Prima pagină » Știri externe » Xi Jinping, întâmpinat de Donald Trump într-o demonstrație spectaculoasă de protocol: covor roșu, fanfara și bombardiere B-1 pe cer

Xi Jinping, întâmpinat de Donald Trump într-o demonstrație spectaculoasă de protocol: covor roșu, fanfara și bombardiere B-1 pe cer

Xi Jinping și Donald Trump - Foto: X/@WhiteHouse
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump l-a întâmpinat personal pe Xi Jinping la sosirea în SUA, într-o rară demonstrație de protocol la cel mai înalt nivel. Covorul roșu, fanfara și bombardierele B-1 au deschis vizita de trei zile a liderului chinez, dominată de comerț, răzbiul din Iran și tensiunile din Taiwan.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a sosit în Statele Unite pentru o vizită de trei zile, prima sa deplasare la Casa Albă în mai bine de un deceniu. Donald Trump a ales să transforme momentul într-o demonstrație spectaculoasă de protocol și putere militară americană, scrie BBC.com.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Liderul de la Casa Albă s-a deplasat personal la Baza Comună Andrews, în apropiere de Washington, pentru a-l întâmpina pe Xi Jinping și pe soția acestuia, Peng Liyuan. Gestul este unul neobișnuit în protocolul american, unde primirea demnitarilor străini la aeroport revine, de regulă, unor oficiali de rang inferior.

Ceremonia a inclus covor roșu, militari în uniforme de ceremonie, fanfară și un survol efectuat de două bombardiere supersonice B-1, unele dintre cele mai importante aeronave de luptă din arsenalul Statelor Unite.

Sursa video X/@ConradsonJordan

„Cred că le-a făcut plăcere”, a declarat Donald Trump.

Fastul a continuat la Casa Albă, unde liderul chinez a fost primit cu o paradă militară și un nou survol al avioanelor de luptă. Programul vizitei include și o cină de gală organizată de Prima Doamnă Melania Trump.

Sursa video X/@ConradsonJordan

Iranul și armistițiul comercial, pe masa discuțiilor Trump-Xi

Dincolo de spectacolul protocolar, întâlnirea dintre liderii celor mai mari două economii ale lumii are loc pe fondul unor tensiuni geopolitice și comerciale majore.

Donald Trump a confirmat că războiul împotriva Iranului, un partener apropiat al Beijingului, se va afla printre subiectele discutate cu Xi Jinping, într-un moment în care Washingtonul încearcă și reluarea dialogului cu Teheranul.

„Voi aborda acest subiect și multe alte lucruri, dar totul se prezintă bine, inclusiv asta”, a declarat Donald Trump.

Un prim rezultat economic a fost anunțat chiar înaintea discuțiilor majore. Statele Unite și China au decis să prelungească până la 10 ianuarie armistițiul comercial dintre cele două puteri.

„Am convenit astăzi să prelungim detensionarea economică dintre țările noastre care urma să se încheie pe 10 noiembrie (…) pentru a ne lăsa mai mult timp să vedem ce putem face pe plan economic”, a declarat Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, pentru Fox News.

Washingtonul și Beijingul conveniseră în octombrie 2025 să oprească escaladarea tarifelor vamale și a restricțiilor comerciale care provocaseră turbulențe în economia mondială. Armistițiul a redus presiunea imediată, fără să elimine însă cauzele rivalității dintre cele două superputeri.

Bessent a afirmat că Beijingul ar putea manifesta „puțin mai mult zel” în aplicarea înțelegerii, susținând că partea chineză este „puțin în urmă cu achizițiile de produse agricole americane”.

De la Taiwan și minerale strategice la cursa pentru inteligență artificială

Lista dosarelor sensibile este mult mai amplă. Washingtonul și Beijingul rămân în dezacord asupra Taiwanului, revendicat de China și sprijinit militar de Statele Unite, dar și asupra accesului la minerale strategice, politicilor comerciale și competiției pentru supremație în domeniul inteligenței artificiale.

Așteptările privind obținerea unor progrese majore în timpul vizitei rămân moderate, cele două țări fiind prinse într-o rivalitate economică, tehnologică, militară și strategică pe termen lung.

Miza internă este importantă și pentru Donald Trump. Liderul de la Casa Albă se confruntă cu scăderea sprijinului în sondaje, pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții și al unui conflict din Orientul Mijlociu tot mai nepopular, înaintea alegerilor legislative din noiembrie, în urma cărora republicanii riscă să piardă controlul Congresului.

La cina de gală organizată în onoarea liderului chinez sunt așteptate unele dintre cele mai influente nume ale industriei tehnologice americane, printre care Sam Altman, CEO al OpenAI, Jensen Huang, CEO al Nvidia, și Elon Musk, CEO al Tesla și SpaceX.

Musk l-a descris pe Xi Jinping, într-un interviu acordat televiziunii chineze, drept „un mare lider”.

„Sub conducerea sa, China a prosperat enorm”, a declarat Elon Musk.

Război total între giganții tehnologici din SUA: Elon Musk acuză Apple de practici anticoncurențiale! Ce vrea să facă șeful Tesla

Război total între giganții tehnologici din SUA: Elon Musk acuză Apple de practici anticoncurențiale! Ce vrea să facă șeful Tesla / Sursa FOTO: Shutterstock

Vineri, Donald și Melania Trump urmează să îi primească pe Xi Jinping și Peng Liyuan la un ceai la Casa Albă, după care cele două cupluri vor vizita Arhivele Naționale din Washington.

