Xi Jinping, întâmpinat de Donald Trump într-o demonstrație spectaculoasă de protocol: covor roșu, fanfara și bombardiere B-1 pe cer

Donald Trump l-a întâmpinat personal pe Xi Jinping la sosirea în SUA, într-o rară demonstrație de protocol la cel mai înalt nivel. Covorul roșu, fanfara și bombardierele B-1 au deschis vizita de trei zile a liderului chinez, dominată de comerț, răzbiul din Iran și tensiunile din Taiwan.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a sosit în Statele Unite pentru o vizită de trei zile, prima sa deplasare la Casa Albă în mai bine de un deceniu. Donald Trump a ales să transforme momentul într-o demonstrație spectaculoasă de protocol și putere militară americană, scrie BBC.com.

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Liderul de la Casa Albă s-a deplasat personal la Baza Comună Andrews, în apropiere de Washington, pentru a-l întâmpina pe Xi Jinping și pe soția acestuia, Peng Liyuan. Gestul este unul neobișnuit în protocolul american, unde primirea demnitarilor străini la aeroport revine, de regulă, unor oficiali de rang inferior.

Ceremonia a inclus covor roșu, militari în uniforme de ceremonie, fanfară și un survol efectuat de două bombardiere supersonice B-1, unele dintre cele mai importante aeronave de luptă din arsenalul Statelor Unite.

Sursa video X/@ConradsonJordan

„Cred că le-a făcut plăcere”, a declarat Donald Trump.

Fastul a continuat la Casa Albă, unde liderul chinez a fost primit cu o paradă militară și un nou survol al avioanelor de luptă. Programul vizitei include și o cină de gală organizată de Prima Doamnă Melania Trump.

Sursa video X/@ConradsonJordan

Iranul și armistițiul comercial, pe masa discuțiilor Trump-Xi

Dincolo de spectacolul protocolar, întâlnirea dintre liderii celor mai mari două economii ale lumii are loc pe fondul unor tensiuni geopolitice și comerciale majore.

Donald Trump a confirmat că războiul împotriva Iranului, un partener apropiat al Beijingului, se va afla printre subiectele discutate cu Xi Jinping, într-un moment în care Washingtonul încearcă și reluarea dialogului cu Teheranul.

„Voi aborda acest subiect și multe alte lucruri, dar totul se prezintă bine, inclusiv asta”, a declarat Donald Trump.

Un prim rezultat economic a fost anunțat chiar înaintea discuțiilor majore. Statele Unite și China au decis să prelungească până la 10 ianuarie armistițiul comercial dintre cele două puteri.

„Am convenit astăzi să prelungim detensionarea economică dintre țările noastre care urma să se încheie pe 10 noiembrie (…) pentru a ne lăsa mai mult timp să vedem ce putem face pe plan economic”, a declarat Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, pentru Fox News.

Washingtonul și Beijingul conveniseră în octombrie 2025 să oprească escaladarea tarifelor vamale și a restricțiilor comerciale care provocaseră turbulențe în economia mondială. Armistițiul a redus presiunea imediată, fără să elimine însă cauzele rivalității dintre cele două superputeri.

Bessent a afirmat că Beijingul ar putea manifesta „puțin mai mult zel” în aplicarea înțelegerii, susținând că partea chineză este „puțin în urmă cu achizițiile de produse agricole americane”.

De la Taiwan și minerale strategice la cursa pentru inteligență artificială

Lista dosarelor sensibile este mult mai amplă. Washingtonul și Beijingul rămân în dezacord asupra Taiwanului, revendicat de China și sprijinit militar de Statele Unite, dar și asupra accesului la minerale strategice, politicilor comerciale și competiției pentru supremație în domeniul inteligenței artificiale.

Așteptările privind obținerea unor progrese majore în timpul vizitei rămân moderate, cele două țări fiind prinse într-o rivalitate economică, tehnologică, militară și strategică pe termen lung.

Miza internă este importantă și pentru Donald Trump. Liderul de la Casa Albă se confruntă cu scăderea sprijinului în sondaje, pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții și al unui conflict din Orientul Mijlociu tot mai nepopular, înaintea alegerilor legislative din noiembrie, în urma cărora republicanii riscă să piardă controlul Congresului.

La cina de gală organizată în onoarea liderului chinez sunt așteptate unele dintre cele mai influente nume ale industriei tehnologice americane, printre care Sam Altman, CEO al OpenAI, Jensen Huang, CEO al Nvidia, și Elon Musk, CEO al Tesla și SpaceX.

Musk l-a descris pe Xi Jinping, într-un interviu acordat televiziunii chineze, drept „un mare lider”.

„Sub conducerea sa, China a prosperat enorm”, a declarat Elon Musk.

Vineri, Donald și Melania Trump urmează să îi primească pe Xi Jinping și Peng Liyuan la un ceai la Casa Albă, după care cele două cupluri vor vizita Arhivele Naționale din Washington.

Actuala deplasare reprezintă a treia întâlnire dintre Xi Jinping și Donald Trump de la revenirea republicanului la Casa Albă. Alte două întrevederi ar putea avea loc până la sfârșitul anului, cu ocazia summitului APEC din China și a reuniunii G20 din Florida.