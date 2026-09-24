Prima pagină » Știri externe » Alertă cu dronă pe aeroportul din Berlin: zborurile, suspendate complet. Numărul sabotajelor din Germania a explodat în 2026

Alertă cu dronă pe aeroportul din Berlin: zborurile, suspendate complet. Numărul sabotajelor din Germania a explodat în 2026

Alertă cu dronă pe aeroportul din Berlin: zborurile, suspendate complet. Numărul sabotajelor din Germania a explodat în 2026
Aeroport - Foto: Unsplash - imagine cu rol ilustrativ
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Traficul aerian pe Aeroportul Berlin Brandenburg a fost oprit complet miercuri seară, după apariția unei drone în apropierea pistelor. Incidentul a durat 45 de minute și vine după o creștere puternică a numărului de alerte similare înregistrate la BER.

Operațiunile de zbor de pe Aeroportul Berlin Brandenburg (BER) au fost suspendate complet miercuri seară, după ce o dronă a fost observată în apropierea aeroportului, au declarat pentru dpa reprezentanți ai aeroportului și ai Poliției Federale germane, potrivit Dw.com.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Alerta a fost declanșată în jurul orei locale 20:00, când aparatul fără pilot a fost semnalat în zonă. Serviciul german de control al traficului aerian a decis inițial să închidă pista de nord pentru decolări și aterizări.

Douăzeci de minute mai târziu, la ora 20:20, autoritățile au închis și pista de sud. Din acel moment, toate operațiunile de zbor de pe aeroport au fost suspendate. Restricțiile au rămas în vigoare până la ora 21:05, când ambele piste au fost redeschise, iar traficul aerian a putut fi reluat.

Aeroport - Foto: Unsplash - imagine cu rol ilustrativ

Aeroport – Foto: Unsplash – imagine cu rol ilustrativ

Berlin Brandenburg, aeroportul german cu cele mai multe alerte cu drone

Incidentul nu este unul izolat. Aeroportul Berlin Brandenburg a înregistrat în prima jumătate a anului cele mai multe apariții de drone dintre aeroporturile germane.

Potrivit datelor furnizate de serviciul german de control al traficului aerian (DFS), turnul de control de la BER a raportat 28 de astfel de incidente în primele șase luni ale anului. Numărul este cu unul mai mare decât cel înregistrat la Frankfurt, cel mai mare aeroport din Germania.

În șapte dintre cele 28 de cazuri, prezența dronelor a fost suficient de serioasă pentru ca operațiunile de zbor de la Berlin Brandenburg să fie întrerupte temporar.

Datele arată o creștere abruptă față de 2025. Pe parcursul întregului an trecut, doar opt drone au fost detectate la BER și în zona din jurul aeroportului, potrivit DFS.

