine la câteva zile după ce Phenianul și-a reafirmat statutul de stat înarmat cu arme nucleare și a respins o rezoluție ONU care cerea încetarea dezvoltării de arme de distrugere în masă.

Armata sud-coreeană a declarat că prima rachetă a fost lansată în jurul orei 15:00 (ora locală) din zona Wonsan și a zburat aproximativ 450 de kilometri în Marea Japoniei. Ulterior, o a doua rachetă a fost lansată în jurul orei locale 17:50, a declarat Statul Major Interarme al Coreei de Sud.

A doua rachetă „a zburat peste 600 de kilometri, iar autoritățile sud-coreene și americane efectuează o analiză detaliată pentru a-i determina specificațiile exacte”, a precizat comandamentul de la Seul.

Biroul prezidențial pentru securitate națională al Coreei de Sud a convocat o reuniune de urgență pe probleme de securitate după prima lansare și a evaluat impactul acesteia asupra securității naționale, a anunțat biroul prezidențial.

Guvernul de la Seul a cerut Phenianului să „înceteze imediat” lansările de rachete balistice, calificând atacurile de duminică drept un „act grav” care a încălcat rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU. De asemenea, Japonia a protestat dur față de aceste lansări ale Coreei de Nord, pe care le-a catalogat ca o amenințare la adresa păcii și securității regionale.

Lansările au avut loc la opt zile după ce Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune spre Marea Japoniei, ca parte a ceea ce a descris ulterior drept un exercițiu militar.

Președintele american Donald Trump a declarat în august că Coreea de Nord deține 57 de arme nucleare „foarte puternice”, în timp ce Coreea de Sud estimează că numărul acestora este între 80 și 120.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FINANȚE Datoria publică a Franței atinge cel mai mare nivel de după 1978. Cât de îndatorat a ajuns să fie Parisul în comparație cu alte state europene
17:04
Datoria publică a Franței atinge cel mai mare nivel de după 1978. Cât de îndatorat a ajuns să fie Parisul în comparație cu alte state europene
FLASH NEWS Trump anunță că viitorul Arc de Triumf din Washington DC va fi transformat în fortăreață militară. „Va fi cel mai grandios din lume“
16:50
Trump anunță că viitorul Arc de Triumf din Washington DC va fi transformat în fortăreață militară. „Va fi cel mai grandios din lume“
CONTROVERSĂ Liderul partidului „Iabloko” a votat pentru „pace” și „o viață fără teamă” la alegerile parlamentare din Rusia. Prin ce portiță legală mai pot fi votați membrii formațiunii interzise de Kremlin
16:03
Liderul partidului „Iabloko” a votat pentru „pace” și „o viață fără teamă” la alegerile parlamentare din Rusia. Prin ce portiță legală mai pot fi votați membrii formațiunii interzise de Kremlin
CONTROVERSĂ Marine Le Pen și Jordan Bardella își reevaluează poziția față de Moscova. Cum au ajuns liderii extremei drepte din Franța să condamne „actele de ostilitate“ ale Rusiei
15:03
Marine Le Pen și Jordan Bardella își reevaluează poziția față de Moscova. Cum au ajuns liderii extremei drepte din Franța să condamne „actele de ostilitate“ ale Rusiei
FLASH NEWS Prețul motorinei în Franța a atins un nivel record de aproximativ 2,41 euro. Cât a ajuns să coste un plin
14:15
Prețul motorinei în Franța a atins un nivel record de aproximativ 2,41 euro. Cât a ajuns să coste un plin
PORTRET Femeia care a blocat ascensiunea AfD în nord-estul Germaniei. Acum candidează din nou. Cine este Manuela Schwesig
14:13
Femeia care a blocat ascensiunea AfD în nord-estul Germaniei. Acum candidează din nou. Cine este Manuela Schwesig
Mediafax
Rusia PLĂNUIEȘTE SĂ ATACE România în 2027! Amenințarea fără precedent!
Digi24
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii are și care este porția recomandată
Cancan.ro
Amendă de 2.500 de lei pentru românii care fac asta în fața blocului. Mulți nu știu că este interzis
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Adevarul
Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la putere au oprit apa din munți”
Mediafax
Olguța Vasilescu, pusă la punct de USR: Ca de la oltean la oltean, lăsați prostiile!
Click
Noi dezvăluiri despre relația dintre Mădălina Apostol și Cătălin Grozavu: „Degeaba se dă el mare”
Digi24
Orașul din România amendat de polițiști pentru un limitator de viteză cu țepi metalici, montat ilegal. „Nu se poate așa ceva”
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pensiile militare de la 1 ianuarie! Pensionarii așteaptă decizia
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Un meteorit, vechi de 4,6 miliarde de ani, i-a uimit pe astronomi
Mediafax Italia
Vești proaste pentru proprietarii de case! Ce facilități dispar definitiv?!
Mediafax Spania
Ce se va întâmpla cu PREȚURILE LOCUINȚELOR în următorii 25 de ani?! PREVIZIUNEA unui expert în investiții din Spania
FLASH NEWS Debitul Dunării a crescut ușor, însă rămâne mult sub media multianuală a lunii septembrie
17:57
Debitul Dunării a crescut ușor, însă rămâne mult sub media multianuală a lunii septembrie
TURISM În apropiere de Itaca, patria lui Ulise, se află noua atracție a celor care vizitează Grecia: insula unde turiștii înoată alături de porcii sălbatici
17:55
În apropiere de Itaca, patria lui Ulise, se află noua atracție a celor care vizitează Grecia: insula unde turiștii înoată alături de porcii sălbatici
INEDIT Oradea a obținut locul 2 la Campionatul European al Vatmanilor. Prin ce probe au trecut românii și cât de aproape au fost să devină campioni
17:50
Oradea a obținut locul 2 la Campionatul European al Vatmanilor. Prin ce probe au trecut românii și cât de aproape au fost să devină campioni
FLASH NEWS Guvernul Bolojan se mobilizează pe ultima sută de metri. Ministerul Finanțelor alocă un miliard de lei în beneficiul anumitor categorii de cetățeni
17:19
Guvernul Bolojan se mobilizează pe ultima sută de metri. Ministerul Finanțelor alocă un miliard de lei în beneficiul anumitor categorii de cetățeni
FLASH NEWS Președintele Nicușor Dan anunță că a vorbit cu românii din Ucraina și i-a asigurat că sunt „o prioritate absolută a statului”
17:00
Președintele Nicușor Dan anunță că a vorbit cu românii din Ucraina și i-a asigurat că sunt „o prioritate absolută a statului”
FLASH NEWS Artiștii răspund acuzațiilor PSD în scandalul statuii „Domnul Goe” din Ploiești. Cum explică alegerea culorilor folosite
16:52
Artiștii răspund acuzațiilor PSD în scandalul statuii „Domnul Goe” din Ploiești. Cum explică alegerea culorilor folosite

Cele mai noi

Trimite acest link pe