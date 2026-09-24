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Ion Cristoiu: Un moment de cotitură în Istoria Omenirii – Donald Trump anunță că America va continua dezvoltarea Inteligenței artificiale

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„Discursul lui Donald Trump la Națiunile Unite nu a adus nimic nou, îl știm deja pe Donald Trump pe de rost, în materie de intervenții publice, multă fanfaronadă, mult show mediatic, contradicții, angajamente, laude. Însă, cu toate acestea, acest discurs are toate șansele să rămână în istoria Omenirii ca un moment de cotitură”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul zilnic.

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„Este vorba de expunerea sau de declarația făcută de Trump în chestiunea inteligenței artificiale, pe care el o denumește SuperInteligență, este o prostie. Inteligența Artificială este Inteligență Artificială și, oricât i-ai spune SuperInteligență, MaximInteligență, totuși, Inteligența Artificială rămâne AI. Deci, din acest punct de vedere, eu o să îi spun în continuare Inteligență Artificială. Pentru a înțelege, Donald Trump a anunțat solemn că SUA resping orice încercare a de construi un plan globalist pentru controlul Inteligenței Artificiale, susținând că „nu voi împiedica dezvoltarea a ceva care va fi mai important ca Revoluția Industrială”. Pentru a înțelege semnificația extraordinară a acestui moment de cotitură chiar în Istoria Omenirii, trebuie să menționăm că, în ultima vreme, în planul globalist, dar mai ales, European, există o campanie uriașă violentă împotrivă Inteligenței Artificiale.

Se spune că o să vină roboții, o să ne smulgă inima, o să ne ia nevestele și alte lucruri. Este o campanie susținută cu precădere de liderii europeni, conștienți că, de fapt, în materie de Inteligență Artificială, Europa este la un mileniu distanță de SUA și de China. S-a pornit o întreagă campanie. Donald Trump a fost categoric. A anunțat că SUA vor continua să dezvolte acest domeniu. Cu acest prilej, Trump a și explicat că toate aceste spaime sau campanie pentru stoparea dezvoltării Inteligenței Artificiale este o eroare, a și spus că „aceștia sunt aceiași oameni care spun că AI ne va ucide pe toți, că roboții ne vor ataca” și proclamă „oricine va câștiga, va câștiga”. Consideră că e mai importantă decât Revoluția Industrială, chiar decât Internetul și reafirmă angajamentul SUA de a dezvolta domeniul. Este un moment de cotitură, deoarece suntem în a doua Revoluție Industrială, de fapt, mai important decât asta, cu consecințe uriașe pentru Omenire, și în momentul în care, America, situată pe primul loc în acest domeniu și talonată de China, anunță că va continua să dezvolte acest domeniu, evident că IA va face progrese uriașe”, a mai spus scriitorul.

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