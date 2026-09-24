1.000 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la casă și fac acest lucru în curtea lor. Mulți cred că această practică este legală, dar Legea 24/2007 o pedepsește aspru

Se aplică o amendă de 1.000 de lei pentru toți românii care locuiesc la casă și fac lucrul de care vom vorbi în rândurile următoare, în curtea lor. De altfel, mulți consideră că această practică este legală, dar Legea 24/2007 o pedepsește aspru.

Este vorba despre tăierea sau toaletarea copacilor din curtea proprie, fără a avea un aviz. Potrivit Legii 24/2007 privind spațiile verzi, nu ai voie să tai sau să toaletezi drastic un copac, chiar dacă acesta este plantat pe terenul tău, adică pe proprietate privată, fără o aprobare de la Primărie și aviz de la Ageția pentru Protectia Mediului.

Astfel, sancțiunile pentru persoane fizice variază între 200 si 1.000 lei pentru fiecare copac taiat/toaletat.

Cum se toaletează corect copacii

Dacă partea de birocrație a fost realizată, poate te întrebi și cum se toaletează corect copacii. Toaletarea corectă a copacilor este, așadar, esențială pentru a-i menține sănătoși, frumoși și siguri. Ca să faci acestă activitate ca la carte, cel mai important este să știi când și cum să tai, fără să stresezi prea tare arborele.

Totodată, pentru această activitate, ai nevoie de următoarele unelte: o foarfecă de grădină, dacă ai de tăiat crengi subțiri (sub 2 cm),o foarfecă cu mâner lung sau ferăstrău manual, pentru crengile de grosime medie (5-10 cm), motoferăstrău (drujbă), numai pentru ramuri groase. De asemenea, mai ai nevoie și de soluție de dezinfectat: alcool sau clor diluat pentru a curăța uneltele între tăieri, mai ales dacă se trece de la un copac bolnav la unul sănătos.

Se taie crengile uscate, cele care se intersectează sau se freacă, lăstarii care cresc perfect vertical, direct în sus, aceia care consumă energia inutil.

Tăietura corectă este fără cioturi, din unghiul bun și netedă. Așadar, se taie creanga aproape de trunchi sau de ramura principală, fără a răni gulerul ramurii, adică umflătura de la baza crengii. La tăierile deasupra unui mugure, se taie în unghi ușor înclinat, orientându-te în sens invers față de direcția în care crește mugurele. Nu în ultimul rând, tăietura trebuie să fie netedă, fără a coji sau a rupe scoarța trunchiului.