Spațiul aerian din nordul Republicii Moldova a fost închis temporar din cauza dronelor

Spațiul aerian din nordul Republicii Moldova a fost închis temporar joi dimineață din cauza dronelor care au survolat teritoriul țării.

Incidentele s-au succedat pe parcursul dimineții de joi, 24 septembrie, în mai multe zone din nordul țării.

”În contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, Serviciul Operații Aeriene informează că a detectat survolarea neautorizată a spațiului aerian național de către un aparat de zbor fără pilot, care a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcția localității Chelimenți, regiunea Cernăuți, Ucraina, și a traversat frontiera de stat în direcția localității Larga, raionul Briceni.

La ora 06:16, obiectul aerian a părăsit spațiul aerian național și s-a deplasat în direcția localității Chelimenți, Ucraina. Tot astăzi, la 5:21, o patrulă a poliției de frontieră a RM a observat, un alt obiect neidentificat, care se deplasa din direcția loc. Velicoe Coșnița, reg. Vinița UA, în direcția loc. Vasilcău, raionul Soroca. Ulterior, acesta a părăsit spațiul aerian național”, a transmis Ministerul Apărării Naționale al Republicii Moldova.

Spațiul aerian zona nord a fost redeschis

Un alt aparat de zbor fără pilot a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:45, în raionul Florești, iar un altul la 6.35 în raionul Soroca.

”Un alt obiect a traversat spațiul aerian național la ora 6:35, din direcția Pridnistreanske, reg. Vinița UA, în direcția Volovița, raionul Soroca, iar la ora 6:45 a fost observat de cetățeni zburând pe direcția de zbor Gura Căinarului-Lunga-Băhrinești-Gura Camencii, raionul Florești. Din motive de securitate, spațiul aerian al RM în zona nord a fost închis”, a mai transmis instituția.

O altă dronă a survolat spațiul aerian la 06:58 din direcția loc. Kodîma, reg Vinița UA, în direcția loc. Socola, r. Șoldănești. La 07:11, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea loc. Cunicea, r-nul Camenca”.

La 7:46, spațiul aerian zona nord a fost redeschis.

Incidentele au avut loc pe fondul atacurilor aeriene masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei și în aceeași dimineață în care autoritățile române au declanșat alerte în mai multe județe din apropierea frontierei cu Ucraina.