Comparativ cu cele opt incidente raportate în toate cele 12 luni din 2025, cele 28 de alerte înregistrate numai în prima jumătate a acestui an arată amploarea fenomenului cu care se confruntă autoritățile responsabile de securitatea unuia dintre cele mai importante aeroporturi ale Germaniei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Un agent AI al OpenAI a spart un site al guvernului australian și a accesat fișiere secrete din domeniul medical. Reacția premierului de la Sydney: „Inacceptabil”
10:31
Un agent AI al OpenAI a spart un site al guvernului australian și a accesat fișiere secrete din domeniul medical. Reacția premierului de la Sydney: „Inacceptabil”
FLASH NEWS Coreea de Nord sfidează apelurile Coreei de Sud și ale SUA la dezarmare: „Ne vom păstra armele nucleare pentru totdeauna”
09:45
Coreea de Nord sfidează apelurile Coreei de Sud și ale SUA la dezarmare: „Ne vom păstra armele nucleare pentru totdeauna”
NEWS ALERT Lovitură pentru Trump în scandalul cu presa. Casa Albă, obligată să redea accesul jurnaliștii CNN, MS NOW și Politico, după decizia unui judecător federal
09:11
Lovitură pentru Trump în scandalul cu presa. Casa Albă, obligată să redea accesul jurnaliștii CNN, MS NOW și Politico, după decizia unui judecător federal
ULTIMA ORĂ Xi Jinping, primul mesaj direct către Trump înaintea discuțiilor oficiale: „SUA și China ar trebui să fie parteneri, nu rivali”
07:51
Xi Jinping, primul mesaj direct către Trump înaintea discuțiilor oficiale: „SUA și China ar trebui să fie parteneri, nu rivali”
FLASH NEWS Xi Jinping, întâmpinat de Donald Trump într-o demonstrație spectaculoasă de protocol: covor roșu, fanfara și bombardiere B-1 pe cer
07:25
Xi Jinping, întâmpinat de Donald Trump într-o demonstrație spectaculoasă de protocol: covor roșu, fanfara și bombardiere B-1 pe cer
FLASH NEWS Un fost mare producător de film de la Hollywood, condamnat la 15 ani de închisoare pentru agresiunea sexuală din 2006
22:58
Un fost mare producător de film de la Hollywood, condamnat la 15 ani de închisoare pentru agresiunea sexuală din 2006
Mediafax
INCREDIBIL ce i-a pregătit Trump lui Xi Jinping la Washington. Mesajul neașteptat al liderului chinez
Digi24
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Cancan.ro
Ce au făcut Valentina și Vlad cu o zi înainte de tragedie. 'Până la 12 şi ceva a...
Prosport.ro
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Adevarul
Cum încearcă Ucraina să oprească ofensiva Rusiei cu un plan strategic de „distrugere totală”. Pierderile Moscovei au ajuns la 2.000 de oameni pe zi
Mediafax
MEDIAFAX 35. 1991 – Se naște MEDIAFAX. România adoptă prima Constituție post-decembristă
Click
Se mai poate trăi decent cu 5.000 de lei în România? Dilema care a stârnit un val uriaș de reacții: „O mare bătaie de joc”
Digi24
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Cancan.ro
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Descopera.ro
Cea mai rapidă stea descoperită în Calea Lactee are o viteză uluitoare
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ. 1,1 milioane de familii VOR PRIMI PE CARD... 1.000 de euro, fără nicio cerere
Mediafax Spania
A EXPLODAT PREȚUL roșiilor! Care este motivul pe care îl invocă fermierii
EXCLUSIV Mugur Mihăescu, caracterizarea personajelor din prima linie a politicii românești. „Bolojan e flexibil ca un stâlp de telegraf”. Ce spune despre Grindeanu, Mureșan sau Fritz
10:57
Mugur Mihăescu, caracterizarea personajelor din prima linie a politicii românești. „Bolojan e flexibil ca un stâlp de telegraf”. Ce spune despre Grindeanu, Mureșan sau Fritz
FLASH NEWS Siegfried Mureşan vrea să reorganizeze Poliţia. Ce structură propune premierul desemnat și ce se întâmplă cu pensiile speciale
10:50
Siegfried Mureşan vrea să reorganizeze Poliţia. Ce structură propune premierul desemnat și ce se întâmplă cu pensiile speciale
ALERTĂ Frontiera cu Ucraina, blocată după incidentul cu drona. Punctul Racovăț-Diakivți a fost închis
10:38
Frontiera cu Ucraina, blocată după incidentul cu drona. Punctul Racovăț-Diakivți a fost închis
FLASH NEWS Miruță spune că Guvernul Mureșan are ”șanse medii” să primească votul de încredere al Parlamentului, însă anunță că salariile românilor trebuie să crească
10:19
Miruță spune că Guvernul Mureșan are ”șanse medii” să primească votul de încredere al Parlamentului, însă anunță că salariile românilor trebuie să crească
SCANDAL Siegfried Mureșan, reacție dură la atacul lui Sorin Grindeanu, înainte să ceară voturile PSD: „Când a fost premierul lui Dragnea, el nu și-a dat demisia”. „Lui Tomac nu i-a cerut să plece din Parlamentul European. Nici lui Veștea, de la Brașov. Își făcea poze cu ei”. Ce a răspuns liderul PSD
10:18
Siegfried Mureșan, reacție dură la atacul lui Sorin Grindeanu, înainte să ceară voturile PSD: „Când a fost premierul lui Dragnea, el nu și-a dat demisia”. „Lui Tomac nu i-a cerut să plece din Parlamentul European. Nici lui Veștea, de la Brașov. Își făcea poze cu ei”. Ce a răspuns liderul PSD
ALERTĂ Spațiul aerian din nordul Republicii Moldova a fost închis temporar din cauza dronelor
09:15
Spațiul aerian din nordul Republicii Moldova a fost închis temporar din cauza dronelor

Cele mai noi

Trimite acest link pe