Actuala deplasare reprezintă a treia întâlnire dintre Xi Jinping și Donald Trump de la revenirea republicanului la Casa Albă. Alte două întrevederi ar putea avea loc până la sfârșitul anului, cu ocazia summitului APEC din China și a reuniunii G20 din Florida.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un fost mare producător de film de la Hollywood, condamnat la 15 ani de închisoare pentru agresiunea sexuală din 2006
22:58
Un fost mare producător de film de la Hollywood, condamnat la 15 ani de închisoare pentru agresiunea sexuală din 2006
FLASH NEWS Parlamentul Italiei deschide calea pentru revenirea la energia nucleară, la aproape 40 de ani de la Cernobîl
22:02
Parlamentul Italiei deschide calea pentru revenirea la energia nucleară, la aproape 40 de ani de la Cernobîl
MEDIU Uniunea Europeană și Canada alocă 211 milioane de euro pentru monitorizarea oceanelor
21:18
Uniunea Europeană și Canada alocă 211 milioane de euro pentru monitorizarea oceanelor
FLASH NEWS Președintele Siriei ironizează decizia lui Trump privind Înălțimile Golan: „De ce nu le oferiți israelienilor statul New Jersey?”
20:33
Președintele Siriei ironizează decizia lui Trump privind Înălțimile Golan: „De ce nu le oferiți israelienilor statul New Jersey?”
FLASH NEWS Războiul dronelor se mută în Mexic: Cum au ajuns mercenarii columbieni din Ucraina să instruiască cartelurile de droguri
19:34
Războiul dronelor se mută în Mexic: Cum au ajuns mercenarii columbieni din Ucraina să instruiască cartelurile de droguri
FLASH NEWS La vârsta de 105 ani, un fost gardian dintr-un lagăr german este anchetat pentru complicitate la crimă. Ce pedeapsă poate primi
19:19
La vârsta de 105 ani, un fost gardian dintr-un lagăr german este anchetat pentru complicitate la crimă. Ce pedeapsă poate primi
Mediafax
INCREDIBIL ce i-a pregătit Trump lui Xi Jinping la Washington. Mesajul neașteptat al liderului chinez
Digi24
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Cancan.ro
Ce au făcut Valentina și Vlad cu o zi înainte de tragedie. 'Până la 12 şi ceva a...
Prosport.ro
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Adevarul
Este Ucraina la capătul puterilor? Generalul român care a condus o divizie NATO spune ce poate salva Kievul
Mediafax
Nicușor Dan dezvăluie scenariul pe care nu și-l dorește. Ce urmează dacă pică Guvernul Mureșan
Click
Legătură paranormală? Mihai Onilă, vegheat de fiica-înger în spital: „Cei care nu mai sunt alături de noi din iubire ne ajută”
Digi24
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Cancan.ro
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Descopera.ro
Unul dintre cei mai mari savanţi din istorie. A stabilit doza optimă de otravă şi spera să creeze homunculi
Mediafax Italia
BOMBĂ | Ce dezvăluie presa din Italia despre Călin Georgescu
Mediafax Spania
A EXPLODAT PREȚUL roșiilor! Care este motivul pe care îl invocă fermierii
ULTIMA ORĂ Alertă aeriană în Tulcea și Botoșani. Avioane militare, ridicate de la sol după detectarea unui grup de drone lângă România. Una a intrat pe teritoriul țării
07:37
Alertă aeriană în Tulcea și Botoșani. Avioane militare, ridicate de la sol după detectarea unui grup de drone lângă România. Una a intrat pe teritoriul țării
ACTUALITATE 24 Septembrie, calendarul zilei: Ilie Dobre împlinește 73 de ani. Este inaugurat cel mai mare stadion din Europa
07:15
24 Septembrie, calendarul zilei: Ilie Dobre împlinește 73 de ani. Este inaugurat cel mai mare stadion din Europa
FINANCIAR Astăzi, Standard and Poor’s începe vizita crucială în România. Care este programul și când va fi publicată evaluarea agenției de rating
06:00
Astăzi, Standard and Poor’s începe vizita crucială în România. Care este programul și când va fi publicată evaluarea agenției de rating
EXCLUSIV Drama cumplită din spatele crimei oribile care a zguduit România. Fata moartă din geamantan intrase pe mâna unui proxenet toxicoman
05:00
Drama cumplită din spatele crimei oribile care a zguduit România. Fata moartă din geamantan intrase pe mâna unui proxenet toxicoman
POLITICĂ Nicușor Dan, detalii despre discuția cu Donald Trump. Ce spune despre trupele americane din Europa: „Noi ne-am făcut bine temele”
23:05
Nicușor Dan, detalii despre discuția cu Donald Trump. Ce spune despre trupele americane din Europa: „Noi ne-am făcut bine temele”
EXCLUSIV Deputatul AUR Mugur Mihăescu explică de ce nu o să ajungem la alegeri anticipate și susține că UE le împiedică
23:01
Deputatul AUR Mugur Mihăescu explică de ce nu o să ajungem la alegeri anticipate și susține că UE le împiedică

Cele mai noi

Trimite acest link pe