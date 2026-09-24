Alertă cu dronă pe aeroportul din Berlin: zborurile, suspendate complet. Numărul sabotajelor din Germania a explodat în 2026

Traficul aerian pe Aeroportul Berlin Brandenburg a fost oprit complet miercuri seară, după apariția unei drone în apropierea pistelor. Incidentul a durat 45 de minute și vine după o creștere puternică a numărului de alerte similare înregistrate la BER.

Operațiunile de zbor de pe Aeroportul Berlin Brandenburg (BER) au fost suspendate complet miercuri seară, după ce o dronă a fost observată în apropierea aeroportului, au declarat pentru dpa reprezentanți ai aeroportului și ai Poliției Federale germane, potrivit Dw.com.

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Alerta a fost declanșată în jurul orei locale 20:00, când aparatul fără pilot a fost semnalat în zonă. Serviciul german de control al traficului aerian a decis inițial să închidă pista de nord pentru decolări și aterizări.

Douăzeci de minute mai târziu, la ora 20:20, autoritățile au închis și pista de sud. Din acel moment, toate operațiunile de zbor de pe aeroport au fost suspendate. Restricțiile au rămas în vigoare până la ora 21:05, când ambele piste au fost redeschise, iar traficul aerian a putut fi reluat.

Berlin Brandenburg, aeroportul german cu cele mai multe alerte cu drone

Incidentul nu este unul izolat. Aeroportul Berlin Brandenburg a înregistrat în prima jumătate a anului cele mai multe apariții de drone dintre aeroporturile germane.

Potrivit datelor furnizate de serviciul german de control al traficului aerian (DFS), turnul de control de la BER a raportat 28 de astfel de incidente în primele șase luni ale anului. Numărul este cu unul mai mare decât cel înregistrat la Frankfurt, cel mai mare aeroport din Germania.

În șapte dintre cele 28 de cazuri, prezența dronelor a fost suficient de serioasă pentru ca operațiunile de zbor de la Berlin Brandenburg să fie întrerupte temporar.

Datele arată o creștere abruptă față de 2025. Pe parcursul întregului an trecut, doar opt drone au fost detectate la BER și în zona din jurul aeroportului, potrivit DFS.

Comparativ cu cele opt incidente raportate în toate cele 12 luni din 2025, cele 28 de alerte înregistrate numai în prima jumătate a acestui an arată amploarea fenomenului cu care se confruntă autoritățile responsabile de securitatea unuia dintre cele mai importante aeroporturi ale Germaniei.