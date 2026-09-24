Xi Jinping, primul mesaj direct către Trump înaintea discuțiilor oficiale: „SUA și China ar trebui să fie parteneri, nu rivali”

Xi Jinping cere o relație bazată pe cooperare între China și Statele Unite, înaintea discuțiilor cu Donald Trump de la Washington. Liderul chinez susține că rivalitatea poate fi ținută sub control, în ciuda disputelor privind comerțul, inteligența artificială și Iranul.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un mesaj de detensionare în relația cu Statele Unite, la câteva ore după sosirea sa la Washington și întâlnirea cu Donald Trump. Liderul de la Beijing susține că cele două mari puteri trebuie să privilegieze cooperarea în locul confruntării, potrivit Cgtn.com.

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„Cele două țări ale noastre ar trebui să fie parteneri, mai degrabă decât rivali”, a declarat Xi Jinping, într-un mesaj publicat de agenția oficială Xinhua.

Xi a insistat asupra legăturilor economice și sociale construite între cele două state și asupra intereselor comune care, în opinia sa, fac necesară menținerea unui dialog funcțional între Washington și Beijing.

„Popoarele chinez și american beneficiază de mult timp de schimburi amicale, iar interesele noastre sunt strâns legate”, a afirmat Xi Jinping.

Sursa video – X/@WhiteHouse

Declarațiile au fost făcute înaintea discuțiilor foarte așteptate dintre liderii celor mai mari două economii ale lumii. Xi și Trump și-au strâns mâna miercuri seară, după sosirea președintelui chinez în capitala americană.

Comerțul și inteligența artificială, printre marile dosare Trump-Xi

Agenda întâlnirii este însă încărcată de subiecte asupra cărora Washingtonul și Beijingul au poziții diferite. Comerțul și competiția tehnologică, în special cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, se numără printre temele centrale.

Un alt dosar sensibil îl reprezintă relația Beijingului cu Iranul, într-un moment în care politica americană în Orientul Mijlociu și legăturile dintre China și Teheran au devenit puncte importante de fricțiune.

Xi Jinping a transmis că intenționează să discute pe larg cu președintele american atât despre relațiile bilaterale, cât și despre marile crize internaționale.

„Aștept cu nerăbdare să am schimburi aprofundate cu președintele Trump pe probleme majore privind relațiile noastre bilaterale și situația mondială”, a declarat liderul chinez.

În viziunea sa, cele două puteri trebuie să găsească un echilibru care să permită competiția fără ca aceasta să degenereze într-o confruntare greu de controlat.

„Să lucrăm împreună pentru a favoriza o relație stabilă, având cooperarea ca pilon principal, o concurență în limite rezonabile, divergențe gestionabile și perspective pașnice”, a afirmat Xi Jinping.

Xi preia mesajul lui Trump despre „măreția” Americii

Într-un gest cu evidentă încărcătură diplomatică, președintele chinez a făcut trimitere și la sloganul politic asociat lui Donald Trump, încercând să prezinte ambițiile celor două țări drept obiective care nu trebuie să se excludă reciproc.

„Marea renaștere a națiunii chineze și obiectivul de a reda Americii măreția pot merge perfect mână în mână”, a declarat Xi Jinping.

Mesajul vine într-un moment în care relațiile dintre SUA și China continuă să fie marcate de o competiție economică, tehnologică și strategică intensă. În pofida divergențelor, liderul de la Beijing și-a exprimat speranța că vizita din Statele Unite poate produce rezultate concrete.