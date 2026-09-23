Harvey Weinstein a fost condamnat miercuri la 15 ani de închisoare pentru agresarea sexulă a fostei asistente de producție TV Miriam Haley, într-un dosar care a trecut prin mai multe procese și apeluri în ultimii șase ani. Fostul producător de la Hollywood și-a susținut în continuare nevinovăția în fața instanței.

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De ce este condamnat din nou

Weinstein fusese condamnat inițial, în 2020, la 23 de ani de închisoare, după ce un juriu l-a găsit vinovat pentru agresarea sexuală a lui Haley și pentru violarea actriței aspirante Jessica Mann, în 2013.

În 2024, cea mai înaltă instanță din New York a anulat condamnarea și a dispus rejudecarea cazului. Potrivit The Independent, judecătorii au stabilit că Weinstein fusese prejudiciat de mărturiile altor femei ale căror acuzații nu făceau parte din dosarul pentru care era judecat.

La noul proces, Weinstein a fost găsit din nou vinovat pentru agresarea sexuală a lui Haley.

În același proces, a fost achitat în cazul unei alte femei, Kaja Sokola, iar juriul nu a ajuns la un verdict în acuzația de viol formulată de Jessica Mann.

Ulterior, după ce un alt proces s-a încheiat în luna mai cu un juriu care nu a putut ajunge la un verdict, procurorii din Manhattan au renunțat la acuzația de viol. Decizia a fost luată după ce Mann a spus că nu mai poate suporta să depună din nou mărturie.

Astfel, Weinstein a rămas să fie condamnat pentru infracțiunea sexuală comisă împotriva lui Haley.

Procurorii au cerut 20 de ani de închisoare

Procurorii din Manhattan au cerut o pedeapsă de 20 de ani. Avocatul său, Jacob Kaplan, a cerut în schimb o pedeapsă de încă trei ani peste cei peste șase ani pe care Weinstein i-a executat deja.

Apărarea a invocat și problemele grave de sănătate ale fostului producător, susținând că o pedeapsă mai lungă ar crește riscul ca acesta să moară în închisoare.

Weinstein, în vârstă de 74 de ani, a fost internat în spital de șase ori din 2025, potrivit avocatului său. El suferă de mai multe probleme medicale și folosește de câțiva ani un scaun cu rotile.

Weinstein a negat în mod constant că ar fi violat sau agresat sexual vreo femeie.

„Voi fi declarat nevinovat. Vă promit asta”, spunea el într-un interviu acordat din închisoare publicației The Hollywood Reporter în luna martie.

Ce s-a întâmplat în cazul lui Miriam Haley

Miriam Haley, în vârstă de 49 de ani, este fostă producătoare în industria de divertisment și lucrează în prezent în publicitate. Născută în Finlanda și crescută în Suedia, Haley a povestit că l-a cunoscut pe Weinstein prin intermediul unei persoane comune.

Ea lucrase pentru scurt timp ca asistentă de producție la emisiunea de tip reality-show Project Runway, produsă de compania lui Weinstein.

Haley a declarat că a acceptat invitația de a merge în apartamentul lui Weinstein din Manhattan deoarece urma să plece a doua zi spre Los Angeles, cu cheltuielile de călătorie plătite de compania acestuia, pentru a participa la premiera unui film.

Potrivit mărturiei sale, cei doi au stat de vorbă pe canapeaua din living, după care Weinstein a încercat să o sărute. Haley a spus că s-a ridicat și l-a respins, însă acesta a prins-o, a împins-o cu forța spre un dormitor și a agresat-o sexual, ignorându-i cererile de a se opri.

Weinstein mai are un dosar în California

Condamnarea de miercuri nu este singurul dosar în care Weinstein este implicat.

El așteaptă și rejudecarea pedepsei într-un caz separat de viol din Los Angeles. O instanță de apel din California a menținut condamnarea din 2022, dar a anulat pedeapsa inițială de 16 ani de închisoare, după ce judecătorul luase în calcul și condamnările din New York ca factor agravant. Aceste condamnări au fost ulterior anulate.

Weinstein a petrecut ultimii ani între închisoarea de stat și complexul penitenciar Rikers Island din New York. În prezent, el se află într-o unitate medicală pentru deținuți, la Bellevue Hospital din Manhattan.

Cazul Weinstein a devenit unul dintre cele mai cunoscute dosare asociate mișcării #MeToo, după ce numeroase femei l-au acuzat de hărțuire și agresiune sexuală începând din 2017.